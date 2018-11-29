BBC巾帼百名: 邓紫棋罗洋赵静三名不同寻常的女性

Image caption 香港年轻歌手邓紫棋利用自己影响力致力于慈善事业

一年一度的BBC“巾帼百名”系列节目每年在全球范围内选择100名最具影响力、最具启发力的女性，并分享她们的故事。

今年入围的大中华地区（中、港、台）的女性共有3名：邓紫棋、罗洋和赵静。

邓紫棋G.E.M

邓紫棋是一名出生在上海，但在香港长大和出道的年轻音乐人。她的作品非常畅销。她用自己的知名度和影响力创建和支持慈善机构和组织，特别关注跟教育、音乐以及贫穷有关的问题。

邓紫棋2014年在中国大陆参加《我是歌手》选秀节目时脱颖而出，成为许多歌迷偶像。

邓紫棋在中国大陆有数以百万计的粉丝，她的音乐创作和表演上的才华也正在得到世界关注。

邓紫棋被西方媒体称为中国的泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)，她的歌曲大部分是原创。

邓紫棋认为，最大的资源其实不是钱或物质，而是人。

她还是刚刚去世的著名美国漫画家斯坦‧李（Stan Lee，又译史丹李）最后创造的女英雄原型。

早在2017年12月，邓紫棋曾与斯坦·李在香港某个活动中见面，斯坦·李当即表示，自己很欣赏邓紫棋身上鲜活的生命力，张扬的个性，以及亚洲新时代女孩的形象，他决定与邓紫棋合作一个全新的女英雄形象。

罗洋的 《女孩们》

图片版权 Carol Yarwood Image caption 来自辽宁的自由摄影师罗洋用镜头记录中国女性生活。

34岁的罗洋是一位将镜头对准女孩世界的自由摄影师。

从2007年起，罗洋以中国当代年轻女性为主题拍摄了一组名为《女孩们》的摄影作品。

她作品中的女孩不同于刻板印象中的中国女性，挑战了传统中国女性的社会观念，为世界展现了一个现代、独立和自我的中国女性群像。

罗洋作品中的每一位女孩都是个性鲜明、独立自我的真实女性。她们有些是罗洋的熟人、朋友或是朋友的朋友；有些则是来自网络的陌生人。

罗洋希望通过自己的镜头来记录这些女性的生活片断，同时让别人通过这些镜头看到这些女性的生活态度和状态。

“中国女孩处在一个矛盾的、变革的和不断寻找自我和表达自我的一个阶段，”罗洋说。

她用自己的镜头记录了女孩们既脆弱又坚强的一面。

赵静的拉拉杂志和Yummy女性愉悦社区

图片版权 Mumu Image caption 中国女同“Les+”拉拉杂志创办人赵静

35岁的赵静是一位入围BBC“巾帼百名”系列节目的中国女企业家。而且，她还是一位帮助中国年轻女子探讨“性”的企业家。

她经营着一家名为“Yummy女性愉悦社区”互联网公司。

该公司专门帮助女性学习和讨论她们的身体和欲望，并推广女性愉悦健康产品，帮助中国女性更好地享受性爱。

她还在22岁时创办了中国首家关于女同生活的“Les+”拉拉杂志。

“Yummy女性愉悦社区”有多名性治疗师以及心理咨询师，在线上线下来为女性解答关于性的一切问题，并提供专业培训和指导。

赵静在接受BBC女性事务记者林琳的采访时表示，之所以想创办“Yummy女性愉悦社区”就是想为女性提供一个服务平台，让她们能够无拘无束地探索自己的身体和性欲，并挑战社会禁忌，赋予女性权利。

赵静说，许多中国女性羞于谈性，许多使用她们服务的女性从未经历过性高潮。自慰更是被看作为一种令人不齿的罪孽。

与此同时，她所创办的“Les+”拉拉杂志也让许多中国女同鼓起勇气，向家人承认自己的性取向，有些还得到了家人的理解和接受。

“巾帼百名”是什么？

2018是全球女性争取更多权利标志性的一年。因此，BBC今年“巾帼百名”系列节目反映的是利用激情和愤怒来改变她们周边世界的女性。

她们年龄从15岁到94岁不等，来自60多个国家，她们中有领导者、开拓者、以及各行各业的杰出女性。

我们希望读者们能够积极参与，向她们提出你们的想法。欢迎各位在社交平台Facebook、Instagram及推特上使用#100Women与她们交流。