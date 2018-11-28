中共党员马云：中国民营企业家党员的前世今生

图片版权 Getty Images Image caption 外界多年都猜测马云是否共产党党员，直至《人民日报》证实他的身份。

中国官方《人民日报》早前公布一批对中国改革开放有“杰出贡献”人士的名单，当中不乏姚明等知名人士。中国网商巨头创办人马云也榜上有名，《人民日报》为他撰写的简介更揭示了他的共产党党员身份。

《人民日报》的介绍指，阿里巴巴打造了全球最大的电子商务平台，成为拉动中国内需的巨大推动力，而阿里巴巴在马云的带领下，令中国在“电商、互联网金融和云计算领域的国际竞争中居于领先水平”。

短短20年前，中国的民营企业家仍然不可以成为共产党员。到今天，中国恒大创办人许家印和大连万达董事长王健林等中国商人已经公开自己共产党党员身份许久，但马云证实为党员还是头一次。

“中国特色社会主义事业的建设者”

图片版权 Getty Images Image caption 民营企业家获准加入中国共产党，源于中国前国家主席江泽民2001年的讲话。

中国共产党容许民营企业家成为党员的历史，要追溯到中国前国家主席江泽民2001年的讲话。他在当年7月1日中共建党80周年的讲话中形容，个体户和私营企业家都是“有中国特色社会主义事业的建设者”，在政治上把他们与其他社会阶级一视同仁。

中国官方《新华社》同年8月报道，共产党列出多个企业家加入共产党的条件，包括他们必须是“守法的爱国公民”、没有瞒税、也必须把大部份盈利重新投入公司的运作。

《新华社》的文章又指，允许企业家成为党员，可以“帮助共产党增加对这个新社会阶层的影响力”。

中共在江泽民讲话后一年举行的第16次全国代表大会中修改党章，让“工人、农民、军人、知识份子”外，也容许“其他社会阶层的先进分子”加入。同次大会中，首次有中国民营企业家当选全国党大会代表，总数七人。这个数字在往后的数次会议中不断增多。

意料之内

美国财经新闻网站《商业内幕》（Business Insider）引述中国政治问题观察员比绍普（Bill Bishop）指，马云是共产党党员不令人感到意外，但这个消息再一次提醒外界北京领导层正不断增加自己在中国社会各界的影响力。

比绍普又说，这个消息“会让一些对中国公司有戒心的外国监管机构提供再次发炮的理据”。

马云早前收购香港《南华早报》，他是共产党党员的消息在当地再次引来有关《南华早报》编辑自主的忧虑。法新社引述《南华早报》的回应说，阿里巴巴领导层的政治联系“并不会影响编辑或商业决定”。

图片版权 Getty Images Image caption 马云证实是共产党党员的消息传出后，再次引起阿里巴巴旗下《南华早报》编辑自主的忧虑。

中国模式

BBC驻上海记者白洛宾（Robin Brant）分析指，马云加入共产党，可能很简单的只是想拉关系，但白洛宾说，马云其实可能真正觉得中国模式行得通，毕竟这个模式把中国“转变成一个经济大国，同时让政府继续控制百多家巨型的国有企业，也让共产党继续执政”。

民营企业家可以加入共产党的同时，许多中国民营企业都在公司内自行组建共产党党委，但最吸引外界注意的，是多家中国科技公司的党委。

马云的阿里巴巴早在1999年已经在公司内成立共产党党支部，截止2015年共有2094名党员。百度、新浪、腾讯等其他中国科技巨头其后都分别成立了党委。

中国官方《环球时报》在小米2015年成立党委后发表评论文章，指小米的举动“应得到社会的掌声”，指世界上“大企业都愿意与执政党及潜在的执政党保持良好关系，这几乎不再作为政治话题被讨论”。

图片版权 Reuters Image caption 中兴等中国公司成立共产党党委，引来美国等政府忧虑它们与中国共产党的关系。

令企业“水土不服”的党委

但对一些在外国有业务的中国民营企业来说，建立共产党党委并不完全是一件好事。美国、英国和澳大利亚等国近年分别以网络或国家安全为由，限制或禁止一些科技公司到当地投资，而这些公司的党委书记经常是外国政府其中一个关注点。

早在2012年，美国众议院情报委员会一份报告就指出，两家中国电讯巨头华为和中兴分别向美国国会承认公司内部设有共产党委员会，却不愿向国会解释党委的工作。

报告又指，党委的存在让中国政府“有机会影响公司的决定和运作”，建议禁止两家公司在美国境内收购或与其他公司合并。