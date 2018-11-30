图片版权 Reuters Image caption 美国呼吁制裁中国电讯巨头华为公司（Huawei），担心使用华为的网络技术被用于间谍活动。最近英国网络安全机构警告说，对于华为仍然有“技术担忧”。

新西兰政府拒绝让该国的移动网络使用中国通讯巨头企业华为（Huawei）制造的5G设备后，在英国的华为业务也受到媒体关注。

报道说，英国似乎对华为提供技术产品并没有表现出相同的担心。在所谓的“五眼联盟”国家中，英国可能要成为唯一允许华为公司提供网络数据的国家。自驾汽车和城市内智能传感系统都使用这些数据。

所谓“五眼”（Five Eyes）或“五眼联盟”是冷战时期英美牵头组成的国际情报分享组织，成员有美国，英国，澳大利亚，加拿大，新西兰等五个英语国家。冷战期间“五眼联盟”情报网主要关注对象是苏联。但在苏联解体的后冷战时期，“五眼联盟”将注意力转向反恐，现在还把焦点对准中国。

路透社最近的报道引述一个未透露姓名的消息人士说，“我们处于一个新的世界，来自专制政权的冲击导致（西方）扩大了情报分享。”

虽然中国成为"五眼"国家的聚焦对象，但是包括俄罗斯在内的其他国家也是他们关注的目标。最近几个月来，这些国家的外交官，情报官员，政府首脑加强了磋商。

图片版权 xinhua Image caption 保持低调的华为的创始人任正非曾经是中国军方的工程师，他在1978年成为中共党员。他的这个背景往往被批评者拿来做为他有官方背景的证据。

从今年开始五国的情报机关加强了合作，关注中国的“海外活动”。所谓的“五眼联盟”还同德国和日本等盟国分享情报，扩大应对中国海外活动的联盟。

英国对华为有"技术担忧"

美国呼吁制裁华为公司，担心使用华为的网络技术被用于间谍活动。最近英国网络安全机构警告说，对于华为仍然有“技术担忧”。

周五（11月30日）《每日电讯报》报道，英国政府通信总部（GCHQ）下属的国家网络安全中心在新西兰最近拒绝让华为参加该国建立5G移动网络投标后也作出反应。该机构发言人说，他们对一系列技术问题表示担心，而且要求华为做出许多改进。

但是英国目前仍然继续同华为合作。英国准备进行一系列5G技术招标活动，旨在建立速度超快的移动网络。华为以其优质廉价的服务被看作是5G技术领域的主要供应商。

美国安全机构一直在指责华为是潜在的国家安全风险。《每日电讯报》报道说，美国的安全官员去欧洲试图说服英国和德国安全官员，美国呼吁盟国在使用5G技术时要加强网络安全和供应链安全。

英国官员对《金融时报》说，美国使节敦促英国在美国采取措施提防华为的时候，英国也在加强网络安全。德国一位官员说，"美国最近在此问题上（华为）加强施加影响"。

图片版权 PA Image caption 英国政府通信总部（GCHQ）下属的国家网络安全中心对华为的一系列技术问题表示担心。英国女王曾经去那里视察。

脱欧后制裁中国公司？

英国政府内阁发言人接受BBC采访时说，政府和电讯运营商同华为在国内和海外合作，保证英国能够继续从新技术中受益，但同时也能管控网络安全风险。

他们所说的合作包括设在牛津郡班伯里（Banbury）的一处设施，华为公司的雇员在那里对政府通信总部（GCHQ）负责，这个政府技术监听部门负责审查华为公司产品中的安全缺陷。

但是他们并没有发现隐藏的后门或其他故意设置的秘密手段。但是该部门上次的报告提到了一些缺陷，因此他们说只能就华为没有危险的说法提供“有限的保证”。

英国政府上月也发出某种信号，当时英国政府对电讯公司发出通知说要重新审核他们的基础设施，那可能导致“改变现有规则”，而在“采购决定”中应该考虑这些变化。

虽然华为没有被点名，但是报道过上述通知的《金融时报》指出，一些通信行业的高官的解读是，英国政府仍然可能发布禁令。

英国三军联合研究所的劳森说，“如果华为遭禁，我们不知道中国会在多大程度上在其他领域拒绝同我们进行商业往来，现在都关注脱欧对英国的经济冲击，因此时机并不好。”

“五眼”向新西兰施压？

图片版权 PA Image caption 英国政府通信总部（GCHQ）负责审查华为公司产品中的安全缺陷。

继美国和澳大利亚对华为公司关上了大门，不许华为参与他们下一代移动网络的业务后，新西兰电讯公司（Spark New Zealand）公布消息说，使用有关设备被认为存在“安全风险”，意指北京可能利用相关技术监视新西兰，在将来产生争端的时候扰乱他们的通信。

但是新西兰的政府部长解释说，这主要是出于技术考虑，而不是担心间谍活动。新西兰的安全部长里特尔（Andrew Little）坚持说，新西兰拒绝华为的决定同美国无关。

中国华为公司已经表示已经注意到新西兰电讯公司的声明，目前正在调查此事。但是华为作为世界一个主要的电讯设备供应商，致力于为客户提供值得信赖和更安全的技术方案。

英国智库三军联合研究所(RUSI)的劳森（Ewan Lawson）说，华为被禁当中有两个因素在发挥作用：进入互联网的时候，所有东西都依赖5G连接；来自国外的硬件现在引起更多的担忧。

尽管北京一直坚持中国公司的海外发展出于正常的经济和商业理由，但华盛顿及其盟友一直在指责中国利用海外投资达到政治目的。

华为同北京官方的关系

图片版权 xinhua Image caption 在俄罗斯的华为手机产品经理在莫斯科发布会上介绍华为新产品。华为在许多中国人眼中是中国技术自主创新的象征。

华为公司一直坚持把自己说成是员工所有的民营公司，除了正常向中国国家纳税，和中国政府并没有特殊关系。但是美国联邦调查局和美国其他安全机构多次就华为公司同北京的关系提出疑问。

保持低调的华为创始人任正非曾经是中国军方的工程师，他在1978年成为中共党员。他的这个背景往往被批评者拿来做为他有官方背景的证据。

英国白金汉大学安全和情报研究中心的主任格里斯（Anthony Glees）教授说，在中国，公司和国家一般都保持十分密切的关系。

剑桥大学的安全工程教授安德森（Ross Anderson）表示，在5G问题上，人们担心在国际紧张局势发生时，中国能够对英国发动大规模阻断服务攻击

“显然存在这种风险。中国目前表现强硬，多年来我们一直希望随着富裕程度增加，中国能变好，但是我们的希望是徒劳的，都落空了。”

过去华为在美国销售手机受阻，随后澳大利亚禁止当地网络公司使用华为的5G设备时，中国都就此对保护主义发出警告。但是BBC的报道注意到，目前北京并没有显得急于站在华为一边作辩解。美国总统特朗普的关税威胁已经让中国官员忙于应付，他们出手帮助华为可能会取得事得其反的效果。

另外BBC报道还注意到最近中共的《人民日报》列出过去40年对改革开放有杰出贡献的百人名单中漏掉了华为的创立者任正非。

这份包括国防军工，企业，官员、经济学者，演艺人士的百人名单中，没有列入许多中国人眼中的本土科技力量代表人物任正非，引起了许多议论和猜测。

华为创始人没有列入的原因是因为他同政府关系过近，要避嫌，还是因为他和政府的关系不够好？