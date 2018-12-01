2018年的第48周，台湾“九合一”选举尘埃落定，台湾“绿地变蓝天”；中国科学家贺建奎声称，世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿成功诞生，震惊世人的同时也引发伦理争议；上了红色通缉令的中国前官员的三名家属称被中国政府限制出境，疑被当做中国海外追逃的“人质”；坦桑尼亚总统最近为中国在非洲的投资点赞，称与西方相比中国的附带条件更少；而在美国，两名华裔科学家开发出一种人工智能（AI）程序，通过用人工智能读《人民日报》，分析中国政策转向出现的时机。

1. 台湾选举：2018“九合一”民进党大败 国民党拿下逾三分之二地方席位

Image caption 2018选举后，民进党（绿）在22个县市中只掌控6席，国民党（蓝）激增至15席。台北的无党籍人士（白）柯文哲被官方宣布胜选，但国民党的丁守中提出了上诉。

2018年台湾选举结果尘埃落定，民进党“惨败”，赢得超过三分之二地方席位，现任总统蔡英文辞去党主席职位。从选举结果来看，蔡英文领导的民进党政府为施政不力付出代价，而从公投结果来看，台湾社会对于同志婚姻以及家庭价值趋向保守。与此同时，两岸关系及中美台关系对2020年的选情愈发重要。

2. 基因编辑：中国科学家贺建奎引爆伦理争议

图片版权 SOPA Images Image caption 贺建奎在演讲中称自己的实验”意外泄露“，他还感谢了所在的南方科技大学，尽管他声称学校对其实验”并不知情“。

中国南方科技大学科学家贺建奎在世界艾滋病日来临之际声称，他早前为两名婴儿改造了基因，使她们将来可能具有天然抵抗艾滋病（又称"爱滋病"）的能力。这一消息立即引来各方对其合理性与正当性的质疑，也引发了一场关于科学伦理的大讨论。

3. 中国反腐：红通嫌犯美籍家人被禁离境 引发“人质”争议

图片版权 Friends of Liu Family Image caption 美国公民 Victor 与 Cynthia Liu 称，他们自今年六月起无法离境中国。

中国外逃人员的三名美籍家人自今年六月起被中国政府禁止出境，疑被当做中国海外追逃的“人质”。中国交通银行广州分行前党委书记、行长刘昌明是逃亡海外的“天网”百名嫌疑犯之一，被控违规放贷近100亿元人民币，自2015年起被国际刑警组织以红色通缉令追捕。而被限制出境的他的妻子及两名子女都拥有美国国籍，其中一人在美国出生。刘姓姐弟认为，中国政府希望以限制他们出境中国而向他们的父亲施压。

4. 中非合作：坦桑尼亚总统赞“无条件”的中国援助

图片版权 AFP Image caption 坦桑尼亚总统马古富力已经数次与西方国家政府有争论。

坦桑尼亚总统约翰·马古富力（John Magufuli）日前表示，与西方国家相比，他更乐意接受中国的援助，因为中国援助的附带条款比较少。中国已经承诺，将在未来三年对非洲提供总额达600亿美元的援助和贷款，其中多数用于基础建设发展。中国是非洲的重大投资者，对西方在这片大陆上的影响力构成直接挑战，而围绕中国的资金一直以来也有各种争议。就在马古富力发表这番言论之前，一宗发生在肯尼亚的案例突显出中国在非洲“一带一路”项目的贪腐问题。

5. 人工智能、人民日报和习近平的中国：大数据时代的AI分析师从党媒口舌读懂中国

图片版权 Julian Tszkin Chan and Weifeng Zhong Image caption 人工智能专家陈子健（左）与钟伟峰（右）

在中国，《人民日报》被认为是反映国内政策的风向标，其中尤以头版文章最为重要，传达着当局重点宣传的纲领性政策。若能及时感知到头版的新舆论取向，就如掌握了中国政治的水晶球，可观察到北京的最新政策取向。如今两位华裔科学家就开发出一种人工智能程序，通过研究《人民日报》头版文章，分析中国出台新政策的时机。