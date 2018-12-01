图片版权 AFP Image caption 罗伯托·阿泽维多

中美贸易冲突不断升级，促使世界贸易组织（WTO）的改革迫在眉睫，在今天（周六）即将举行的G20峰会上成为重头戏。

11月30日，WTO总干事罗伯托·阿泽维多（Roberto Azevedo）在接受BBC采访说，国际自由贸易受到1947年以来的"最严重威胁"。

他说，当前的保护主义浪潮正威胁自由贸易。

阿泽维多说：“这不仅仅是WTO面临的最严重危机，而且，自关贸总协定（GATT）于1947年建立以来，多边贸易体系也正遭遇最严重威胁”。

他说：“世贸组织一贯坚持的合作原则、不歧视原则等最基本原则目前受到挑战和质疑。这是非常严重的状况”。

在美国对中国征收第一轮关税时，中国曾向WTO投诉美国违反世贸规定。而美国亦透过WTO起诉中国、加拿大、墨西哥等国，指责这些国家对美国钢铁和铝制品征收的关税不符合世贸规定。

特朗普在今年8月表示，如WTO再对美国不利，美国则有意退出组织。11月21日，特朗普的经济顾问凯文·哈塞特（Kevin Hassett）对BBC表示，可能研究通过改革将中国逐出WTO。

阿泽维多表示，中美之间的互动模式必须从“相互威胁和指责转变为寻找解决方案”。

避免上诉机构崩溃

目前，美国和WTO在上诉机构（Appellate Body）的职能上产生争执，该机构负责解决各国之间的贸易争端，是整个组织的关键职能。

美国质疑上诉机构在WTO中的角色，不断阻止机构任命新法官，导致其运作效率降至最低。如果不能尽快解决，贸易争端解决机制将最快在明年陷入瘫痪。

阿泽维多表示，WTO成员国正在讨论“B计划”，以避免上诉机构崩溃，保证其继续运作。

“当然最重要的问题是：美国能否参与（B计划）？如果不参与，将使与美国相关的贸易冲突难以解决。”

图片版权 Getty Images Image caption 阿根廷总统马克里（左）和俄国总理普京

20多年来最大规模改革

中国呼吁WTO其他成员国抵制贸易保护主义，通过改革WTO应对美国增加关税的威胁。

据路透社11月26日报道，欧盟同中国、印度等国共同提交了两份有关改革WTO的提案，重点改革其运作程序。

第一份提案对上诉机构的程序性问题提出了解决方案。包括为即将卸任的上诉机构成员制定新的规则，明确规定他们可以在哪些情况下完成正在进行的上诉程序。

提案还要求确保上诉程序按照WTO规定的90天时限完成，除非争议各方另有协议。另外，还提议召开WTO成员国与上诉机构之间的年度会议，公开讨论法理学的系统问题或趋势。

第二份提案主要是加强上诉机构提交报告的效率和能力，以及及时启动上诉机构的遴选程序等。

中国商务部副部长王受文表示，中国对WTO提出的改革原则主要包括：维护多边贸易体制的核心价值，解决发展中成员在融入经济全球化方面的困难，帮助实现联合国2030年可持续发展的目标等。

王受文强调，希望尽快运作WTO的贸易争端解决机制，否则协议将成为一纸空文。

到目前为止，没有美国官员对提案发表评论。

两份提案将在12月12日提交WTO总理事会，该机构有权利执行WTO贸易争端解决机制的改革。