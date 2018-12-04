图片版权 Xinhua Image caption 习近平出席西班牙国王费利佩六世举行的欢迎宴会

中国国家主席习近平近期访问西班牙 ，他身着的“中式礼服”竟然成为亮点。中国历史悠久，究竟哪朝哪代的哪款服装可为“国服”呢？习近平上任后，中式礼服似乎有了定论。

习近平穿的这款中式服装，采用3个暗兜，上身只有左胸兜，无兜盖，佩饰帕巾，前襟纽扣隐藏，侧边绣花。

此款外衣，并非习近平第一次在外事场合穿着。本次之所以如此引人关注，与陪同的中国官员几乎清一色同款着装，参加西班牙国王费利佩六世举行的欢迎晚宴有很大关系。

有媒体甚至惊呼，他们穿的都是“毛泽东装”（Ｍao's Suit）。

中山装

图片版权 Getty Images Image caption 台北的国父纪念馆外的孙中山雕像。中山装的前襟纽扣7颗，后被减少到5颗。

所谓“毛装”，就是中国人所称的“中山装”。顾名思义，中山装始自孙中山。孙中山，在中国被誉为现代中国革命先驱，在台湾则被尊为“国父”。

这种外套领子为八字形翻领、前襟有单排五颗扣子和有袋盖的4个口袋，另外袖口还有3颗纽扣。

图片版权 AFP Image caption 1949年，毛泽东宣布中华人民共和国成立。 1960和1970年代，亿万中国成年男性大多穿着中山装，“毛装”之名由此而来。

有关中山装的起源，多年来有两种说法。其一说孙中山结合了日本学生装和军装的特点，与裁缝共同设计并加以改造而成；另一说法称，中山装是一位越南华侨裁缝黄隆生帮助孙中山设计的。

有近百年历史的中山装，在中国废除帝制、军阀混战和国共内战的近代历史中，被添加了很多政治的含义：如4个口袋代表“国之四维”（即礼、义、廉、耻），前襟的5粒纽扣表示孙中山的五权宪法学说，等等。

无论如何，中山装的确出现在中国近代历史的许多重大时刻：1949年，毛泽东宣布中华人民共和国成立时，身着的是中山装；1979年，邓小平访问美国与卡特总统会面，穿的也是中山装。1960和1970年代，亿万中国成年男性大多穿着中山装。

图片版权 Getty Images Image caption 中国多年来并未有明文规定的礼服，中山装是重大外交场合的正式着装。

1980年代以后，随着中国向世界开放和接轨，西装和其他时装逐渐流行。中山装在民间虽逐渐退出了人们的日常生活，甚至连中国官员和公务员，也在正式场合放弃了中山装，改穿西装。但中国国家领导人在出席国内国外重大活动时，依旧习惯穿着中山装。

2016年2月，还有人在中国人大政协会议之前提议，将中山装定为中国的“国家正式礼服”。

中国礼服

将传统的中山装与习近平的“中式礼服”相比较，两者之间的不同显而易见。

2014年，习近平参加比利时菲利普国王举行的国宴时穿的就是这款“中式礼服”。

图片版权 Reuters Image caption 2015年10月，习近平访问英国期间，出席女王伊丽莎白举行的国宴，穿的也是中式礼服。

中国官媒《人民日报》当时曾就此刊登文章介绍说，习近平的礼服形似中山装，又不同于传统的中山装，而是对中山装的关键部位进行了改良，既保留了中式服装的传统，又采纳了西服某些元素：放弃了中山装的翻领、风纪扣、明扣，采用3个暗兜，上身只有左胸兜，无兜盖，饰帕巾。

外交界人士认为，长期以来中国领导人、外交官等在外交礼仪场合，除了中山装之外，究竟应该穿什么礼服，并无章可循。但从本次中国官员普遍穿“中式礼服”的情况来看，中山装、西服已经不再有从前的地位。习近平开创的“中式礼服”，已经成为中国官员在国际重大正式场合的着装样板。

图片版权 xinhua Image caption 印度总理莫迪身着的“尼赫鲁外套”，也是立领，配饰帕巾，是印度传统的礼服之一。

中国外交部礼宾司原代司长鲁培新向中国媒体表示，习近平穿中式服装出席正式外交场合，充分展示了中国文化的风采，也体现了中国在外交上自信的姿态。

观察人士注意到，习近平的中式礼服，与印度传统礼服之一“尼赫鲁外套”有很多相似之处，不过胸襟上的绣花，以及中式隐扣是两者之间最明显的不同。

文化自信

中国40年的经济改革开放，经历了世界少有的社会剧变，其间的变化也体现在中国官员的着装风格。

图片版权 AFP Image caption 1984年12月，中国总理赵紫阳在北京与英国首相撒切尔夫人签署香港问题联合声明时身着西装。在场的中方官员，包括邓小平、李先念等，身着中山装。

改革开放之初，中国领导人在公开活动中就开始改变了清一色中山装的风格，开始穿夹克和西装。

1980年代胡耀邦和赵紫阳主政时大力推行对西方开放，领导人身体力行穿西装，中山装逐渐式微。

一时间中山装似乎成了“左派”和“守旧”的象征，西装成了“西化”和“开放”的标志。在西装盛行替代中山装的过程中，中国城乡的街边台球桌或者田间地头都有穿着各种中国式西装的人在娱乐或劳作。

值得一提的是，近百年前孙中山创立的国民政府，曾将中山装定为统一制服。1936年2月，中华民国总统蒋介石下令全体公务员穿统一制服，式样为中山装。

时过境迁，如今在台湾即便是尊孙中山为“国父”的国民党领导人也鲜有穿中山装的时候了。2012年，执政的国民党籍总统马英九在竞选连任时，曾身着一套白色中式服装出镜拍摄竞选宣传片，成为中国媒体报道的话题。其实，那件外套不算严格意义上的中山装，其式样与习近平的中式礼服倒是非常相近。

习近平上台后提倡民族复兴“中国梦”，这身中式礼服，是百年来中国人在隆重的正式场合从中山装转向西装，再向中式服装的回归。

从清朝1911年被推翻至今的100多年，号称有数千年悠久历史和文化传统的礼仪之邦中国，如今终于有了一套被官方认可的中式礼服，算一个让人百感交集五味杂陈的进步吗？