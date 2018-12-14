图片版权 Getty Images Image caption 过往不少维族人曾经维权，图为2009年，一批妇女称自己家属被中国当局囚禁。

中国当局被指在新疆设立的“拘留营”，囚禁了上百万维吾尔族人。北京说这些设施其实是“职业训练中心”，但一些巴基斯坦人早前对BBC乌都语说，他们在中国的新疆藉妻子都是被中国政府人员强行带走的，而且在营内受虐待，也被迫做一些违反伊斯兰教教义的事情。

一些巴基斯坦人向BBC乌尔都语记者称他们的妻子都曾被中国当局拘留，以下是他们的妻子被抓之前和之后的故事。

为保障受访者安全，受访者和他们妻子的名字都是化名。

沙希德角（Shahid Zaman）

我在中国得到一名当地女子帮忙开设了一家顾问公司。这名女子叫古勒芭努（Gul Bano ） ，生于新疆一个穆斯林家庭。我们为客户提供不同的服务：签证、市场顾问、采购、送货服务等。公司的业务不错。

2016年末，我们的一个客户下了一个很大的订单。我告诉当时在新疆家里古勒芭努，这次想用陆路从北京到新疆，开始干活前先在当地游览一下。我之前在中国旅行都是乘坐飞机的。

我记得古勒芭努对我说不要这样做，但我没有理会她。我坐车坐了许久，终于抵达目的地，住进了古勒芭努为我安排的酒店。

我到达当地后发现那里大部份人口都是回教徒，让我喜出望外，我也看见了数家清真寺。在目的地待了一天后，古勒芭努就要我离开，说她会在别的地方跟我会合。

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我没听她的话，又跟她说我希望游览一下。她最终让我留下，但叮嘱我不要到清真寺祷告。我又没有听她的话，在一个主麻日到清真寺祷告，又到处闲逛，然后回到北京。古勒芭努随后也到北京来。

她有点担心，她说有中国的政府人员向她查探有关我的情况。我当时对新疆的情况并不了解，古勒芭详细解释后，我开始担心，但她安慰说不会有什么问题。

订单完成后，客户对我们的工作十分满意，我们也赚了许多钱。我和古勒芭努度过了一段美好的时光，就回到了巴基勒坦。

过了没久，我在巴基斯坦时尝试打电话给古勒芭努，但找不到她。我就尝试联络我们的共同朋友，奇怪的是，没有人知道她的下落。

这个情况令我有点担心。这对我来说有两个问题：我的生意不能没有她，而且她已经成了我的女朋友。

我也试图在到中国，但在北京机场被拦下来，被告知我不能入境。我跟中国国家移民管理局的人员说，我曾在中国读书，也有中国签证，曾多次到访当地。他们都听不进去，只跟我说我已经被禁止入境，会被遣返回国。

我跟许多有相同经历的人诉说我的情况。他们告诉我，古勒芭努是因为我在新疆参加了主麻日祷告而受罚。我不知道古勒芭努何时会获释放，也不知道她获释后会不会跟我联络，但十分惦念她。

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穆罕默德（Muhammad Jamil）

我属于巴基斯坦信德省部族一员，生意主要是捕捉蛇、蝎子、乌龟等。这在巴基斯坦是违法的，但我们鲜有人因此被抓。

我开始向中国出口这些动物，因此要往返两国。

有朋友跟我说，娶一个中国女子当太太有许多好处，我当时也是这样想的。我2016年跟一名不是回教徒的中国女子结婚，然后给她在北京买了房子。

我的太太是一个十分好的生意伙伴，因此我开始长时间留在北京。她2017年跟我说她想到巴基斯坦逛逛，于是我带她到巴基斯坦首都伊斯兰堡（Islamabad）。

我的家人见到我的太太都十分高兴。我们在巴基斯坦待了数天，就回到北京。

2017年最后几天，我们当时在北京过着非常惬意的生活，我太太当时怀着我们的孩子。但一天晚上，中国政府人员来叩我的门，要求我出示护照。他们之后也问我的太太拿身份证明文件，然后要她跟着他们走。我要求他们解释，他们说她需要一些培训。

他们也命令我立即离开住处，一栋用我妻子的名义购买的房产。我惊慌了，我问了当初说服我娶中国太太的那名朋友，得到的答案却令我更慌。

他跟我说，中国的政府人员也说她的太太需要接受培训，然后就带走了她。我之后求见中国官员，跟他们说我和妻子都不信奉伊斯兰教，还在他们面前吃一些伊斯兰教教义不允许的食物，但他们只是跟我说要耐心等候她。

此后我在中国又待几个月，直到我回到巴基斯坦。我的护照还有有效的中国签证，但我并不想回到中国。我和我的太太都跟伊斯兰教没有任何关系，为甚么他们要惩罚我们？我并不知道我的太太下落如何。

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贾瓦德（Jawad Hussain）

我在巴基斯坦旁遮普省出生，家里做成衣生意，在印度从商已多年。但印巴两国的紧张关系持续，因此家里转到中国继续生意。

我每次到中国的时候，都会聘请一位来自乌鲁木齐的回教女子当我的翻译。我认为她十分可靠。为了工作上的便利，我有需要娶一位中国女子为太太。在征得她父母的许可后，我们在2005年结婚。

2005到2014年间，她差不多每年都会跟我一起到巴基斯坦。在这段时间，我们育有两个孩子。2015年，为了完成她的愿望，我们一起到麦加朝圣。

2016年前，我们的生活完全没有任何问题。但在年末，一些中国政府人员来到我家，要我出示巴基斯坦护照。我当时以为这只是一个例行检查，但这些政府人员又要见我的妻子和孩子，又要他们出示护照，并扣了他们护照，说他们调查完毕后才会发还。

事情远没有结束。三天后，一些警察到我家来，说我的妻子和孩子都不得离开当地，还得每天早晚向当地警察汇报。

我最初以为这些只是暂时的安排，但我错了。这些禁令至今还在，而且每天都变得更加严厉。

中国政府在一年前发还给了我的护照，但仍然扣着我的妻子和孩子的护照。