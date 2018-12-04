图片版权 PA Image caption 军情六处负责人扬格讲述面对目前的威胁和地缘政治变化，英国情报部门如何演变，如何应对挑战。

英国对外情报部门负责人警告说，俄罗斯对英国和西方构成明显的威胁，中国的新技术主宰在未来构成更大的安全威胁。

军情六处负责人扬格（Alex Younger）在他曾经学习过的母校讲话说，因为新兴的5G网络依赖中国技术，因此需要审视国家未来的安全状况。

扬格说，“权力，金钱和政治基本上在向东方转移，这是我们需要适应的政治现实。我们真正需要讨论的是，知识将来的发展在起作用。”

这是扬格上任4年中第二次公开讲话。他曾在2016年强调，来自敌对国家的网络攻击，宣传攻势和颠覆活动对英国和欧洲的民主制度构成"根本威胁"。

扬格在参军和后来在军情六处工作前，曾在英国圣安德鲁斯大学攻读经济学和电脑科学。

中国5G技术威胁

图片版权 AFP Image caption 2018年7月8日北京国际消费电器展销会。英国军情六处负责人特别提到中国领导人习近平宣布"中国制造"战略，以及要在智能通讯，人工智能，合成生物学和基因学领域占主导地位的雄心。

军情六处负责人在讲话中特别提到中国领导人习近平宣布“中国制造”战略，以及要在智能通讯，人工智能，合成生物学和基因学领域占主导地位的雄心。

他说，"这里我们也要做出一些决定，我们需要研究这个问题，需要对话。这一切不会是直截了当的。"

据《每日电讯报》之前的报道，美国安全官员去欧洲游说英国和德国安全官员，美国呼吁盟国在使用5G技术时要加强网络安全和供应链安全，担心使用华为的网络技术被用于间谍活动。

许多西方国家都指责中国从事工业间谍活动，最近英国网络安全机构也警告说，对于华为仍然有“技术担忧”，但英国尚未对华为采取抵制行动。

澳大利亚，新西兰前不久都出于国家安全考虑，阻止中国通讯技术巨头化为向他们输出5G技术设备。报道说，在所谓的"五眼联盟"国家中，英国可能将会成为唯一允许华为公司提供网络数据的国家。

最近彭博社调查记者罗伯特森和里利报道说，有证据显示中国发动广泛的网络技术攻击，进入包括苹果和亚马逊等美国30多家大公司和联邦机构获取数据。

不过苹果公司，亚马逊和芯片公司超微电脑(Super Micro) 都说彭博社关于中国安插间谍芯片获取情报的报道不实。苹果公司特别发出强烈声明说，“没有证据”支持彭博社的指称。

俄罗斯威胁国际秩序

图片版权 REUTERS/Toby Melville Image caption 伦敦泰晤士河畔英国情报机构军情六处总部大楼。

英国军情六处负责人在周一的讲话中强调间谍活动中要利用人工智能和机器人对付那些“执意对抗”英国的“流氓国家”，间谍活动必须要进入新时代。

扬格特别点了俄罗斯，说俄罗斯有“恶意行为”。据指称，克里姆林宫下令谋杀为军情六处效力的前俄罗斯军事情报部门的谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal），攻击者在斯克里帕尔在英国索尔兹伯里的住所门把手上涂了致命的神经毒剂。

俄罗斯一直被指干预西方国家的政治，包括上次美国总统选举，法国和德国的选举，以及英国的脱欧公投和西班牙加泰罗尼亚独立公投。

英国情报负责人还说，公众舆论担心建立在规则基础上的国际秩序正在受到威胁。俄罗斯总统普京，沙特王储本·萨勒曼和美国总统特朗普这些领导人都在违规行事。

扬格说，国家面临威胁的演变的一个方面是对手运用现代技术，加强了创新活动，“简而言之，我们要创新的速度要超过对手，如果我们做不到这一点，我们的后代不会原谅我们。”

“第四代谍报活动”

他讲话说英国必须进入“第四代间谍”时代才能保卫国家安全。在英国脱欧前，这位代号为“C”的军情六处负责人还强调了英国安全机构与欧洲盟国保持密切关系的重要性，他指出因为有了情报合作，在欧洲“多次”同伊斯兰国相关的恐怖攻击都被挫败。

扬格还说3月索尔兹伯里攻击后的共同行动揭露了“破坏者”，通过驱逐俄罗斯外交官打击了他们在许多国家的间谍网。

他还警告说，“敌人”会利用网络技术的长足进步对英国发动攻击，这是一种不同于传统方式的攻击。

扬格认为，网络时代的数字革命带来了第四次工业革命，其中人工智能，机器人，纳米技术和量子计算机等技术会取得突破。

图片版权 EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 前俄罗斯军事情报部门的双面间谍谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他的女儿尤利亚今年3月在英国成为毒杀目标。

他说，“第四次工业革命的时代需要第四代间谍：在传统的人力搜集情报之外，要加以日新月异的创新，新的伙伴合作和新观念，这样才能调动多样化人群，让年轻人发挥作用。”

扬格说，数字时代改变了间谍活动环境，海量数据加上先进分析手段使得现代世界更加透明，这就是为什么俄罗斯军情部门在索尔兹伯里发动攻击后能够被揭露。但是他认为新环境也带来了挑战。

新型技术创新间谍

“网络现在是我们增长最快的部门。我们正把注意力集中到人和科技的联系方面。这是历史上首次，我们通过国家安全战略投资基金同科技创新研究人员建立了完全不同的合作关系，让私营和学术领域发挥作用满足我们的需要。”

扬格还敦促“俄罗斯和其他试图破坏我们生活方式的国家不要低估我们和我们盟国的决心和能力”。军情六处还需要招募从新一代具有多样性背景的年轻情报人员。

扬格对学生说，“我想对你们这些想象不出自己为军情六处工作的年轻人说……无论你的背景如何，都没有关系。如果你希望做点事情，你认为你可能具有这个能力，那我们希望你来找我们。”

“技术挑战最深远的后果是对人的挑战。我们决心吸引具有更高技术技能的人加入我们。但是我们的机构也需要比以前更快速适应变化，这样才能在未来发展壮大。这就需要人要有新视野，以我们现在无法想像的方式发挥他们的创新能力。”