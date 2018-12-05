气候变化，全球变暖和联合国的使命

  • 2018年 12月 5日
Steam rises from the brown coal-fired power plant Neurath (front-C) and Niederaussem (rear-L) operated by RWE in Bergheim, 04 December 2018. The Rhenish Brown Coal Field is Europe"s largest carbon dioxide source. According to a report by the UN, the carbon dioxide (CO2) emissions have gone up for the first time in four years. The report came just days ahead of the COP24 United Nations Climate Change Conference taking place in Poland from 02 to 14 December 2018. EPA/SASCHA STEINBACH 图片版权 EPA/SASCHA STEINBACH
Image caption 一座位于德国西部城市贝格海姆的一座燃煤电站。

《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第24次缔约方会议（COP24）提前预期一天在波兰卡托维兹举行，参会代表面临减排压力。

这次会议是继2015年《巴黎协议》制定以来，联合国召开的关于气候变化的最重要的会议，因此得名“巴黎2.0”。195个国家的200多个代表将在会上讨论如何履行《巴黎协议》，为减少碳排放制订规则。

峰会召开之时，四位联合国气候谈判会议前主席发表罕见声明，呼吁各国采取果断行动。他们表示，“地球正处于十字路口。”

气候专家表示，如要地球达到巴黎协议的目标，要大幅削减碳排放量。最近四年是史上最热的几年，全球碳排放持续增长。

与此同时，世界银行宣布，将在五年内提供2000亿美元的资金，以支持各国采取行动应对气候变化。

图片版权 REUTERS/Kacper Pempel
Image caption 今年的联合国气候会议（COP24)于12月4日在波兰的卡托维兹开幕。
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会议将关注巴黎协议运作的技术原则。

180多个国家在2016年正式签署巴黎协议，而协议要到2020年才正式开始运作。

在此之前，代表们必须针对如何衡量、报告并核实（以避免误报）温室气体排放制订统一规则，以及如何提供气候融资。

气候变化智库E3G的Camilla Born表示，“规则手册将凝聚大多数谈判代表在今年COP上的能力。”

“巴黎规则达成协议在技术和政治上都是一项复杂的任务，但这是值得的！”

该规则手册目前还有数百个括号，表示有争议的区域。

图片版权 LUKAS COCH
Image caption 示威者在澳大利亚首都堪培拉的国会前抗议气候变化。

减缓全球变暖的关键时刻

今年10月，政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布具有历史意义的报告，警告必须将全球气温升幅限制在1.5°C。本次峰会是在报告发布之后首次举行。

IPCC的报告表示，“全球气温上升1.5°C将增加与气候相关的危机，包括健康、民生、粮食安全、水资源供应、人类安全和经济增长等。如果增加2°C，问题将更加明显。”

报告强调，1.5°C和2°C之间的最大差异之一是对珊瑚礁的影响。珊瑚礁支撑了25%现有海洋物种，非常容易受到碳污染导致的海水温度上升和酸性增强的影响。IPCC估计，一旦全球气温增加1.5°C，地球将失去约80％的珊瑚礁。如果增加2°C，几乎所有的珊瑚礁都会消失。

为了达到1.5°C的目标，各国必须大力改变来自化石燃料的排放，并大规模减少大气中的二氧化碳，在2030年之前将温室气体排放量削减45％。

11月27日，联合国环境规划署发布的最新一份《排放差距报告》显示，全球二氧化碳排放量在经过三年的停滞期后，在2017年再次上升。

香港中文大学地理与资源管理学教授刘雅章对BBC中文表示，如果碳排放量依照现有趋势持续增长，要达到限制气温升幅1.5°C的目标可能性不大。

刘雅章曾是IPCC成员，他说，虽然表面上看来，1.5°C与2015年报告的2°C只有半度差距，但对环境的影响大不相同。他解释，与1.5°C相比，2°C会带来更多极端天气，比如极端暴雨和热带风暴，海平面升高的距离也更大。

刘雅章对此次峰会能否成就巴黎规则持怀疑态度，他说，当时巴黎协议能够通过2°C这个标准，主要依赖各个国家自愿达到目标。而这次，各个国家是否依然自愿达到1.5°C的目标，以及用什么方法达到目标，都是很大疑问。

资金流动

在制订巴黎规则之前，本次峰会还将讨论资金的投放事宜。2015年，较富有的国家承诺，在2020年之前，每年将给较贫困国家投入1000亿美元，以减缓气候变化带来的影响。目前就能否实现资金数额存在担忧。

谈判代表说，在财务方面能否取得进展也是本次会议的关键。峰会将探讨资金从何而来、能否接受国际贷款等。

代表谈判成员中最贫困国家的主席Gebru Jember Endalew说，“IPCC的报告清楚地表明，每一次气候升温都很重要，尤其是对最不发达国家来说。”

“该报告明确表示了，将全球温度升幅限制在1.5C仍然是有可能的，这带来了一些希望。我们必须在卡托维兹共同努力，将目标变为现实。”

根据2018年世界危机报告（World Risk Report）的分析，瓦努阿图、汤加、所罗门群岛等西南太平洋地区面临最严重的气候变化危机。

小岛屿国家联盟首席谈判代表Amjad Abdulla说，“最新IPCC报告有一个重要发现，如果没有大幅增加气候融资，就不可能成就将升温限制在2°C（更不用说1.5°C）的目标。这一点经常被忽视。”

四位联合国气候谈判会议前主席，自斐济的Frank Bainimarama，摩洛哥的Salaheddine Mezouar，法国的Laurent Fabius和秘鲁的Manuel Pulgar Vidal周日发表联合声明，呼吁采取紧急行动。他们说，"未来两年的行动具有决定性效果，因此至关重要"。

“各个国家的部长和其他部门领导人在COP24会议上的言行，将有助于确定未来几年的减排努力，使世界更接近《巴黎协议》的目标，包括保护最容易受到气候变化影响的国家，或者进一步采取行动（减缓气候变化）。”

“如有任何拖延，只会让减缓气候变化变得更加困难，耗费更高昂的资金”，声明表示。

刘雅章解释，这是因为一旦大气层的温室气体增多，需要更大力度才能扭转其上升趋势。用已知的方法减少碳排放也要花费更多的资源和金钱。

中国的领袖地位

根据巴黎协议，每个国家自行决定在削减碳排放方面的行动。中国是碳排放大国，每年排放量约占全球排放总量的四分之一。中国一直支持减排，并承诺减少温室气体的排放。

刘雅章认为，如果中国在接下来的减排行动中做领导带头作用，将会推动其他国家参与。

他建议中国继续推动在水利、风力、光能等再生能源方面的应用，并加大科学研究上的投入，尤其是先进科学工具、大数据处理等方面。

低碳亚洲行政总裁黎广德对BBC中文表示，对中国来说，COP24峰会是一个走出贸易阴影、改善

国际形象的良好契机。

他说，中国作为发展中国家的领袖，如要进一步领导减排，应该想办法填补资金空缺，考虑是否将国家基建上的投资转移到气候行动上。

他强调，中国仍在投资煤炭发电项目，尤其是在"一带一路"沿线国家的投资，一个这样的项目将持续运作四、五十年，有悖于减排的目标。他期待中国付诸实质行动，不辜负国际对中国领导减排的期望。

近30位国家的元首和政府首脑将在会议上发表声明。这个数字远远低于参与2015年巴黎协议的阵容，这或许表明，许多国家认为此次会议更像是应对气候变化的技术阶段，而不是历史时刻。

但对于中国和欧盟国家来说，这次会议至关重要。他们希望表明，即使在特朗普时代，国际合作仍然可以发挥作用。

尽管美国已退出巴黎协议，但不能在2020年之前离开，因此美国谈判代表会一直参加会议，并且不阻碍峰会进程。

联合国进程

缓慢的步伐令人非常沮丧，一些环境运动人士认为，气温升高造成的威胁程度还没有得到政治家的充分认识。

Extinction Rebellion社会运动希望推动彻底改变气候问题，其发言人表示，"世界各国政府完全没有保护他们的公民"。

“他们追求短期利润和大生意。我们需要改变这一点。我们希望COP24峰会的重点不仅仅是增强巴黎规则的技术守则，而且要让政府意识到更宏大的改变。我们做得还不够。”

参与峰会进程的其他人表示，气候变化是世界有史以来面临的最复杂问题之一，联合国在解决这个问题上正在取得实际进展。

联合国开发计划署负责人Achim Steiner说：“必须认识到，谈判者和其他人付出的努力正在发挥作用。”

“我们今天有3000亿美元的可再生能源经济在运转，这是一场能源革命，是在气候谈判过程中产生的。”

依赖煤炭发家的卡托维兹

会议召开地卡托维兹拥有强大的煤炭资源，是欧盟最大的煤炭公司所在，这一事实令许多人感到不安。

波兰高度依赖煤炭，其近80％的电力来自化石燃料，并且普遍使用劣质煤取暖，特别是在寒冷时节，会导致呼吸系统疾病。

但是波兰政府表示，波兰将坚持使用燃料，并宣布计划明年投资建设新煤矿。

这种做法引起谴责。国际环境法中心的高级律师Sébastien Duyck说：“我们希望波兰政府抓住机会，促进公平过渡，保证能源系统的转变。”

“不幸的是，波兰总统本周宣布，缔约方会议的赞助商包括煤炭公司，这是非常令人担忧的信号。”

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