图片版权 EPA/SASCHA STEINBACH Image caption 一座位于德国西部城市贝格海姆的一座燃煤电站。

《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第24次缔约方会议（COP24）提前预期一天在波兰卡托维兹举行，参会代表面临减排压力。

这次会议是继2015年《巴黎协议》制定以来，联合国召开的关于气候变化的最重要的会议，因此得名“巴黎2.0”。195个国家的200多个代表将在会上讨论如何履行《巴黎协议》，为减少碳排放制订规则。

峰会召开之时，四位联合国气候谈判会议前主席发表罕见声明，呼吁各国采取果断行动。他们表示，“地球正处于十字路口。”

气候专家表示，如要地球达到巴黎协议的目标，要大幅削减碳排放量。最近四年是史上最热的几年，全球碳排放持续增长。

与此同时，世界银行宣布，将在五年内提供2000亿美元的资金，以支持各国采取行动应对气候变化。

图片版权 REUTERS/Kacper Pempel Image caption 今年的联合国气候会议（COP24)于12月4日在波兰的卡托维兹开幕。

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会议将关注巴黎协议运作的技术原则。

180多个国家在2016年正式签署巴黎协议，而协议要到2020年才正式开始运作。

在此之前，代表们必须针对如何衡量、报告并核实（以避免误报）温室气体排放制订统一规则，以及如何提供气候融资。

气候变化智库E3G的Camilla Born表示，“规则手册将凝聚大多数谈判代表在今年COP上的能力。”

“巴黎规则达成协议在技术和政治上都是一项复杂的任务，但这是值得的！”

该规则手册目前还有数百个括号，表示有争议的区域。

图片版权 LUKAS COCH Image caption 示威者在澳大利亚首都堪培拉的国会前抗议气候变化。

减缓全球变暖的关键时刻

今年10月，政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布具有历史意义的报告，警告必须将全球气温升幅限制在1.5°C。本次峰会是在报告发布之后首次举行。

IPCC的报告表示，“全球气温上升1.5°C将增加与气候相关的危机，包括健康、民生、粮食安全、水资源供应、人类安全和经济增长等。如果增加2°C，问题将更加明显。”

报告强调，1.5°C和2°C之间的最大差异之一是对珊瑚礁的影响。珊瑚礁支撑了25%现有海洋物种，非常容易受到碳污染导致的海水温度上升和酸性增强的影响。IPCC估计，一旦全球气温增加1.5°C，地球将失去约80％的珊瑚礁。如果增加2°C，几乎所有的珊瑚礁都会消失。

为了达到1.5°C的目标，各国必须大力改变来自化石燃料的排放，并大规模减少大气中的二氧化碳，在2030年之前将温室气体排放量削减45％。

11月27日，联合国环境规划署发布的最新一份《排放差距报告》显示，全球二氧化碳排放量在经过三年的停滞期后，在2017年再次上升。

香港中文大学地理与资源管理学教授刘雅章对BBC中文表示，如果碳排放量依照现有趋势持续增长，要达到限制气温升幅1.5°C的目标可能性不大。

刘雅章曾是IPCC成员，他说，虽然表面上看来，1.5°C与2015年报告的2°C只有半度差距，但对环境的影响大不相同。他解释，与1.5°C相比，2°C会带来更多极端天气，比如极端暴雨和热带风暴，海平面升高的距离也更大。

刘雅章对此次峰会能否成就巴黎规则持怀疑态度，他说，当时巴黎协议能够通过2°C这个标准，主要依赖各个国家自愿达到目标。而这次，各个国家是否依然自愿达到1.5°C的目标，以及用什么方法达到目标，都是很大疑问。

资金流动

在制订巴黎规则之前，本次峰会还将讨论资金的投放事宜。2015年，较富有的国家承诺，在2020年之前，每年将给较贫困国家投入1000亿美元，以减缓气候变化带来的影响。目前就能否实现资金数额存在担忧。

谈判代表说，在财务方面能否取得进展也是本次会议的关键。峰会将探讨资金从何而来、能否接受国际贷款等。

代表谈判成员中最贫困国家的主席Gebru Jember Endalew说，“IPCC的报告清楚地表明，每一次气候升温都很重要，尤其是对最不发达国家来说。”

“该报告明确表示了，将全球温度升幅限制在1.5C仍然是有可能的，这带来了一些希望。我们必须在卡托维兹共同努力，将目标变为现实。”

根据2018年世界危机报告（World Risk Report）的分析，瓦努阿图、汤加、所罗门群岛等西南太平洋地区面临最严重的气候变化危机。

小岛屿国家联盟首席谈判代表Amjad Abdulla说，“最新IPCC报告有一个重要发现，如果没有大幅增加气候融资，就不可能成就将升温限制在2°C（更不用说1.5°C）的目标。这一点经常被忽视。”

四位联合国气候谈判会议前主席，自斐济的Frank Bainimarama，摩洛哥的Salaheddine Mezouar，法国的Laurent Fabius和秘鲁的Manuel Pulgar Vidal周日发表联合声明，呼吁采取紧急行动。他们说，"未来两年的行动具有决定性效果，因此至关重要"。

“各个国家的部长和其他部门领导人在COP24会议上的言行，将有助于确定未来几年的减排努力，使世界更接近《巴黎协议》的目标，包括保护最容易受到气候变化影响的国家，或者进一步采取行动（减缓气候变化）。”

“如有任何拖延，只会让减缓气候变化变得更加困难，耗费更高昂的资金”，声明表示。

刘雅章解释，这是因为一旦大气层的温室气体增多，需要更大力度才能扭转其上升趋势。用已知的方法减少碳排放也要花费更多的资源和金钱。

中国的领袖地位

根据巴黎协议，每个国家自行决定在削减碳排放方面的行动。中国是碳排放大国，每年排放量约占全球排放总量的四分之一。中国一直支持减排，并承诺减少温室气体的排放。

刘雅章认为，如果中国在接下来的减排行动中做领导带头作用，将会推动其他国家参与。

他建议中国继续推动在水利、风力、光能等再生能源方面的应用，并加大科学研究上的投入，尤其是先进科学工具、大数据处理等方面。

低碳亚洲行政总裁黎广德对BBC中文表示，对中国来说，COP24峰会是一个走出贸易阴影、改善

国际形象的良好契机。

他说，中国作为发展中国家的领袖，如要进一步领导减排，应该想办法填补资金空缺，考虑是否将国家基建上的投资转移到气候行动上。

他强调，中国仍在投资煤炭发电项目，尤其是在"一带一路"沿线国家的投资，一个这样的项目将持续运作四、五十年，有悖于减排的目标。他期待中国付诸实质行动，不辜负国际对中国领导减排的期望。

近30位国家的元首和政府首脑将在会议上发表声明。这个数字远远低于参与2015年巴黎协议的阵容，这或许表明，许多国家认为此次会议更像是应对气候变化的技术阶段，而不是历史时刻。

但对于中国和欧盟国家来说，这次会议至关重要。他们希望表明，即使在特朗普时代，国际合作仍然可以发挥作用。

尽管美国已退出巴黎协议，但不能在2020年之前离开，因此美国谈判代表会一直参加会议，并且不阻碍峰会进程。

联合国进程

缓慢的步伐令人非常沮丧，一些环境运动人士认为，气温升高造成的威胁程度还没有得到政治家的充分认识。

Extinction Rebellion社会运动希望推动彻底改变气候问题，其发言人表示，"世界各国政府完全没有保护他们的公民"。

“他们追求短期利润和大生意。我们需要改变这一点。我们希望COP24峰会的重点不仅仅是增强巴黎规则的技术守则，而且要让政府意识到更宏大的改变。我们做得还不够。”

参与峰会进程的其他人表示，气候变化是世界有史以来面临的最复杂问题之一，联合国在解决这个问题上正在取得实际进展。

联合国开发计划署负责人Achim Steiner说：“必须认识到，谈判者和其他人付出的努力正在发挥作用。”

“我们今天有3000亿美元的可再生能源经济在运转，这是一场能源革命，是在气候谈判过程中产生的。”

依赖煤炭发家的卡托维兹

会议召开地卡托维兹拥有强大的煤炭资源，是欧盟最大的煤炭公司所在，这一事实令许多人感到不安。

波兰高度依赖煤炭，其近80％的电力来自化石燃料，并且普遍使用劣质煤取暖，特别是在寒冷时节，会导致呼吸系统疾病。

但是波兰政府表示，波兰将坚持使用燃料，并宣布计划明年投资建设新煤矿。

这种做法引起谴责。国际环境法中心的高级律师Sébastien Duyck说：“我们希望波兰政府抓住机会，促进公平过渡，保证能源系统的转变。”

“不幸的是，波兰总统本周宣布，缔约方会议的赞助商包括煤炭公司，这是非常令人担忧的信号。”