图片版权 EPA Image caption 孟晚舟

中美贸易战刚达成休战协议，但硝烟仍未停止。近日，中国科技公司华为创始人任正非的女儿、首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。美国媒体称美国正在寻求引渡孟晚舟。孟晚舟已在加拿大申请了禁止报道令。孟遭到逮捕的具体原因尚未得到确认。

此次逮捕发生在中美关系敏感时期。中国驻加拿大使馆发言人对逮捕孟晚舟表示强烈抗议，称这一举动“严重侵犯人权”。华为则回应，不清楚孟晚舟有任何不当行为，公司遵守业务所在国的法律法规。

温哥华被捕

加拿大司法部称，12月1日，孟晚舟在加拿大温哥华被捕，本周五将召开保释听证会。发言人拒绝提供更多信息，因为孟申请了禁止报道令。

美国媒体报道，华为因涉嫌违反美国对伊朗的制裁正在被调查。

美国国会议员曾多次指责华为对美国国家安全构成威胁，称其技术可能被中国政府用于间谍活动。

美国参议员本·萨斯（Ben Sasse）对美联社表示，中国经常利用私人企业损害美国国家安全利益，美国很感谢加拿大逮捕了这名首席财务官。

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事件发生后，华为周四（6日）表示，孟晚舟近期在加拿大转机时，被加拿大当局代表美国政府暂时扣留，美国正在寻求对孟晚舟进行引渡，孟晚舟面临纽约东区未指明的指控。

华为称，并不清楚具体指控，也不知晓孟晚舟有任何不当行为。华为还强调，遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。

美国司法部纽约东区发言人拒绝置评此事。

中国驻加拿大大使馆对孟晚舟被捕表示了强烈抗议，称这一举动“严重侵犯人权”。中国驻加拿大大使馆还表示，已经跟美国和加拿大进行了交涉，要求恢复孟晚舟的人身自由。

安全担忧

华为是全球最大的电信设备和服务提供商之一，最近超越苹果成为仅次于三星的第二大智能手机制造商。一些西方国家担心，中国政府将通过华为进入5G及其他通信网络，增强其间谍能力。不过华为坚称，政府并无控制公司。

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英国电信（BT）最近表示，其5G移动网络的核心设备将不会使用华为产品。此前，澳大利亚已经禁止华为及中兴为该国提供5G无线网络技术。新西兰也禁止华为参与其5G网络建设，称华为参与将引发“重大国家安全风险”。

中国中兴通讯因违反美国对伊朗及朝鲜的制裁，以及未履行去年与美国商务部达成的和解协议，今年4月中旬被商务部施以重罚，禁止其购买美国高科技零部件及服务7年。6月，美国政府与中兴通讯达成协议，让中兴在缴纳14亿美元、完全撤换管理层级其他条件后恢复业务。

上周末，中国国家主席习近平与美国总统特朗普在阿根廷会晤，达成中美贸易战暂时休战协议。美国宣布暂缓原定在明年1月1日提高的关税，中国则承诺从美国购买大批工农业及能源商品。此次华为高管被捕可能会对中美贸易战的休战协议造成影响。

华为接班人？

这次被捕的华为高管孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，不过她在16岁时改了名字，随母亲姓。

华为官方网站的信息显示，孟晚舟毕业于华中理工大学，1993年加入华为。历任公司国际会计部总监、华为香港公司首席财务官、账务管理部总裁。

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今年3月底，华为公布了新一届董事会人选，任正非卸任副董事长，由其女儿孟晚舟接任。中国媒体报道指，外界将这次人事变动视为孟晚舟接班的信号。

孟晚舟曾在接受内地媒体《21世纪经济报道》采访时说，大学毕业后她就曾在华为“打杂”过一段时间，做过秘书，协助销售和服务部门等。1997年，她到华中理工大学念研究生，学成之后回到了华为的财务部门。