华为被视作中国崛起缩影 任正非之女被捕激怒北京

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯总统普京和华为的常务董事孟晚舟莫斯科VTB资本投资论坛上回答问题，2014年。

最近接连不断传出关于中国电讯巨头华为的消息，为中美领导刚达成贸易战停火协议带来疑问。最近的消息说，华为的首席财务官，华为创始人任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕，美国要求加拿大引渡孟晚舟。

在澳大利亚和新西兰政府拒绝本国移动网络使用华为制造的5G技术设备后，周三（12月5日）英国电信公司（BT）表示，他们将在两年内把华为技术的设备从其现有的3G和4G移动业务核心中删除，并且不会将中国公司产品用于下一代5G网络的核心部分。英国电信20多年来一直使用华为的设备。

周二（12月4日）英国情报部门负责人警告说，中国的新技术主宰在未来构成更大的安全威胁。军情六处的负责人扬格提到华为时说，不久会对华为能否参加5G移动网建设作决定。

图片版权 PA Image caption 军情六处负责人扬格警告说，中国的新技术主宰在未来构成更大的安全威胁。

扬格还指出，中国的威胁不仅限于经济方面。中国参与西方的通讯基础设施建设还构成安全风险，可能令西方国家陷入受制于外国的被动境地，或受到外国通过网络后门的监视。

逮捕激怒中国

英国《卫报》驻北京的记者报道说，孟晚舟被捕可能会令美中关系恶化。孟晚舟被捕的消息已经冲击了亚太地区股市，甚至可能再次引发华盛顿和北京之间的贸易战。

在加拿大警方应美方要求逮捕孟晚舟后，中国外交部发言人耿爽在记者会上表示，中国已就此案分别向加拿大和美国表明了严正立场，要求他们立即澄清拘押理由，并立即释放被拘押的人员。

12月1日加拿大政府应美方要求逮捕了华为首席财务官孟晚舟，理由是华为违反美国对伊朗制裁。美国要求从加拿大引渡孟晚舟，孟晚舟的保释听证将在12月7日举行。

路透社报道认为，孟晚舟被逮捕激怒了中国政府，让外界对美国总统特朗普与中国主席习近平达成的90天贸易停火产生新的疑虑。

图片版权 Twitter Image caption 《每日电讯报》编辑华纳说，尽管华为被西方视作安全风险，但是华为能给英国带来竞争优势。

消息人士今年4月曾透露，美国有关当局至少从两年前就开始调查中国华为，他们被怀疑违反了美国的出口和禁运法律，因为华为可能向伊朗和其他国家提供源自美国的产品。

任正非和北京

虽然华为并非中国的国有企业，但是《卫报》报道说，西方国家担心华为和其他技术设备制造商会被中国安全机构利用，帮助中国搜集情报。

中国今年修订的国家情报法规定中国所有机构和公民有义务帮助情报机关：“国家情报工作机构工作人员依法执行任务 时，根据国家有关规定，经过批准，出示相应证件，可以向 有关机关、团体、企业事业组织和个人了解、询问有关情况， 查阅或者调取有关的档案，资料，物品”。

过去华为业务在美国和澳大利亚受官方阻挠后，中国曾就保护主义发出警告。但新西兰禁止华为提供5G设备后，BBC报道注意到北京并没有显得急于站在华为一边作辩解，其中原因或者是中国官员忙于应付中美贸易纷争无暇他顾，或者他们认为高调支持华为会取得事得其反的效果。

最近官方的《人民日报》列出过去40年对改革开放有杰出贡献的百人名单中漏掉了华为的创立者任正非，名单中罗列了百名国防军工，企业，官员、经济学者，演艺人士。

BBC报道还注意到任正非未上名单引起了诸多议论和猜测：华为创始人没有列入的原因是因为他同北京关系过密，当局要避嫌，还是因为他和政府的关系不够好？

图片版权 xinhua Image caption 保持低调的华为的创始人任正非曾经是中国军方的工程师，他在1978年成为中共党员。他的这个背景往往被批评者拿来做为他有官方背景的证据。

但这次这次孟晚舟女士被捕已经引起中国外交部发出严肃声明，要求加拿大立即放人，并立即澄清。中国做出的反应远比今年早些时候中国电讯设备制造商中兴受美国制裁后的反应更强硬。

中国崛起的缩影

英国著名经济事务评论员，《每日电讯报》的编辑华纳（Jeremy Warner）认为，华为公司影响力扩大其实就是中国崛起的缩影，现在中国在全球经济发挥举足轻重的作用，西方经济体在许多行业和技术领域的主导地位受到威胁。

在华纳刚开始做财经记者的时候，英国还有许多通讯技术巨头，如温斯托克(Weinstock)勋爵手下的马可尼和英国通用电气公司，约翰克拉克（John Clark）爵士的英国普莱思半导体，哈里森（Ernest Harrison）爵士的英国雷科电子公司。

华纳说，那些曾经是世界级的先进通讯技术公司现在都烟消云散，他们的知识产权不是被淘汰，就是被盗窃，或落伍，因此英国的生活和现代商业运转越来越依赖外国供应商。

他说，中国在通讯技术方面本土技术创新越来越多，正在赶超西方公司。英国建设5G网络的外部供应商，除了中国的华为，其他公司爱立信，诺基亚和思科系统，但这些公司的技术和价格都和华为相去甚远。

图片版权 xinhua Image caption 《每日电讯报》报道，华为仅在其研发部门就有多达8万员工。每年华为的研发费用达130亿美元，几乎是全英国研发投资的1/3。大概在没有其他公司像华为那样能够代表中国。

最大的电讯制造商

《每日电讯报》的报道承认为员工拥有的华为公司是了不起的商业成就。华为仅在其研发部门就有多达8万员工。每年华为的研发费用达130亿美元，几乎是全英国研发投资的三分之一。大概没有其他大公司能像华为那样代表中国。

华纳承认英国依赖华为提供5G设备存在风险问题，但是他说英国的选项并不多。华为进行了20年5G方面的研发才达到今天的水平，而华为的研发背后的依托是中国有源源不断的电子工程师和软件专家。英国要从从头研发相关技术，谈何容易。

根据《卫报》报道，华为公司这家总部设在深圳的中国电讯网络设备制造巨头，已经是世界上最大的电讯设备公司。

今年8月，华为公司超过苹果成为仅次于三星的世界上第二大手机制造商。华为在2017年第二季度手机销售达到5420万，占据手机市场份额的15%。