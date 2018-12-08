时间来到2018年最后一个月。在刚刚过去的第49周，华为创始人任正非之女孟晚舟在加拿大被捕震惊世人，也给几天前G20峰会上中美达成的贸易战休战增添了诸多变数；一位前途光明的华裔科学家“意外离世”，引发华语世界关注；在欧洲，持续多日的巴黎黄背心骚乱给马克龙带来了重大考验；一位被疑“怀孕三年”的英国女性的故事引发了我们读者的极大兴趣。

1. 华为CFO孟晚舟加拿大被捕或被引渡美国 为创始人任正非之女

图片版权 EPA Image caption 孟晚舟

中美贸易战刚达成休战协议，但硝烟仍未停止。近日，中国科技公司华为创始人任正非的女儿、首席财务官孟晚舟在加拿大被捕，加拿大司法部称美国正在寻求引渡孟晚舟。中国驻加拿大使馆发言人对逮捕孟晚舟表示强烈抗议，称这一举动“严重侵犯人权”。华为则回应，不清楚孟晚舟有任何不当行为，公司遵守业务所在国的法律法规。

孟晚舟被捕当天，中美元首刚刚敲定中美贸易战暂时“停火”，以及接下来90天的谈判期限。24小时之内，发生了两件对中美关系意义重大却又意味不同的事情，其中的信号耐人寻味。

2. 中美贸易战休战：习近平特朗普会面后，谁将作出更大让步

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僵持多月的中美贸易战在G20峰会上取得突破，美国暂缓原定在明年1月1日提高中国商品关税的计划，中国承诺向美国购买大批农业及能源商品，美国设下了90天的谈判期，一旦谈判不成功，美国表明会继续提升关税。

BBC中文驻美记者写道，90天的谈判期显示贸易战只是暂停升级。中国做出大宗购买承诺，但只能起到暂时减少贸易逆差的作用，治标不治本。中美长期结构性分歧依然存在，预料两国中长期将在贸易上继续过招。

3. 华裔物理学家张首晟去世，之前其公司遭到美国政府调查

图片版权 Getty Images Image caption 张首晟的家人在这份英文讣告中称，张首晟“渴望通过科学研究见证世间的壮丽，他给整个世界带来了孜孜以求的精神。”

著名美国华裔物理学家、斯坦福大学教授张首晟12月1日去世，终年55岁。师从杨振宁的他曾预言并验证量子自旋霍尔效应，被汤森路透认为是最有可能获得诺贝尔奖的科学家之一。

张首晟家人发表讣告称，其与抑郁顽强对抗后，在12月1日“意外离世”。而就在上个月，张首晟所创立的风险投资公司受到美国政府指控帮助中国获得美国的尖端技术和相关知识产权。

4. 巴黎骚乱：浪漫之都的黄背心和对总统马克龙的愤怒

图片版权 Reuters Image caption 运动发起者并不隶属于法国的任何政治团体或工会，也没有明确的领导人。抗议行动是通过社交媒体平台组织的。

过去3个周末蔓延法国各地的“黄背心运动”和平抗议，终于在上周末（12月2日）演变成巴黎街头的暴力骚乱。示威者砸碎沿街建筑的窗户，抢夺商店，纵火烧毁银行大楼。首都巴黎经历了几十年来最严重的骚乱。谁是这场抗议的组织者和参与者？抗议缘何而起，法国人为什么如此愤怒？马克龙能否平息抗议化解危机？

5. 英国女子“怀孕三年” 结果令人大吃一惊

图片版权 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 三年间法威尔的肚子不断变大。

生活在威尔士斯旺西的英国人法威尔今年28岁，从2014年开始，她注意到自己的肚子开始逐渐变大。法威尔觉得自己可能是“开始长胖”。之后的2年，她的肚子不断增长，由于长期跟伴侣生活在一起，两人也不禁怀疑是否“有喜”了？几次在家中用怀孕试纸测试结果呈阴性之后，她的肚子仍然不断变大，甚至连医生都一度认为法威尔一定是怀孕了。但这个长达三年的谜底最终得到揭晓……