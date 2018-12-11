图片版权 AFP Image caption 台湾知名面包师傅吴宝春，首间大陆门市下周二（18日）将在上海开业，却被大陆网友称为"台独面包"

曾获得世界冠军的台湾知名面包师傅吴宝春，首间大陆门市下周二（18日）将在上海正式开业，却被大陆网友称为“台独面包”。吴宝春10日发表声明表示出生于中国台湾，支持“九二共识”，掀起风波。

“吴宝春麦方店”在台湾共有四间分店， 上海分店12月7日试营运，18日正式营业。但近日吴宝春在脸书上发表声明，表示自己是中国台湾的面包师，“身为中国人是我的骄傲，‘两岸一家亲’是我坚持不变的态度”，并强调“支持九二共识”，响应国台办的措施“为海峡两岸的经贸交流尽棉薄之力”。

冠军面包师吴宝春是谁？

冠军面包师傅吴宝春在台湾享有非常高的知名度，2010年他代表台湾参加法国世界面包比赛时夺得冠军。当时参赛的面包，使用台湾食材，如彰化荔枝或原住民小米酒，因此大受欢迎，擦亮“台湾面包”的招牌。

吴宝春的出身也非常激励人心，他来自台湾屏东、是单亲家庭的小孩，国中毕业时到台北闯荡，从学徒做起，天天揉面团，奋斗的故事还被导演林正盛相中，拍成电影《世界第一麦方》，跃上大萤幕。

图片版权 CNA Image caption "吴宝春麦方店"在台湾共有四间分店， 上海分店12月7日试营运，18日正式营业。

2013年，原本想报考台湾的大学的硕士学位，却因资格不符被拒绝，但新加坡大学最后跨海面试，并录取吴宝春。当时台湾总统马英九还要求教育部要将吴宝春留在台湾，但没有成功。吴宝春之后的事业越做越大，如今却被贴上”台独“标签，不得不发表“九二共识”。也使得曾经站上世界舞台的他，事业面临严重考验。

亲台或倾中：选边站后可能两边不讨好

吴宝春的这则声明，起因为2016年他接受台湾媒体《民报》采访时曾提及，“中国巿场虽然有13亿，但全世界有70多亿，我不会把眼光只看在中国”。这番言论遭大陆网友解读为“看不起中国”，并称吴宝春为台独份子，更扬言抵制“台独面包”，并把他的面包名称改成“大陆人傻钱多包”、“饿死不来大陆包”等嘲讽名字。

吴宝春为了平息争论而在开幕前夕，发表“身为中国人声明”，并强调，自己从未发表过“饿死也不会来大陆”的言论，试图消弭争议。他的声明却也引发台湾网友的不满，纷纷涌进面包店的官方脸书粉丝团留言，“台湾好吃的面包还有很多，慢走不送！”甚至扬言拒买吴宝春的面包。

事实上，对两岸关系表明立场，俨然成为台湾企业在大陆展店无法避免的问题。类似事件今年8月才发生。当时台湾总统蔡英文过境美国，拜访台湾咖啡连锁店85度C，导致该咖啡店遭批为台独企业，大陆网友抵制拒买，多家大陆网路外卖平台将85度C下架，逼迫85度C表态，指该公司坚定支持“九二共识”及两岸一家亲信念，对于“台湾当局领导人”来访，是店员拿吉祥物给蔡英文签名，作私人留念，并非店家准备大礼包。

当时85度C的表态声明，也引发台湾民众不满，85度C台湾总部为了平息台湾人的怒火，发声明表示企业也有责任要照顾好员工的压力。

两岸关系倒退

在外界压力下，吴宝春周二（11日）出面，在高雄市长当选人韩国瑜的陪同下召开记者会。他说：“我是一个专业的面包师傅，面包的世界里，单纯的我很喜欢、很享受用面包跟大家交朋友，我很荣幸，很多年轻人因为我的关系，走进面包世界，我有责任为年轻人创造更大的市场”。最后他强调，“吴宝春还是吴宝春”。高雄市长当选人韩国瑜则为吴宝春缓颊，强调吴宝春只懂面包，不懂政治。

台湾总统蔡英文当天针对吴宝春事件表示，吴宝春反映出来的是台湾现在所面临的现象，中国以政治来扭曲经济和贸易活动，确实存在于我们每一天的生活中。她说：“我们一次又一次看到有人在胁迫下说出几乎是标准化的台词，台湾人都看得懂这是政治压迫，台湾人不会接受，世界上的人也不会接受。”

蔡英文并强调，“这种无所不在的威胁是两岸关系倒退的重要原因，呼吁中国拿开政治前提，让两岸关系交流正常而健康。”

图片版权 CNA Image caption 台湾人到大陆经商，被迫对两岸关系表态，这牵涉到国家认同，与政治脱离不了关系。

未来会有更多“吴宝春”？

台湾人到大陆经商，被迫对两岸关系表态，这牵涉到国家认同，与政治脱离不了关系。台大政治系教授张亚中向BBC中文表示，“两岸的高层若不能把国家认同问题厘清，受害的是老百姓”。

张亚中表示，台湾人目前对于两岸关系的定位，高度分裂，在台湾的教育上，对中国认同更持续减弱，但在经济上却又与中国关系密切，若这时大陆对台湾人施压，要到大陆从事经济活动的人，就必须被迫表态，台湾人到中国做生意就会被质疑。

事实上，蔡英文上任后，从未承认“九二共识”，两岸政策是“维持现状”。张亚中说，国民党执政八年，也没有积极解决政治问题，而蔡英文则不碰两岸议题，如今台湾与大陆在文化与经济无法切割的情况下，类似吴宝春的事件，就会一再发生。

他说，台湾人是否是发自内心的说出“九二共识”，或是为了商业利益，大家都看得出来。并强调，“两岸解决政治问题刻不容缓，若不从源头解决，就会有更多的吴宝春出现”。