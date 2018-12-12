图片版权 Getty Images Image caption 北京一家地下教会在进行宗教活动

成都市秋雨圣约基督教会的100多名成员遭到警方传唤并逮捕，该教会的王怡牧师和多位教会成员失联已超过48小时。当局以违反《宗教事务条例》为由实施抓捕，具体传唤地点及是否刑拘仍未知悉。

秋雨圣约的牧师助理及传道人李英强对BBC中文表示，警方在逮捕不同人时出示的传唤证不同，“涉及成都市各个区的公安局。”

李英强说，教会“近期没有特别活动”，不知为何此次政府实施大规模抓捕。但他说，“当局已预谋动手，今年冲击过好几回了，每次都是匆匆收兵”。

之前多以“寻衅滋事”的罪名实施逮捕，“目前似乎是以非法经营为罪名”，李英强称。

根据秋雨圣约教会11日上午10点发出脸书声明，李英强也在11日凌晨两点左右被警察逮捕。在此之前10个小时，他刚刚接受完BBC中文的访问。

事发经过

从12月9日傍晚开始，陆续有警察逮捕教会成员。根据秋雨圣约发出的信息，有警车在教会楼下带走教徒，有些教徒家里被断电，警方上门拘捕。还有警察带领消防人员打破教会人文学院的女生宿舍，带走女学生；或进入教会的布道所，带走负责布道所的教徒。

“我们的微信群很快就被封了，建了个新的群，我就看到里边有很多基督徒在聊，自己家遇到什么各式各样的问题。我就在想，今天晚上（10 日）我们家肯定会遇到类似的问题”，一位秋雨圣约的教徒11日对BBC中文说。

10号凌晨，有5个自称是社区警察、社区管理人员和宗教局的人来到这位教徒的家里，劝喻其承认秋雨圣约是非法教会，要求其保证不再参加教会聚会。11号中午，另有自称教育局的人员再次登门，希望其将孩子送到正规学校读书，而不是加入教会组织的学堂。

另有教徒收到印有“成都高新区民族宗教事务局”公章的《取缔告知书》，上面显示，“ 依据《宗教事务条例》第六十九条第一款的规定，我局拟决定对你擅自设立的该处宗教活动场所依法予以取缔。你有权在收到本告知书当场进行陈述和申辩，若不陈述和申辩则视为放弃上述权利，我局将依法作出取缔决定。”

逮捕行动还发生在其他地区，根据秋雨圣约的信息，一名教会学生以涉嫌非法出版的罪名在东北被捕。这位学生曾帮忙编辑教会资料。

截止到12月11日凌晨，有三位教徒已经放出。他们称自己遭到“警察施暴，甚至用脚踩踏”。其中一位教徒“深夜一点被绑住手脚拖走，羁押一整天，腿部多处被折磨出血，身体多处受伤。”另外一位称，自己被关24小时，没有饭吃和水喝，整晚绑在椅子上。

图片版权 Getty Images Image caption 河北一个天主教家庭教会

新兴的家庭教会

今年2月，中国正式实施新的《宗教事务条例》，政府开始打击没有在国家注册的教堂。在中国的不同地区，当局拆除一些未经官方批准建立的教堂和清真寺的十字架。家庭教会成为重点打击目标。

“秋雨圣约教会在整个中国新兴家庭教会中有很大的代表性，教会过去所做的工作明显对于中国政府来说很难容忍”，香港中文大学崇基学院神学院的院长邢福增对BBC中文说。

邢福增说，以前家庭教会多为半地下形式，没有清晰的管理制度。而最近十几年来，新兴的家庭教会开始形成。

这些家庭教会正式标榜自己是改革中的教会，不仅在神学传统上认同改革，而且在体制上也正在建立新的规则。家庭教会开始公开自己的存在，组织人手建立网站，并在网站上公开近期举办的活动。

邢福增说，从某个角度上讲，家庭教会“在恢复教会在宗派方面的角色”，而中国政府最不想见到家庭教会产生一种很强的组织能力。

北京最大的家庭教会錫安教会拥有1500名教徒，今年以来，政府陆续威胁教友，并强迫物业停水停电、取消租约，强迁教会分堂，最终于9月全面取缔了教会。

另外，以前家庭教会为逃避政府的注意，分散聚会，灵活行动，每个小组只为有几十人的规模。而新兴的家庭教会将不同的小组集合在一起，租下一个地方，集中组织活动。

“家庭教会开始订立体制，向制度化转型”。这种“自我合法化”的趋势令当局担忧，邢福增说。

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宗教领袖

秋雨圣约的王怡牧师是中国宗教领域的知名人物，为信仰表达清晰的立场。他多次在公开场合谴责习近平的统治，并抵制要求教会登记的规定。

11日晚，距离王怡已经失联48小时，秋雨圣约发布了一封王怡在9月底写的声明。他在声明中说，“作为基督教会的一位牧师，我从圣经出发，对社会、政治、法律诸领域，何为公义的秩序和良善的治理，皆有自己的理解和看法。同时，我对中共政权迫害教会、剥夺人类的信仰和良心自由的罪恶，充满厌恶和痛恨。

如同秋雨圣约一样，在北京、上海、成都等大城市，家庭教会多由公共知识份子建立。他们主动关心公共事务，在很多社会议题上公开表达自己的立场，不仅仅把宗教信仰作为一种个人的信仰，而把神学思考作为对于社会、文化方面的承担和使命。

邢福增说， 尤其在面对宗教自由遭遇政权的不合理对待时，这些知识份子更是拍案而起。

今年夏天，秋雨圣约组织签署了一份请愿书，谴责政府的行为。请愿书集齐了中国400多位牧师的签名，王怡带头签名。

各界回应

美国国务卿蓬佩奥11日发表声明，依据1998年《国际宗教自由法》，由于中国等10个国家参与或容忍“系统而长期的对宗教自由采取极端恶劣的侵犯行为”，已经把这些国家列为“特别关注国”（Countries of Particular Concern）。

香港宗教组织“教牧关怀团”谴责中国政府打压秋雨圣约教会的行为，要求立即释放所有教会成员。“根据基督信仰，所有中国和香港的基督教会都属同一身体，彼此互为肢体，自当互相支援守望。”

邢福增也在个人Facebook主页持续转发代祷信息。在BBC中文的访问中，他提醒，这次大规模的抓捕行动已经说明，当局不可能再允许家庭教会蔓延生长，将来也会针对不同地方的教会采取不同的打压方式。