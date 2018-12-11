华为引发的安全担忧：贸易战和地缘政治对抗

图片版权 Getty Images Image caption 英国媒体报道，无论对孟晚舟的指控和拘留是否合法，现在很少有中国没人相信这不是故意行为。

国际贸易发展似乎并没有减少国家间的政治对抗。华为高管孟晚舟在加拿大被捕引起全球市场震动，投资者担心孟晚舟事件会进一步导致中美关系恶化。

12月1日孟晚舟转飞机时候被捕，加拿大检察机构指他参与欺骗金融机构的行为进行交易，违反了美国对伊朗的制裁。美国政府多年来一直调查华为同伊朗的业务关系。华为的竞争对手中兴违反了对伊朗制裁后，美国商务部对中兴课重罚款，并且要求撤换中兴的高管。

《每日电讯报》报道说，无论对孟晚舟的指控和拘留是否合法，现在有不少中国人认为这是故意行为，所有人都认为这是特朗普蓄意升级贸易战，因此美中两国缓解贸易对抗的谈判现在再次处于危险之中。

《纽约时报》报道说，美国对中国出口增加关税并采取其他措施，在许多中国人看来，是要遏制中国提升技术能力的努力。现在孟晚舟被捕加强了中国人的这个看法，他们认为美国用尽各种手段遏制中国经济崛起。

图片版权 Getty Images Image caption 中美经贸关系一直被认为是中美大国关系的"压舱石"，但这似乎并没有阻止中美走向对抗。

华为：“特洛伊”木马？

总部在深圳的华为公司建于1987年，经过多年迅速发展，已经超过了思科，爱立信和诺基亚等网络设备公司，成了世界最大的电讯网络设备制造商。批评者担心华为会成为中国进入国际通讯系统的工具。华为对此坚决否认。

美国《石英》（Quartz）杂志报道周一（12月10日）报道说，其实过去美国政府和国家安全局控制美国公司的加密技术并加以利用。例如在上世纪80年代，加密技术从军用领域进入商业领域的时候，美国国务院就严格控制高级加密技术软件的出口。

报道说，美国过去有在商业领域控制利用加密技术的经验，因此担心新兴5G网络领域的主要公司华为会被中国当局利用。

孟晚舟被捕前，华为在海外发展受到以美国为首的一些国家的审查和禁止。《每日电讯报》报道说，西方国家安全机构出于安全考虑禁止华为技术进入下一代5G移动网。

对华贸易战或遏制？

但在中国，西方国家此举被普遍认为贸易保护，意在阻止中国走向经济繁荣。而且特朗普周围的人的言行似乎也证明了这一点。

上月美国副总统彭斯警告说，除非中国改弦易辙，否则不会撤销对中国产品的关税。在11月初彭斯在华盛顿邮报采访中以冷战相威胁，要中国彻底改变自身行为。

Image caption 美国总统的主要贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)的著作《死于中国之手》很好地诠释了美国的担心。

但是《每日电讯报》经济记者华纳（Jeremy Warner）认为，美国对中国的大部分指责亦有其理由：中国大规模盗取西方技术。中国补贴出口，对外倾销，而且言不由衷地宣传自由贸易，同时在自己后院实行贸易保护。他说建立在规则基础上的贸易秩序被中国利用。

《每日电讯报》的编辑认为，美国总统的主要贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)的著作《死于中国之手》很好地诠释了美国的担心。美国除了要求同中国进行更公平的贸易，遏制中国也同样重要，即在军事，技术和经济全方位遏制。现在美国的盟国被要求选边站队，那些对中国让步的国家受到了警告。

地缘政治较量

纽约东区联邦法院作8月22日发出对孟晚舟的逮捕令。加拿大方面得知孟从香港去墨西哥途中在温哥华转机后在11月30日对孟晚舟发出逮捕令。

华为高管被加拿大逮捕后，《人民日报》发表社论警告说，“中方不会惹事，但是也决不怕事，谁也不要小看中国的信心、意志和实力。” 司法争议成了国家政治对抗。

《每日电讯报》的编辑华纳说，美国和俄罗斯都曾出于政治和经济目的利用国际逮捕令从第三国引渡嫌疑人，国际刑警组织的“红色通知”已经成了向政治对手和经济竞争者施加压力的手段。中国在反贪和反恐的搜捕行动中，通过国际刑警组织发出“红色通知”，也被人权活动人士批评为"滥用"红通。

《纽约时报》专栏作家托马斯‧弗里德曼（Thomas Friedman)曾经引述过所谓的“戴尔理论”，意即同属于一个全球供应链的两个国家，因为有共同的经济利益，不会彼此开战。

但华纳说，国际贸易一直就同地缘政治和权力密不可分，进入现代贸易和权力联系更加密切。华为事件和美中贸易争端说明了我们处于一个危险的时代，而且危险在与日俱增。