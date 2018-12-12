图片版权 International Crisis Group Image caption 康明凯曾为加拿大驻中国大使馆工作。

国际危机组织高级顾问、前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）在中国遭到拘留。中国外交部周三（12月12日）回应称，由于国际危机组织在中国并未备案，康明凯在中国活动可能已经触犯中国的境外NGO管理法。

中国于2017年1月1日开始正式实施《境外非政府组织（NGO）境内活动管理法》规定，境外非政府组织，包括慈善及环保团体，在中国要向警方登记才可工作，警方有权调查这些机构。

在康明凯被捕之前，华为首席财务官孟晚舟12月1日在加拿大被捕，引发外界对于中国进行“报复”的猜测，给中加美三国紧张的外交关系更添变数。

康明凯是国际危机组织（International Crisis Group）的东北亚高级顾问。路透社报道称，他周一（12月10日）在北京遭到国安人员拘留。

中国外交部发言人陆慷周三（12月12日）在记者会上说，据他了解，国际危机组织在中国没有备案。因此，康明凯在中国从事未经注册的“相关活动”，“就已经违反了中国的境外NGO活动管理法”。

此前，国际危机组织发表声明称，该组织正尽一切可能，获取有关康明凯下落的更多消息，以寻求他迅速和安全地获释。

加拿大总理特鲁多对记者称，他已了解到加拿大公民在中国被捕的情况。他还表示，加拿大正就此案与中国当局直接接触，“我们在着手准备文件，我们很重视这件事。”

康明凯被捕正值华为孟晚舟事件持续发酵之时，引发人们对于这是否是中国当局报复行动的猜测。不过，孟晚舟已于加拿大当地时间周二获准保释。

加拿大联邦公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）在渥太华也对记者表示，加拿大政府“深切关注这一局势”。

但古德尔称，目前没有“明确迹象”表明康明凯被捕与孟晚舟事件有任何联系。

图片版权 Getty Images Image caption 孟晚舟事件引发中国和加拿大外交关系紧张。

康明凯于2017年加入国际危机组织，担任东北亚高级顾问。该组织官网显示，他负责研究并提供有关中国、日本和朝鲜半岛等东北亚地区的外交与安全事务分析。

国际危机组织是一家总部位于布鲁塞尔的非政府组织，该组织称其专注于研究如何防范冲突。

康明凯曾任加拿大驻北京、香港的外交官，也曾在纽约的联合国总部工作。

据康明凯的领英（Linkedin）页面显示，他在2014年9月到2016年8月，在加拿大驻华使馆任一等秘书和副领事。此后，他移居香港，2016年8月至2016年9月，在加拿大驻港总领馆短暂担任领事。

康明凯现在的工作地点位于国际危机组织在香港的办公室，该组织没有回复BBC中文有关他为何前往中国内地的查询。

多名在领英标注近期在该组织香港办公室工作或实习的员工称，其主要工作是研究中国在国际关系和全球安全事务上的角色，特别是南海争端和对朝鲜制裁等议题。

加拿大媒体《StarMetro》温哥华编辑赵淇欣与康明凯相识多年。她周二撰文回忆称，康明凯对中国的政治与人权问题感兴趣，他曾表示很喜欢国际冲突组织的职位，这让他可以频繁旅行和与人交流。

赵淇欣称，康明凯是一个“痴迷”中国的人，“他想留在中国，继续学习有关这个国家的更多内容。”

今年10月，康明凯曾在《迈阿密先驱报》（Miami Herald）一篇评论文章中称，“中美关系已经恶化到1989年天安门民运活动以来的最糟糕地步”，但该文章已经显示被删除。

康明凯的最后一条推特停留在12月10日（周一）上午9点。

因华为孟晚舟事件，中国和加拿大之间的外交争端正逐步升级。12月8日，中国外交部副部长乐玉成召见加拿大驻华大使麦家廉，就加拿大拘押孟晚舟提出严正交涉和强烈抗议。

12月11日，孟晚舟被加拿大法庭获准以1000万加元（约750万美元）保释，但她被要求禁止出境，并需于2月6日再次出庭。