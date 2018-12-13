第二名加拿大人在中国被查 在华业务与朝鲜有关

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 中国方面称，加拿大公民迈克尔（Michael Spavor）因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，于12日被位于中国东北的丹东市国家安全部门依法审查。

继加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）周一（12月10日）在中国被捕后，又有一加拿大公民在中国被审查。

辽宁省官方新闻网站东北新闻网13日表示，加拿大公民迈克尔（Michael Spavor）因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，于12日被位于中国东北的丹东市国家安全部门依法审查。

加拿大外交部部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）此前表示，迈克尔在中国失踪，失踪前他曾联系加拿大官员，称自己被中国当局讯问。

图片版权 Getty Images Image caption 迈克尔（左）居住在中朝边境城市辽宁省丹东市，曾帮助美国前NBA球员丹尼斯·罗德曼（右）前往朝鲜。图为2014年，迈克尔与罗德曼从朝鲜返回北京。

迈克尔居住在中朝边境城市辽宁省丹东市，是白头文化交流公司的负责人。这家公司的业务包括促成前往朝鲜的商务、旅游及体育行程，而他本人曾帮助美国前NBA球员丹尼斯·罗德曼（Dannis Rodman）前往朝鲜。

这是本周内第二名被中国当局扣押的加拿大公民。周一加拿大前外交官康明凯在北京被拘留，目前正因涉嫌危害中国国家安全被北京市国家安全局依法审查。

康明凯目前为国际危机组织（International Crisis Group）东北亚高级顾问，负责研究并提供有关中国、日本和朝鲜半岛等东北亚地区的外交与安全事务分析。此前他曾在加拿大驻中国使馆及驻香港总领事管任职。

此前，中国电信巨头华为首席财务官（CFO）孟晚舟在温哥华被捕极大激怒了中国。目前孟晚舟已被保释返回温哥华的家中。

图片版权 Reuters Image caption 加拿大外交部部长里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）此前表示，迈克尔在中国失踪，失踪前他曾联系加拿大官员，称自己被中国当局讯问。

此前也曾有加拿大公民在丹东被国安机构审查。2014年，在辽宁丹东鸭绿江畔经营咖啡馆的高凯文（Kevin Garratt）与妻子朱莉亚（Julia Dawn Garratt）本周因涉嫌从事窃取中国“国家军事和国防科研秘密的活动”，被丹东市国家安全局“依法审查”。