华为资助英国大学研究被指为“军工行动”

图片版权 REUTERS/Jason Lee Image caption 华为北京专卖店的销售员。

在中国的电讯设备巨头华为公司在海外发展接连受阻，华为高管在加拿大被捕引起外交风波之际，英国议会下院外交事务委员会的议员敦促大学接受华为资金时要“特别小心”。

该委员会听证讨论华为与英国学术机构合作的安全风险问题。参加作证的国家安全专家格里斯（Anthony Glees）教授说，华为同英国顶级学府的长期合作关系令人不安。

外交事务委员会的工党议员克里斯·布莱恩特（Chris Bryant）说，“每天我们都看到更多的证据显示诸如华为这样的中国公司违规，破坏英国安全。”

布莱恩特说，“我们同他们打交道应该特别谨慎，英国政界人士应该和其他国际盟友一样坚定，对我们安全遭受这种卑鄙的攻击发出警示。”

图片版权 UK Parliament Image caption 工党议员克里斯·布莱恩特（Chris Bryant）说，"每天我们都看到更多的证据显示诸如华为这样的中国公司违规，破坏英国安全。"

数月前，美国共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）和众议员班克斯（Jim Banks）联合两党议员要求调查华为公司同美国50多所大学的合作关系，他们认为这种合作对美国国家安全构成重大威胁。

华为赞助研究

报道说，世界最大的电讯设备制造商华为同意向包括剑桥，牛津，曼彻斯特和约克等大学投入600万英镑的资金，资助研究项目，赞助英国学生去中国。

华为公司曾表示，在过去5年中他们同英国20多所大学有过合作。《每日电讯报》的报道说，华为多年来赞助手机网络和音频方面的技术研究项目。华卫承诺投资500万英镑在萨里大学建立5G创新中心。

华为公司还在剑桥大学的一个电脑试验室投资100多万英镑，并且支持一个曼彻斯特大学研发石墨烯的项目。石墨烯是现在世界上最薄却也是最坚硬，电阻率最小的材料。这种纳米材料是由英国物理学家在2004年研发出来的。

安全与情报研究中心的格里斯（Anthony Glees）教授说，“英国大学里面的中国资金促进电子方面的研究。这构成了国家安全问题。”

《每日电讯报》报道说，华为副董事长兼首席财务官孟晚舟在温哥华机场被捕后，华为受到世界许多国家的情报机构的谴责。孟晚舟面临美国的引渡指控，她被指向银行提供虚假信息，向伊朗出口技术设备。

本月早些时候英国军情六处负责人杨格（Alex Younger）说，英国政府必须要对是否继续使用华为技术做出决定。他说，“我们必须决定在何种程度上接受中国拥有的技术和平台，而我们的盟友在这个问题上采取了明确的态度。”

"共党颠覆战术"

Image caption 安全与情报研究中心的格里斯（Anthony Glees）教授认为华为公司在英国高校赞助研究是军工行动。

华为通过其全球企业社会责任项目“未来种子”（Seeds for the future）与大学建立联系，吸引年轻人才，华为为英国大学生支付旅费让他们在中国生活一个月。这是华为通过英国文化协会开展的项目。

据《每日电讯报》报道，曾经在诺丁汉大学学习计算机专业学习的Lawrie Cate去年参加了华为在中国的学生项目。他说那个项目资金充裕，安排得非常好，“他们在招募…那不是寻常的技术公司花钱招募。但是在中国逗留一个月，基本费用都被支付，那真是十分慷慨。”

格里斯教授认为，华为的"未来种子"（Seeds for the future） “绝对是经典的共产党颠覆战术”。

周三（12月12日）爱丁堡大学为与华为的联系进行辩解。该大学的发言人说，“他们之间的伙伴关系经过严格的审查，是长期合作的结果”。曼彻斯特大学的发言人也说，目前同华为公司有6个合作研究项目，尚无审查这些项目的计划。

但是格里斯教授在下院外交事务委员会说，“这是军事工业行动，这不仅仅是一个公司希望资助未来的研究。人们不明白，这具有军事，政治和工业的意义。”

图片版权 Getty Images Image caption 美国共和党参议员鲁比奥：华为创新研究计划实际上允许中国抄袭美国研究成果，"给国家安全带来重大威胁"。

英国教育部和华为公司都没有对《每日电讯报》的上述报道做出回应。

路透社报道，今年6月美国共和党参议员鲁比奥和班克斯联合24位民主党和共和党议员就华为事件向美国教育部长德沃斯发出公开信。他们在信中指，华为创新研究计划实际上允许中国抄袭美国研究成果，“给国家安全带来重大威胁”。

"子弹上膛的枪"

《每日电讯报》报道，尽管如此，英国政客并没有就华为同英国学术机构的联系进行过适当的辩论。英国政府似乎同华为公司保持密切关系。英国许多公司，包括英国电讯和沃达丰都使用华为公司的设备。

丹麦发行量最大的报纸之一《政治报》（Politiken）周二（12月11日）报道说，丹麦国防情报部门也十分担心华为公司和中国政府的关系，但是丹麦政界人士似乎并没有对华为的发展采取任何措施。

华为公司担心在丹麦发展受阻，向丹麦议会发出公开信说：化为可以被信赖。但是丹麦国防部长佛瑞德里克森（Claus Hjort Frederiksen）在《政治报》发表评论说，丹麦情报部门和网络安全中心注意到华为公司同中国政府的关系，这在丹麦电讯基础设施中是个构成挑战的问题。

他说，虽然还没有看到华为公司在安全方面作过有害行动的证据，但是华为就像是"子弹上膛的枪"，因为中国法律要求所有公司都要帮助政府的情报机构。