南京火速立法惩戒“精日” 生效当日一女子因言遭辞退

图片版权 CNS Image caption 12月13日是中国的第五个南京大屠杀死难者国家公祭日。

“都在默哀，吓死我了！马上买点日货压压惊”——12月13日，中国迎来第五个南京屠杀死难者国家公祭日，一位中国网友在社交媒体上的发言，立即成为众矢之的。

该网友供职的和信电子商务有限公司立即发布声明将其辞退。

12月13日还是《南京市国家公祭保障条例》正式施行的首日，其中对多种“精日”行为明令禁止，违反者由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

“精日”分子指“精神上将自己等同于日本（极右翼）的人”。这一条例设立的初衷即为惩戒“精日”分子，从今年5月开始启动立法，到11月23日通过，短短半年时间，中国媒体称“创造地方立法的‘南京速度’。”

火速被辞退的“顾某某”

微信名为“和信贷经理顾某某”的言论而引发中国网友的怒火，并被迅速与新实施的条例联系起来。

网友“UX油爱科思”称，“实在看不下去了，说两句吧。这种在敏感时期干出这事儿的人，要么是脑阔有问题，是‘精日’，要么就是虚荣心作祟，想当一把网红。但我要提醒一句给这位‘网红’，今天是《南京市国家公祭保障条例》正式实施的第一个国际公祭日，你违法了你知道吗！”

网友“Chok小魚”则说，“这种行为理应全行业通报，地方网警，是时候工作了！！！！”

果真，江苏省公安厅网络安全保卫总队的官方微博“江苏网警”也关注了此事。该微博贴出一篇叙述美籍华人张纯如的文章，并称，“顾某某，请好好看看这篇文章，希望你能明白，纪念在南京大屠杀中遇难的30万同胞，到底跟你有什么关系？”

图片版权 AFP Image caption 12月13日，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内举行"世界和平法会"，180名中日僧侣为南京大屠杀遇难者念经祈祷。

“江苏网警”提到的张纯如，是位美籍华人作家，1997年出版《南京暴行：被遗忘的大屠杀》，引起美国各界对该事件的关注。2004年，她因抑郁症而自杀身亡。

引发争议的“顾某某”迅速道歉，称自己原意是讽刺今天在公祭日默哀时用着日货开着日产车的人。

道歉似乎并未起到平息舆论的作用。其供职的和信电子商务有限公司随即发布声明称，“关于我司员工顾某某发表的不良言论，属于个人行为，经查实，我司现已对其进行辞退处理。”

不过，截至发稿，记者并未看到任何消息显示公安机关介入。

虽然绝大多数网友表达对“顾某某”的愤慨；也有个别网友认为，因这样一句话而承受舆论声讨，甚至丢工作，对于个人而言已非常严重，是否还要再“用公器惩罚言论”？

“精日”的红线

这部为惩戒“精日”的条例规定了3种禁止性行为：

禁止任何单位和个人歪曲、否认南京大屠杀史实，侮辱、诽谤南京大屠杀死难者、幸存者，编造、传播含有上述内容的有损国家和民族尊严、伤害人民感情的言论或者信息；

禁止在国家公祭设施、抗战遗址和抗战纪念馆等地使用具有日本军国主义象征意义的军服、旗帜、图标或者相关道具，拍照、录制视频或者通过网络对上述行为公开传播；

禁止任何单位和个人侵害南京大屠杀死难者、幸存者的姓名、肖像、名誉等合法权益。

图片版权 Weibo Image caption 今年2月，两名中国男子在南京穿日本军装摆拍合影，受到中国媒体和网友指责“精日”。

这些规定直接针对近两年多发的“精日”事件，比如，2016年南京大屠杀死难者国家公祭日前夕，两名青年在大屠杀发生地扮日本武士拍照；2018年，两名男子身着仿制日军军服在南京抗日遗址前拍照，并在网上散发照片。

因为很多“精日”行为多是事后在网上发帖，除了网友舆论谴责，并无其他后果。

不过，今年2月一名自称“获得财务自由”的男子孟某在微信群中发表“南京（大屠杀）杀30万太少”等言论，其后被公安机关以寻衅滋事行政拘留。

此后这类“精日”行为在南京将被视为违法行为，将被当地公安机关给予治安管理处罚。

目前，中国已制订《国歌法》，对侮辱中国国旗、国徽及歪曲中国国歌的“侵犯国格”的行为进行了明确界定。今年5月也已施行《中国英雄烈士保护法》，并已对中国首例烈士名誉权诉讼案进行宣判。