图片版权 Getty Images Image caption 2015年1月5日陈水扁获准保外就医，暂时离开监狱将近三年。图为2015年1月5日，陈水扁（中）在儿子陈致中的陪同下离开监狱。

目前仍在保外就医的台湾前总统陈水扁，周二（12月11日）与妻子参观台中世界花卉博览会，遭民众质疑他的健康情况。BBC中文带你了解阿扁的保外就医争议。

日前有读者向台湾《苹果日报》爆料，台湾前总统陈水扁与妻子吴淑珍日前同游台中花博。根据报导，除了随扈，陈水扁一行人还享有工作人员开道等特权。据爆料读者表示，陈水扁的皮肤及气色都很好，质疑是否符合受刑人保外就医的资格。

陈水扁的儿子陈致中向BBC中文证实，他的父母11日确实有到台中参观花博，当日返回高雄住处，此行为家庭性的活动。针对特权一事，他澄清，陈水扁自2010年修法后，就没有配置随扈，但当天他不在场，因此并不了解。

至于陈水扁的身体状况，陈致中表示尊重医疗专业，继续进行复健。他强调，“父亲不只接受药治疗，还有职能治疗。”他举例，如活动参与、亲情的支持及与朋友之间的交流活动等。

保外就医还能到处跑

台中监狱副典狱长李进国向BBC中文表示，陈水扁当天与家人同游花博，有事先报备台中监狱，无需申请。他说，“只要有离开住居所就必须报备。若参与与政治有关的活动，就必须提出申请。”

2015年1月5日陈水扁获准保外就医，暂时离开监狱将近三年的陈水扁却多次出现在镁光灯下，今年5月参加“凯达格兰基金会”募款餐会，3月则参加了儿子陈致中参选议员的造势大会。

台湾前法务部长邱太三曾在今年4月，针对立委关于陈水扁踩司法红线的问题时回应，“对于这个社会讲干话（没有意义）的人，实在没有办法回应”。

当时邱太三表示，陈水扁大概是有史以来的特例，因为这当中夹杂了心理因素，中监会有一定程度的困恼，但一切还是要依据法律程序去走。

图片版权 Getty Images Image caption 律师出身的陈水扁，于2000年赢得大选，结束了中国国民党在台湾五十五年的执政。

前总统享有特权的疑虑

台湾前总统陈水扁保外就医期限，持续延长，至今已将近三年。台湾知名律师吕秋远接受BBC中文采访时表示，就司法角度而言，陈水扁的外显行为，如参加各式会议、评论时事，“保外就医实在有点勉强。”

他说，曾经遇过身体状况比陈水扁还严重的牢犯，常会抱怨“为何陈水扁可以保外就医，我却不行？”

吕秋远分析，陈水扁的支持者，认为扁案属于政治事件或冤狱，所以法务部才这样处理。但他强调，“这样的方式对法治社会是很大的伤害。”

陈水扁的保外就医为何惹议

根据台湾法务部规定，必须由医师判断，该受刑人的疾病无法在监狱医治才能保外就医。入狱超过六年的陈水扁，2015年1月获准保外就医，原因是陈水扁处于进行性神经功能退化状态，监禁生活对他造成极大影响及身心调适上的严重困难。

不过，台中监狱对于陈水扁保外就医，曾提出四个原则“不演讲、不上台、不受媒体采访及不谈政治”。然而陈水扁却常踩红线，像是接受日本产经新闻问、参与喜乐岛联盟活动、及出席儿子陈致中的竞选活动等等，引发争议。

周二陈水扁与妻子共游花博，又被质疑有特权，使得陈水扁的“保外就医”再次成为热议焦点。

律师出身的陈水扁，于2000年赢得大选，是中华民国史上首次政党轮替，结束中国国民党在台湾五十五年的执政，2004连任。

两年後，民进党前党主席施明德发起百万人倒扁运动，要求陈水扁下台，卸任后的陈水扁在2008年11月以被告身份遭传讯并被遭羁押禁见。

陈水扁因为涉嫌贪污、洗钱等重罪和龙潭购地案等判刑合计刑期20年，2010年12月入监服刑，2015年1月开始保外就医。