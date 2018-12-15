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2018年的第50周，华为孟晚舟事件继续发酵，孟晚舟被保释，两名加拿大公民先后被中国当局扣押，中加关系出现恶化迹象；在中国改革开放40年之际，曾任中共中央前总书记赵紫阳政治秘书的鲍彤为BBC中文撰稿，回顾1980年代的“改革”潮汐。

另一方面，BBC采访了数位巴基斯坦人，他们都说自己的维吾尔人妻子曾被关进新疆的“再教育营”，并向我们讲述了她们的故事；中国当局近日将十月初发生在山东平度的老兵抗议活动定性为“严重暴力犯罪”，引发舆论关注；一位英国女性在结婚20年后发现自己丈夫性瘾成癖的秘密，崩溃过后她是如何应对的？

1.华为孟晚舟事件：中国可能对美国加拿大采取的行动

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在中国多次表达愤怒和抗议之后，被羁押十余天的孟晚舟渡过了她的第一道难关，以1000万加元的金额被保释，这让她可以在温哥华的家中等待是否会被引渡至美国的命运。从12月1日华为首席财务官（CFO）孟晚舟被捕到现在，这起发生在加拿大的司法案件不仅将孟晚舟本人和华为放在聚光灯下，也让中国开始了一场与美国和加拿大的外交博弈。

2.鲍彤谈改革：“改革就是改掉毛泽东的制度”

图片版权 Getty Images Image caption 鲍彤：“改革”就是改掉毛泽东的制度

“‘改革’没有悦耳的故事，没有什么玄虚，无非就是一群群的中国人不愿做奴隶，要活下去。”

40年前，改革开放改变了中国的面貌，40年后，曾任中共中央前总书记赵紫阳政治秘书的鲍彤为BBC中文撰稿，回顾1980年代的“改革”潮汐。

3.新疆“再教育营”：那些被关押的巴基斯坦人妻子

图片版权 Getty Images Image caption 联合国对"百万维吾尔族人在新疆被拘"的报道感到震惊，并呼吁释放以反恐"借口"被拘押的人。

中国当局早前被指在新疆设立“再教育营”，并关押许多维吾尔人。中国政府最初否认指控，随后透过当地官方媒体发布报道指这些其实是“职业训练中心”，营内的学员会接受不同技术培训。

BBC乌尔都语（Urdu）记者访问了数个巴基斯坦人，他们都说自己的妻子曾被关进这些“再教育营”，一些其后获释，但有一些被关押至今。他们说，以为中国与巴基斯坦是盟友，中国绝不会伤害他们。

4. 山东平度老兵抗议：官方称犯罪前科人员“暴力袭警”

图片版权 Getty Images Image caption 今年中国人大政协两会上，人大通过国务院机构改革方案，试图通过组建退役军人事务部处理相关投诉。（图为一名在巡逻的中国士兵）

2018年10月5日左右，数百名解放军退役老兵从中国各地集结至山东举行抗议，要求当局为当地一起老兵上访被打事件道歉，并改善老兵待遇。此事一度在互联网上引发关注，但中国媒体鲜有报道。

12月9日，中国中央电视台罕见在《新闻联播》中将该事件定性为“严重暴力犯罪”，并指事件造成34人受伤，10人被捕。这让舆论再度关注近来在中国屡有发生的老兵抗议现象。

5.女性的自白：老公性瘾成癖 我该怎么办

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一位结婚20年的英国女性一直以为自己的婚姻很正常。老公是一个相当成功的商人，常常出差，虽然她经常需要独自在家打理家务和带孩子，但周末丈夫总是回家。这位妻子认为，丈夫在家的时候很愉快，从来没有怀疑过他。

但一次偶然的机会，她发现丈夫在她计划旅行的第二天预定了一个宾馆的房间。在她的追问下，丈夫承认跟别的女人有了性关系，但这并不是最可怕的。之后她发现，在他们的婚姻中，她的丈夫一直没有停止嫖妓，他可能患有“性瘾”。这个现实让她一度崩溃，甚至害怕遭到别人耻笑。但最终，她选择了正面面对……