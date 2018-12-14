名校直播班中国走红：屏幕能否改写寒门学子命运

图片版权 Future China Image caption 四川攀枝花一所乡镇学校的“直播班”，大屏幕上正在直播成都七中上课的视频。

你是否曾想过，当你坐在高中的课堂里，与你朝夕相处3年的同学，是远在千里之外的200多所学校的学生？

钟李隽仁4年前从成都七中毕业，他对BBC中文说，他中学所在的班级被称为“前端”——被当做示范录像的班级。在网络的另一端，是观看他们上课直播的、中国200余所贫困和偏远地区的学校。

周四（12月13日），中国媒体《冰点周刊》一篇讲述“直播班”故事的名为《这块屏幕可能改变命运》的报道在中国社交媒体上刷屏，甚至有网友表示“看哭了”。

刷屏的背后，是中国城乡教育水平之间难填的巨大鸿沟。顶尖名校北京大学2016年数据显示，当年该校录取农村考生人数仅占本科总录取人数的16%，而参加高考的农村考生比城市考生人数还多。

同步上课

据《冰点周刊》报道，中国200余所贫困地区中学的7.2万名中学生，过去数年间接入了名校成都第七中学的课程直播，全天候跟随成都七中学生一起上课，考入大学的比例“涨了几倍、十几倍”。

该报道作者来到云南省贫困县禄劝的一所中学，学校孩子们透过屏幕和成都七中一起上课。当地很多学生至今没出过县城，但“听着七中学生发言说‘游览’了英国、美国，围观他们用自己闻所未闻的材料去分析政治、历史、地理。”

曾在四川高县中学就读的王沁，也毕业自一个“直播班”，她对BBC中文说，她高中三年都通过投影仪，跟随成都七中同步上课，学校老师只负责晚自习辅导或周末对课程内容进行补充。

“他们的课程和我们之前不一样，他们特别强调学习的自主性和思维扩展性，学习不死板也不功利性的感觉，”王沁说。“同学的反应两极分化，有的人不喜欢听那边讲课，他们喜欢自己埋头自学，有些人很喜欢听。”

在网络另一端，成都七中“被直播”班级的钟李隽仁对BBC中文说，从高一开始，班上便安装有摄像头和话筒，并有专门的导播中心负责镜头切换、调整PPT、接入远端学校的提问等。

“我们当时就像小‘网红’，会有很多远端的学生到贴吧（网络论坛）来找我们聊天，所以我们都挺想在课堂上表现自己的，”钟李隽仁说。

图片版权 CNS Image caption 高考被视为中国人成长中最重要的一场考试。图为2018年6月，安徽六安毛坦厂中学的学生启程参加高考，家长夹道欢送。

争议

《冰点周刊》的报道发出后，迅速在中国社交媒体引发热议，微博上的阅读量达到4000万。有网友留言称，“共享什么都不如共享知识，有教无类，大德善哉。”

网易公司创办人丁磊表示，他的公司愿意捐出1亿元，“支持更多学校落地这个模式”。

不过，该报道也引发少数质疑之声。有网友表示，禄劝的中学有1300多名高三学生，但仅两个网络班学生可以看视频，“这是一种新的不公平”。

据了解，成都七中的直播课程并非免费提供，而是该中学与东方闻道公司合作的产品。中国媒体《Vista看天下》曾在今年10月的一篇报道中称，“对接一个直播班，每学期的标准收费是7万元”。

在报道中，广西一所中学选择筛选进校成绩较好的同学进入直播班，其他同学则观看迟一天的“录播”。

此外，还有网友担心，让不同地域和进度的同学在一起学习，会不会“拔苗助长”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国近年持续提高教育投资，但城市和偏远乡村教育水平仍相差甚远。

王沁对BBC中文说，她在上课时感到不适应的情况确实存在，“特别是英语课，因为听不懂，很多人都哭了，因为他们都是全英文教学，而我们都是中文讲课”，但她表示，一段时间后会逐渐适应。

为了跟上进度，报道中的禄劝中学老师长期加班，学生晚自习到晚上11点，还有老师周末给学生补课。

“所以，真正起作用的不是在线教育，而是借‘直播班’名义的应试教育，”教育学者熊丙奇对BBC中文说。

鸿沟

中国近年持续提高教育投资，2017年中国国家财政性教育经费超过3.4万亿元，2000年这个数字为2562亿元。

然而，发达城市和偏远乡村之间的教育水平仍相差甚远。北京2017年高考状元熊轩昂在接受媒体采访时，童言无忌的一句“农村地区的孩子，越来越难考上好的大学”，戳中了很多网友心田。

图片版权 Getty Images Image caption 阿里巴巴创始人马云2015年启动乡村教师计划，对乡村小学的老师和校长进行帮扶，并在一年一度的晚会上颁奖。

熊轩昂并非随口一说，根据北京大学2016年数据显示，北大当年录取农村考生人数仅占本科总录取人数的16%，而参加高考的农村考生比城市考生人数还多。

2017年，中国媒体“澎湃新闻”对全国高考状元进行调查。在回收的40份有效问卷中，40名高考状元有6位来自农村，其余85%的状元均来自城镇。

在这样的背景下，从成都七中毕业的钟李隽仁走入大学后，发起了社会组织“林荫公益”，该组织为四川攀枝花的一所学校免费提供直播课程。

钟李隽仁对BBC中文说，政府对于被评上贫困县的学校都有补贴，需要帮助的反而是比贫困县好一些，但实际上也很落后的地方。

但钟李隽仁称，相比教育水平的鸿沟，社会更需要填补的是视野的鸿沟。

“这些学生需要看到外面是什么样子的，这样才能激发他们自身的奋斗和上进的心态，这是他们最好的老师，”钟李隽仁说。