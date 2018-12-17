图片版权 AFP/Getty Images Image caption “小黄车”曾被成为中国“新四大发明”，但堆积如山的小黄车也导致了管理上的困难和混乱。

中国人常指责一些外国公司对中国市场及消费者的歧视性政策，但这次，一家中国公司也“闯祸”了。

一名中国网友在共享单车平台“ofo小黄车”申请退还缴纳的押金长时间无果后，据称用英文假装外国人写了一封投诉信。意想不到的是，他在一天内便迅速获得了退款，这让大量中国网友感到愤怒。

据中国媒体报道，微博网名为@zjt93的网友在微博发帖称，他想拿回在ofo平台注册所缴纳的199元人民币押金，但由于听说申请流程要非常久，因此他决定以一名“来自美国加州、在中国生活了两三年、做事喜欢上纲上线”的外国人身份，写一封投诉邮件。

图片版权 Weibo@ZJT93 Image caption 网友贴出的投诉信。

在贴出的截图中，这名网友用英文写道：“199元不是一笔很大的钱，但这是我的钱，我有权拿回它。”

这名网友称，他在周四（12月13日）用英文给ofo的客服邮箱写了一封标题为“请立即退款”的邮件，本来只是想“试试策略有没有用”，没有想到一天后竟真的收到该公司的退款，以及一封道歉信。

在随后贴出的道歉信中，落款为“ofo帮助团队”的赵女士（Betty Zhao）说，“我们已帮助返还你的钱，请查收。”

该事件并未得到ofo方面的证实，但仍在社交媒体被迅速转发。有中国网友表示对这种要钱的方法“哭笑不得”，也有网友指责ofo疑似对顾客区别对待，给予外国人“超国民待遇”。

“我都退了快一个多月了，还没到账。说是15个工作日内，打电话说系统忙，”一名网友说道。

图片版权 Getty Images Image caption “小黄车”等共享单车在中国很多大城市已成为普通民众出行必备的工具。

“真厉害，对自己的同胞耍赖，给外国人当奴才，”另一条评论写道。

还有网友打趣称，“为了退小黄车的押金，我把初中英语课本都捡回来了。”

中国媒体“梨视频”周日（12月16日）报道称，ofo两名负责公共关系的人士对此事表示“不知情”，其中一人称“应该不可能”，但随后便再也无法联系上。

BBC中文多次致电ofo小黄车，但并未得到对方答复。

“小黄车”的危机

“ofo小黄车”曾是中国最大的共享自行车运营商之一。在中国大中城市街头，它标志性的黄色自行车随处可见。一般人只需在手机上注册并缴纳199元押金，即可随意使用，费用约为每小时1元。

作为中国官方媒体评选出的“新四大发明”，2017年3月，小黄车甚至吸引了苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）到访北京总部体验。

图片版权 Getty Images Image caption 用户只需在手机上注册并缴纳199元押金，即可随意使用街头的“小黄车”。

然而，时过境迁。今年以来，ofo频繁传出经营不善和退款难的消息，很多用户表示，自己在app上申请了退款，但几个月过去了都未获得受理。

BBC中文通过企业信息查询发现，小黄车的运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司今年以来官司缠身，包括被控拖欠多家公司数千万元款项。

《北京青年报》周日（12月16日）报道称，由于线上退款难，在北京的小黄车总部，有大量市民“组团”前来退押金。

外国人在中国有“超国民待遇”？

在中国，拥有外国人身份被质疑会获得更好待遇的传闻并非新鲜事，社交媒体上甚至有“一等洋人二等官”的打油诗。

清华大学社会学系教授郭于华对BBC中文说，包括ofo在内的一些企业对外国人更加热情，或许是出于商业需要，“很多公司希望给外国人留下好印象，当然也不排除是因为国内和国外的业务处理是分开的。”

你的器材不支持播放多媒体材料 车山车海：中国共享单车面临窘境

2012年，一位名为河源启一郎的日本人打算骑车环游世界。但他的自行车在行至湖北武汉时被偷。河源启一郎随即报案，3天后，当地警察将该自行车追回。

此事在中国互联网上成为一次标志性事件，不少网友称，在中国，丢失一辆自行车几乎不会被警方立案、更谈不上找回，警察对于外国人却格外重视。

“中国一直讲‘面子’和‘里子’，对外面要展现自己‘为人民服务’的一面，展现自己和世界接轨，很多事处理上更重视，”郭于华说。