图片版权 CNS Image caption 袁木在六四事件的角色多年都受争议。

1989年六四天安门广场民主运动30周年之前，与这一事件有关联的一位中国官员——中国国务院前发言人袁木去世。

中国媒体报道，袁木12月13日在北京病逝，终年90岁。他在1989年天安门镇压后的记者会上宣布，事件造成约300人死亡，但其后接受美国传媒访问却指，天安门广场上“没有发生任何的伤亡”，引来外界非议。

中国网络媒体澎湃新闻周一（12月17日）率先报道袁木去世的消息，报道其后被删除。有香港媒体致电袁木治丧工作组，对方指消息属实。讣告又称，袁木是“中国共产党的优秀党员、久经考验的忠诚共产主义战士”。

六四事件后每年都在香港举行烛光晚会悼念的香港市民支援爱国民主运动联合会（简称“支联会”）秘书长李卓人对媒体说，六四事件发生已经差不多30年，真相仍未大白，而随着袁木去世，世界又少一个知道当年真相的人，令考究六四事件的真相更为迫切。

图片版权 Getty Images Image caption 1989年６月４日，天安门广场附近的一辆装甲输送车在燃烧

“天安门广场上没打死一个人”

袁木1988年进入中国国务院工作前，在中国官方新华社工作约20年。他之后在国务院任研究室主任，同时兼任国务院发言人。

六四事件后，袁木6月6日以国务院发言人身份出席记者会，将事件形容为“骇人听闻的、建国以来没有过的反革命暴乱”，又指“粉碎暴乱取得了初步的胜利”。

他在记者会透露初步的伤亡数字：约五千名解放军官兵受伤、二千多名“一小数为非作歹的暴徒”和围观被误伤的群众受伤、300名官兵和民众死亡，包括23名北京的大学生、400名解放军官兵失踪。

但他不到两个星期后接受美国全国广播公司（NBC）记者布罗考（Tom Brokaw）访问说，天安门广场上“没打死一个人”，又批评外国媒体扭曲事件。

袁木接受美国全国广播公司访问原文：

解放军进驻天安门广场是执行戒严任务，为了维护首都的秩序。在对天安门广场的清理中，没有发生任何的伤亡，没有打死一个人，解放军的军车也没有轧死一个人。

我没有说在整个镇压反革命动乱的行动中，没有任何死伤，我只是说在解放军清场时，没有任何人死亡。在整个镇压反革命动乱的过程中，有一些歹徒死亡，亦有围观者死亡或受伤，解放军同时有严重的死伤。

外国媒体就中国现况发布错误的报道的其中一个重要原因……我只说一句话，现代技术的发展让人们可以发布更长的影片，去扭曲事情的真相。

图片版权 AFP Image caption 1989年5月14日，学生在天安门广场绝食抗议

争议传闻不绝

六四事件后有关袁木在当年扮演的角色争议不绝。美国共和党参议员卢格（Richard Lugar ） 看过袁木在NBC的访问后，形容袁木的说法是对事件作乔治·奥威尔笔下小说“《1984》式的解读”。

卢格又说，中国在六四事件后希望在镇压的同时与其他国家恢复外交关系与商务往来，但这个方法“肯定在中国行不通，更莫论在世界其他地方”。

但袁木妻子王鹤曾经表示，袁木在记者会提到的伤亡数字都是当年总理李鹏转达，责任并不在她的丈夫。

袁木2012年接受自由亚洲电台（Radio Free Asia）访问期间，被问到他对六四事件的看法。他拒绝正面回应，只是说事件“三言两语也说不明白，他们的事我不太清楚”，着记者“找了解情况的人去问”。

支联会主席何俊仁在袁木逝世的消息后接受香港传媒访问，他认为对袁木个人作评价并无意义，因为他与自由亚洲电台做的访问反映袁木在“六四时并无个人意志”。

有关袁木的传闻多年来也不绝于耳。其中，香港报章《东方日报》1998年10月曾报道袁木在北京自杀身亡，但香港亲中报章随后作出澄清，指袁木依然健在，《东方日报》最后就报道道歉。

近年也有传媒称袁木移居美国生活，他否认有关消息。美国前驻华大使李洁明（James Lilley）在回忆录指，袁木的女儿在1989年10月前往美国大使馆申请签请赴美留学，大使馆的官员知道她是袁木的女儿后十分惊讶。袁木的女儿最后获得签证，但这个消息传开后却被视为袁木的一宗“丑闻”。