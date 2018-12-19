图片版权 Getty Images Image caption Xi Jinping

中国领导人习近平星期二（12月18日）在北京人民大会堂举行的“中国改革开放40周年“庆祝大会上发表谈话，宣称中国要“牢牢掌握两岸关系发展主导权和主动权”。此话一出再次引起讨论。

改革开放40年

昨日发言后段，习近平再次谈论“两岸三地”关系，宣称澳门与香港回归，是“洗刷百年耻辱”。针对台湾他强调“九二共识”为两岸关系唯一准则。

对于中国领土主权“我们有坚定的政治决心和强大能力维护国家主权和领土完整，祖国的神圣领土一寸都不能分裂出去”。

在贸易摩擦和最近的华为事件触发中美外交烟硝之际，习近平亦表示，改革40年来，中国以社会主义特色的市场经济为准绳，反对霸权主义与强权。

不过，针对习近平宣称要重新掌握两岸关系的说词，台湾淡江大学中国大陆研究所黄兆年助理教授认为，这还是要镶嵌在美中台三方角力的大背景下来解释。“习的说法，是以不变应万变”，黄兆年博士向BBC中文网表示。

黄兆年提到，所谓“不变”，指的是那些宣称领土不可分裂和祖国统一等说词，与习近平在19大关于两岸关系的说词，没有不同。

黄兆年表示，再者，前些时候，台湾地方选举，亲中的国民党大胜，使得中国不需要对台湾有立即的外交措施。然而，“万变”的是，特朗普开启的中美贸易战争，迫使中国此刻需戮力回应来自美国的压力。所以，“习近平宣称的牢牢掌握两岸关系主导权，竟刚好反映出，在中美关系的角力下，他无法完全主导对台关系”，黄兆年说。

美中台三角关系持续拉扯

日前美国在台协会前处长司徒文（William A. Stanton）接受BBC中文网采访时认为，美国不分党派或民间共识，都认同美国必须纠正以往对中国贸易不平衡的现象。司徒文认为，以往在中美“失衡”贸易下，获利的皆是美国或中国的既得利益者，譬如大财团，美国民众希望扭转这个现象，而这态度，也不是特朗普能够一人反对的，司徒文解释。

然而，香港岭南大学政治学系教授张泊汇早前接受BBC中文网专访却认为，在目前的大背景下台湾政府仍须谨慎，避免过多押注美国。张泊汇认为，特朗普领导的美国政府之外交政策难以预料，所以，美国政府掀起的对中贸易战争，不一定会持续。张泊汇认为，台湾最好的做法就是维持现状，无需过于讨好两方。

目前台湾政府尚无对习近平的谈话作出官方回应。然而，上周台湾政府同意前中国海协会前主任陈云林来台吊唁台湾前海基会主任江丙坤，虽未刻意刁难，但要求陈云林不得在台湾拜访政治人物。

另外，习近平对台的宣言，在社交媒体上却引起许多台湾网民的热切争辩。

图片版权 Getty Images Image caption 在上月台湾地方选举竞选活动中一位台北年幼的国民党支持者。

台湾网民争议

在脸书上，有一网友在台湾联合报的帐号下评价，改革开放“根本只是承认前30年的路线彻底失败, 只好认赔杀出, 重回1949年前的民国经济制度, 但又死抱着一党专制的政治制度不放”。亦有支持两岸统一网友认为“中华民国根本没能力结束内战反攻大陆。但中华人民共和国却有能力结束内战收复台湾。”

中国政府庆祝改革开放40年，进一步肯定了已故领导人邓小平1978年末领导开启了中国迈向市场经济的改革之路。

而这40来来，两岸市场以及民间来往，亦逐渐加深。1988年，两岸开放台湾民众赴中国大陆探亲，台湾至今有三分之二的对外投资在中国大陆。在大上海地区，有上百万台湾居民在那里生活和工作。

而台湾，至今亦有30多万的大陆移民配偶，多数为女性。来自中国大陆的游客，也深深影响台湾的观光旅游产业，甚或影响台湾选举中的经济议题。专家认为习近平此次的谈话，看似在重复之前对台湾宣称，却也折射出北京对仍然缠绕两岸关系尚未定调。