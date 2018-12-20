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周二（12月18日）北京人民大会堂举行庆祝改革开放40周年大会向10个外国人颁发了中国改革友谊奖章， 其中有日本前首相大平正芳。中国报道说，大平正芳为中日邦交正常化和中国的改革开放做出巨大贡献。

早年在池田勇人内阁任职的大平正芳参与了日本经济“翻番”的"国民收入倍增计划"，后来邓小平受他启发在1980年代初制定了中国工农业总产值在世纪末"翻两番"的战略目标。

1971年日本举行的世界乒乓球锦标赛开启了中美"乒乓外交"，令中美关系得到改善。随后日本也努力实现中日关系正常化。1972年田中角荣任日本首相，大平正芳担外务相。同年9月大平正芳随田中角荣访华，努力实现中日邦交正常化。

日本“深刻反省”战争

当时中日建交的障碍是在台湾问题和日本侵华历史的分歧。田中角荣到北京当晚在欢迎宴致辞说：“过去我国给中国国民添了很大的麻烦，对此，我再次表示深切的反省之意。”当时的中国总理周恩来和官员认为日本首相的说法过于轻描淡写，对战争反思没有诚意。

为了打破僵局，大平正芳争取到机会同中国外长姬鹏飞推心置腹交谈。中国外交部翻译后来回忆说，大平撇开外交辞令，对姬鹏飞坦白：“……我大学毕业曾受命到张家口，那是战争最惨烈的时期。我亲眼所见的战争，明明白白是日本对中国的侵略战争，可以说不存在任何辩解的理由。”

图片版权 Getty Images Image caption 周二（12月18日）北京人民大会堂举行庆祝改革开放40周年大会向10个外国人颁发了中国改革友谊奖章， 其中有日本前首相大平正芳。

“但是我现在只能站在日本政府外务大臣的立场上说话。考虑到日本当前面临的世界形势，加上又与美国结成的同盟关系，两国政府的联合声明，完全按照中方要求来表述，实在是太难太难了……”大平还说。“虽然不能全部满足中方要求，但我们愿意做出最大限度让步。没有这种思想准备，我们是不会来中国的。既然来了，我们就会豁出自己的政治生命，以至肉身生命来干的。如果这次谈判达不成协议，田中和我都难于返回日本。田中和我都是下了决心的，这些都请你如实报告周总理。”

最后中方接受大平正芳提议的措辞“日本国政府对过去日本通过战争给中国人民造成的重大灾难，痛感责任，深刻反省”，并将其写进了中日联合声明。

“国民收入倍增”，“翻两番”

1978年底大平正芳成为日本首相。同年底大平访问中国，向中国提供了4批数万亿日元政府贷款，对中国改开起了重要的推动作用。中国的报道说，中国领导人邓小平的“小康社会”，“翻两番”和“中国式的现代化”的一些想法是在和大平交谈中形成的。

1960年池田勇人内阁曾实行长期经济计划，争取在10年内保持双位数的年经济增长，使日本国民生产总值增加到26兆日圆。大平正芳当时担任池田内阁官房长官的经济专家，为政府的经济高速增长，“国民收入倍增”计划立下汗马功劳。该计划”原设想在10年内实现的收入翻番，结果仅用7年就达到目标。

1979年底日本首相大平正芳访问中国，到达北京第二天就同邓小平会晤。报道说，在交谈中大平的一个提问让邓小平沉思良久。据说大平正芳问邓小平，“中国根据自己独立的立场提出了宏伟的现代化规划，将来会是什么样的情况，整个现代化的蓝图是如何构思的？”

邓小平后来说，“提到这件事，我怀念大平先生。我们提出在本世纪内翻两番，是在他的启发下确定的”，“翻两番、小康社会、中国式的现代化，这些都是我们的新概念，是在这次谈话中形成的。”

图片版权 Getty Images Image caption 中共建政30年后，开始制定20年内将工农业生产总值翻两番的战略目标。

“小康社会”，“翻两番”和“中国式的现代化”这些概念后来经过发展充实，成为中国改开经济政策的重要组成部分。

内蒙古，靖国神社

中国报道说，大平正芳一生中曾4次踏足中国，并说他在29岁的那一年第一次深入接触中国。他在1950年代曾撰文回忆战争期间他在内蒙古的岁月。当时大平正芳被日本财政省派去张家口，在兴亚院蒙疆联络部负责经济工作。

1939年夏天大平正芳从东京乘火车出发，路经平壤，奉天，北京最后到达当时日本扶持的蒙疆政府所在地张家口。大平回忆说，虽然那里被称作内蒙古，但居民大多是汉族人口。大平正芳在回忆中还提到和蒙疆政府的领导人，苏尼特右旗的德王的交往经历。

在内蒙古期间，大平正芳还乘卡车北上锡林郭勒草原作调查，访问牧民，夜宿蒙古包。

1978年日本东京的靖国神社列入第二次世界大战14名日本甲级战犯的灵位，此后日本天皇为避免争议停止去参拜。但第二年大平正芳首相第一次参拜已列入甲级战犯灵位的靖国神社。

他参拜靖国神社在当时并未成为中日关系当中的一个问题。在那以后的6，7年中，中国对日本首相多次参拜已经列入甲级战犯灵位的靖国神社并没有提出抗议。这种状况一直持续到1985年日本首相中曾根康弘时期。

1985年中曾根参拜靖国神社后，日本领导人参拜靖国神社才成为中日关系中的一个绕不过去的问题。曾经有中国智囊学者说，当初中国是跟随韩国抗议日本领导人参拜靖国神社，才引发日后持续不断的外交争议，本来这个争议是可以避免的。

1980年大平正芳在担任首相期间突然死于心梗。大平正芳去世后，当时的中国领导人华国锋和邓小平曾去吊唁。