孟晚舟事件后 第三名在华加拿大公民被拘

图片版权 Getty Images Image caption 孟晚舟事件引发中国和加拿大外交关系紧张。

加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）向BBC中文证实，中国当局再拘留了在当地的一名加拿大公民。这是加拿大应美国要求拘捕中国通讯科技公司华为（Huawei）首席财务官孟晚舟后，中国拘留的第三名加拿大公民。

加拿大全球事务部周三（12月19日）透露，驻华大使馆人员正向他的家属提供援助，但指因为私隐考量，不能透露该名加拿大公民的身份。全球事务部的发言人格拉夫林（Maegan Graveline）又指“没有理由相信”，这名人士被扣押与早前另外两名加拿大人被扣的案件有关。但路透社引述一些驻华西方国家外交官指，中国当局的做法是为孟晚舟的事情“报复”。

加拿大报章《全国邮报》（The National Post ）早前引述消息指，被拘押者“不是外交官员，也不是商人”。

中国外交部在同一天的例行记者会上没有确认消息，发言人华春莹回应记者提问时说：“你说的情况，我没有听说。”

图片版权 International Crisis Group Image caption 康明凯曾为加拿大驻中国大使馆工作。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年，金正恩与罗德曼在朝鲜会面时，迈克尔（左）在一旁陪同。

这名最新被中国当局扣押的加拿大人，是继加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）和前外交官康明凯（Michael Kovrig）后，第三名近期在华被扣的加拿大人。

中国政府指，斯帕弗和康明凯都是因为涉嫌“危害中国国家安全”被拘留。

时间线一览

12月1日：应美国要求，孟晚舟在加拿大温哥华被捕，她所在的公司华为因涉嫌违反美国对伊朗制裁条例而被调查。

12月10日：加拿大前外交官康明凯因“涉嫌危害中国国家安全”在北京被捕。

12月11日：孟晚舟被保释，但可能被引渡至美国。

12月12日：加拿大宣布有第二名加拿大公民迈克尔在中国失踪，中国方面称其同样因为“涉嫌危害中国国家安全”而被审查。

12月19日：加拿大证实第三名加拿大公民被中国当局扣押，但没有透露身份。

“应善待其他国家公民”

图片版权 Getty Images Image caption 蓬佩奥（图右）和弗里兰（图左）在美国国务院会面后出席联合记者会，再次呼吁中方释放近日被拘押的加拿大人。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和国防部长马蒂斯（James Mattis）早前与加拿大外交部长弗里兰（Chrystia Freeland，又译方慧兰）和国防部长萨詹（Harjit Sajjan，又译石俊）会面后出席联合记者会，形容中国当局拘捕斯帕弗和康明凯的行为“违法”。

蓬佩奥又呼吁，世界所有国家“都应善待其他国家的公民”，又要求中国立即释放该两名加拿大人。

中国外交部副部长乐玉成12月9日召见加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum），要求加拿大立即释放孟晚舟，“否则必将造成严重后果”。中方之后在一个星期内，先后拘押两名加拿大人，令外界将两件事件联系起来。

但中国官方英文《中国日报》12月13日发表社评指，中方“愤慨的原因是因为一名中国公民被无法拘押”，如果指控中方会作一连串拘押行为以作报复，只是显示了“美方有多脱离现实”。