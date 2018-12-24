延禧攻略：谷歌遭禁无碍问鼎全球第一热搜剧

图片版权 IQiyi Image caption 《延禧攻略》围绕女主人公魏璎珞的故事展开。

它有爱，也有恨；有阴谋，也有报复；有毒害对手，甚至还有杀害婴儿。

尽管谷歌（Google）在中国基本被屏蔽，但电视剧《延禧攻略》（Yanxi Palace）成为2018年全世界被谷歌最多的电视剧。

谷歌的分析显示，对该剧兴趣最大的人群来自新加坡、马来西亚、文莱和香港等亚洲地区，但这部连续剧在中国内地的人气也势不可挡。

在视频网站爱奇艺上，《延禧攻略》的播放量已超过150亿次。今年7月，该剧在爱奇艺首播，随后才进入中国国内电视频道和70多个海外市场。它蝉联今年夏天中国观看人数最多的网络剧39天。

《延禧攻略》共70集，它改编自18世纪清代乾隆皇帝的妃子之间权力斗争的故事。

图片版权 Google Image caption 《延禧攻略》成为2018年谷歌全球搜索最多的电视剧。

主人公魏璎珞是一名出身卑微的聪明女子。她在后宫步步高升，最终赢得皇帝的尊重和宠幸。

《延禧攻略》的主题与灰姑娘的故事或讲述女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）统治的Netflix剧集《王冠》（The Crown）有所雷同，但它的独特之处还是让它成为毫无疑问的年度娱乐热点。

以下便是《延禧攻略》能在中国和周边国家走红的重要原因。

女性主义节目

受现实中乾隆皇帝后妃故事的启发，《延禧攻略》将故事背景设定在中国最后一个由满人统治的封建王朝——清朝。

该剧主人公魏璎珞与大多数中国传统女性角色不同。在中国，历史上的女性往往被教导要宽容、顺从和娇弱。

但她的智慧、决心和适当的残酷，帮助她最终获得皇贵妃的头衔，这是当时汉人能获得的最高职位。

魏璎珞在剧中最著名的台词是：“我，魏璎珞，天生脾气暴、不好惹。谁要是再唧唧歪歪，我有的是法子对付她。”

图片版权 IQiyi Image caption 《延禧攻略》的故事背景是中国最后一个封建王朝——清朝。

魏璎珞原型是魏佳氏孝仪纯皇后，她是乾隆死后即位的嘉庆帝生母。魏佳氏在死后被追封为皇后，成为满族王朝历史上唯一的汉人皇后。

《延禧攻略》是女性题材肥皂剧成功俘获中国观众的最新例证。

此前，另一部宫斗剧《甄嬛传》和讲述中国唯一一名女皇帝故事的《武媚娘传奇》均在中国获得了成功。

未面临太多审查

《延禧攻略》在电视上播出之前，先在网络上播出。

该剧联合制作人和首发平台“爱奇艺”是中国最受欢迎的在线视频平台之一，它帮助该剧获得巨大的流量，更重要的是，审查也更加宽松。

在中国，广播电视播出的所有内容都受到广电总局的监督，一个电视项目在开拍前就必须获得批准。

几年前，当视频网站刚出现时，只要网站认为视频内容符合监管机构的规定，他们便可以发布该内容。

2016年，以同性恋爱情为主题的网络剧《上瘾》引爆互联网，但在连载一半后被叫停。一年后，广电总局对同性恋题材内容发布禁令。

在线视频平台不得再随意播放节目，但它们所面临的审查仍比政府所有的电视频道轻得多。

低成本投资，高质量产出

图片版权 IQiyi Image caption 精心制作的布景、精美的服装、化妆以及对细节的关注赢得了观众的喜爱。

除了愿意扮演配角的香港女演员佘诗曼，这部剧中没有一个演员此前非常有名。

爱奇艺创始人兼首席执行官龚宇表示，爱奇艺“故意选择了知名度较低的演员……以抵制中国电影行业近期过于关注流量明星的趋势。”

中国演艺明星的高收入和灰色税收政策正引起当局的注意。

据中国《人物》杂志援引该剧制片人于正的话说，该剧演员的总花费甚至还不到制作成本十分之一。于正补充称，剩下的钱主要花在了服装和化妆等方面。

精心制作的布景、精美的服装、化妆以及对细节的关注赢得了观众的喜爱。

例如，剧中的妃子们都戴着三副耳环，这是当时满族妇女的传统。

所以，如果你从没听说过《延禧攻略》，你可以试着用谷歌搜索一下——你不会是第一个。