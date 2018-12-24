华为孟晚舟事件：“报复人质”与“美中科技冷战”

图片版权 Reuters Image caption 12月10日加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院进行华为公司高管孟晚舟保释听证，法庭外有人举牌声援。

中国周一（24日）表示“坚决反对”加拿大和美国要求中国释放加拿大人的声明。中国外交部发言人华春莹表示，中国对美国和加拿大的声明强烈不满。

12月10日，中国的安全机构逮捕了另两名加拿大人：康明凯(Michael Kovrig)和迈克尔·斯帕沃尔(Michael Spavor)。最近又有第三名加拿大公民在中国被捕，使中国和加拿大外交危机升级。

12月初，中国电讯巨头华为公司的副董事长兼首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。加拿大应美国要求逮捕了孟晚舟，美国指孟欺骗银行以及涉及华为控股的实体进行了交易，其行为违反了美国对伊朗的制裁禁令，要求从加拿大引渡孟晚舟。

中国政府指责逮捕孟晚舟是错误，要求加拿大立即将她释放，并指责美国是出于政治目的逮捕孟晚舟。

英国，德国和欧盟都发表了声明，对中国逮捕加拿大人表示关注。显然他们认为中国采取的行动是与加拿大逮捕华为公司高管、华为创始人女儿孟晚舟有关的报复行动。

中国外交部发言人华春莹说，此事与英国和欧盟无关。她还发问：加拿大按照美国要求非法拘禁中国商人，他们为什么不抗议？

华为成了"人质"？

自孟晚舟在加拿大被捕后，有3名加拿大公民在中国被捕。虽然中国否认这同孟晚舟事件有关，但是大多数中国人都认为这是对加拿大做出的反应。《纽约时报》报道认为，这4人被捕及其命运受制于美国和中国为争夺技术优势的冷战。

图片版权 xinhua Image caption 华为副董事长胡厚昆：华为有清白的网络安全事故记录

华为是世界上主要的电讯网络设备制造商，在手机网络普及的时代，美国对华为的巨大影响感到不安。《纽约时报》的科技记者记者Raymond Zhong报道说，华盛顿在没有特别证据的情况下多年来不断发出警告，说华为的产品可以被中国政府用来搜集情报。他认为孟晚舟被捕是多年来美国遏制华为努力的一部分。

长期批评中国人口政策的美国人类学者，反堕胎活动人士毛思迪（Steven W. Mosher）在《纽约邮报》上撰文说，中国扣留无辜加拿大人进行报复，说被逮捕的3名加拿大人是“报复人质”。

毛思迪评论说，华为不是一个无辜的手机制造商，“它是中国共产党的间谍机构”。英国《每日邮报》随后引述毛思迪的评论作长篇报道说，“专家说华为是中共的间谍机构”。

面对安全指控，华为努力对外展示其公开透明。华外最近邀请包括《纽约时报》驻北京记者Raymond Zhong在内的境外媒体记者参观华为的研发设施。

华为副董事长胡厚昆对《纽约时报》记者说，华为有清白的网络安全事故记录，许多用户对华为的信任并没有受到“意识形态”，“地缘政治”恐惧的影响。

Raymond Zhong认为在某种意义上，华为像人质一样受制于更大规模冲突。在许多激烈批评华为的人看来，华为的问题在于它是中国公司，因此它受制于中国政府的影响，可能成为对美国政府和公司搜集情报的工具。他认为，这些担忧几乎和华为是否是国有或私营性质无关。