非洲猪瘟：大陆称疫情可控 港澳台严防传入

图片版权 cna Image caption 香港政府已采取措施预防非洲猪瘟传入。

非洲猪瘟疫情在中国大陆已蔓延至23个省市，中国农业农村部消息指，12月24日到25日，在福建省南平市和广东省惠州市又发现猪瘟疫情。台湾媒体统计称，中国大陆非洲猪瘟疫情已累积至101例，但当局强调“疫情总体可控”。

台湾总统蔡英文19日将防疫拉高至“国安层级”，并呼吁大陆当局不要隐瞒疫情。

不同说法

图片版权 EPA Image caption 12月3日，中国通州一家养猪场外的安保人员。中国农业部门确认当地一家猪场有近万头猪感染了非洲猪瘟。

今年8月3日，中国农业农村部宣布，辽宁沈阳沈北新区有个养猪场爆发非洲猪瘟疫情，造成47头活猪死亡，是中国大陆首宗非洲猪瘟疫情，随后疫情逐渐蔓延至其他省市，截至24日，共有101例。目前中国官方确认疫情是从国外传入，但没有透露疫情传入原因。

根据中央社报导，一份中国东莞市山农农副产品配送服务有限公司的“紧急通知”显示，12月25日起不再供应生猪贩卖，具体重新供货时间则没有明确通知。

非洲猪瘟疫情在中国多个省市持续蔓延开来，中国当局却一再表示疫情控制中，并强调染病猪肉可以吃下肚，对人体没有危害。

对此，台湾陆委会副主委邱垂正告诉BBC中文，中国猪瘟疫情已经“失控”。他解释，“中国对猪瘟疫情的讯息很不完整，不过我们分析已经蛮严重了。”

台湾防检局表示，中国大陆非洲猪瘟疫情信息不透明、不公开。因此台湾取得疫情信息的作法跟日本等国依样，都是从中国农业部官网及世界动物卫生组织（OIE）掌握相关信息。

邱垂正表示，希望中国大陆放下政治考虑，赶快进行防疫合作，他说，台湾愿意派专家学者赴陆，共同防止疫情扩散，并输出台湾经验，共同维护两岸人民的福祉。

蔡英文18日呼吁中国政府，切勿隐匿灾情。他说，“这是两岸一件大事，也是攸关民生重大福祉，我们必须提醒中国大陆政府，这件事情隐匿不得。”

图片版权 EPA Image caption 中国多个省市发现非洲猪瘟疫情，让台湾和香港感到了紧张。

台湾以国安层级防猪瘟

台湾对猪瘟疫情“如临大敌”，当局12月12日传手机防灾警讯，18日开始更是祭出重罚，入境台湾者若挟带疫区肉品，最高可开罚100万新台币（约22万人民币）。

据统计，截至25日，已有超过5名大陆游客，因为从中国携带肉制品入境台湾遭罚。根据台湾媒体报导，有名嫁到台湾的大陆籍女子，因为猪绞肉遭海关查获，因为初犯遭罚20万元新台币（约4.4万人民币）。当场激动痛哭，说不知道不能带，还不停喊说“才带一点肉，怎么罚这么多？”

事实上台湾会如此看重非洲猪瘟疫情，是因为1997年猪口蹄疫疑似是从中国传入，之后所有猪肉外销都停滞，期间的损失高达1700亿新台币。

台湾养猪业在当年占农林渔牧总产值超过20%，当年口蹄疫爆发后，猪价崩盘、外销中断，许多肉品加工厂及饲料厂倒闭，当局在一个多月内就扑杀近386万头猪，占台湾猪只总数三成，不少猪农血本无归，几乎彻底摧毁台湾养猪业。

台湾大学兽医学院名誉教授，病猪权威赖秀穗投书台湾媒体表示，台湾历经21年努力，于2017年5月获得世界动物卫生组织认定为“施打疫苗口蹄疫非疫区”，有机会在明年再次开启猪肉外销大门，这个重要时刻却又碰上非洲猪瘟，防堵非洲猪瘟入侵台湾，更显重要。

图片版权 CNA Image caption 台湾总统蔡英文呼吁民众一起遏制猪瘟传入。政府规定，入境台湾者若挟带疫区肉品，最高可开罚100万新台币。

香港担心重演沙士事件

中国猪瘟疫情南下蔓延，广东珠海、广州皆出现疫情，香港政府表示，没有猪场受到影响。不过香港养猪业者担心疫情入侵香港，会摧毁香港养猪场。因此要求政府对屠宰场实施新的管理方式等等，比如猪只须于翌日中午前全部屠宰，不可储存于屠宰场，并全面进行清洗消毒等，甚至一度暂停让爆发疫情省份的猪只进入香港。

香港禽畜业联会副会长林荣源对香港媒体表示，有30多家香港猪场已经开展拒绝渔护署人员入农场做检验的“不合作运动”，会持续至本周五。猪场将和渔护署开会，根据对方回复，再决定下一步行动。

事实上，疫情从中国大陆传入香港，过去都有纪录。香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权向BBC中文表示，2003年沙士（SARS）疫情，就是因为中国隐瞒疫情，传入香港后爆发大流行。

他指出，从过去沙士或禽流感的疫情可以看出，“大陆对于疫情，会采取隐满态度，担心影响社会氛围，不会承认失控。”所以外界对于中国的疫情透明度，始终存有疑虑。

他建议，香港应该出动出击，派人到大陆了解供港猪场的状况，了解当地状况。而不是尽信大陆当局提供的疫情信息。