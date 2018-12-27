2018年，两岸三地发生众多重大新闻，BBC中文以网站点击率数据，盘点本年度十大读者们最关心的新闻议题。

1. 台湾选举

图片版权 Reuters Image caption 韩国瑜突然冒起。

台湾11月举行的九合一选举，绿地变蓝天，民进党遭到重挫，国民党拿下三分之二地方席位，原本是绿营票仓的高雄市也被国民党的韩国瑜，以高人气姿态下当选。

经济民生议题或许是选举的主线，但分析认为，对两岸关系亦有影响，例如韩国瑜当选后表明承认九二共识，他接受大陆官媒《环球时报》访问时表示，未来两岸关系政策发展方向是“民进党中央跟着地方走”，并目标让高雄市与每一个大陆城市交流，这种绕过民进党的两岸交流，或会令蔡英文政府在处理两岸关系时会举步为艰。

而台湾选举中，亦同时举行了同婚公投，支持同性婚姻的一方落败，打击了台湾作为亚洲性少众权益先锋的形象。

2. 中国修宪

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中国全国人大3月11日通过充满争议的修宪草案，正式删除国家正副主席连任不得超过两届的规定。

在草案正式通过前，中国大力打压反对修宪声音，多名中国及西方学者均认为，这个举措“十分危险”，是否定了80年代领导人邓小平主导对文革的反思。

虽然官方没有表示国家主席习近平会因此连任多届主席，但这个结果已证明习近平拥有绝对权力，是毛泽东后最具权力的中国领导人。

3. 中美贸易战

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美国总统特朗普指控中国偷窃美国知识产权和商业秘密，决定向中国商品征收惩罚性关税，中国亦采取报复措施，两国的贸易战牵动全球经济的命脉。

直至近日，习近平和特朗普会面后达成协议，设下90日的谈判期，才令这场贸易战有一丝缓和，但外界对于两国能够达成协议不抱乐观态度，美国强调，一旦谈判破裂，必定会加码，把原本10%的关税，升级至25%。

BBC中文一系列分析的报道，探讨了贸易战的前因后果以及中美关系的未来。

4. 黄秋生寻亲

你的器材不支持播放多媒体材料 黄秋生的两位哥哥从BBC的专访得知弟弟的存在。

香港演员黄秋生今年2月，接受BBC中文专访，讲述香港主权移交超过20年的感受和体会，并提及4岁时离他而去的父亲。

结果，报道引起了中、英文读者及观众的关注，有热心人协助黄秋生寻亲，结果。在3月，他与两位同父异母的哥哥重聚，并由BBC中文独家收录了团圆的一刻。

5. 华为孟晚舟事件

图片版权 REUTERS/Jane Wolsak Image caption 孟晚舟在温哥华出席保释听证会。

华为创始人千金兼高管孟晚舟涉嫌利用香港注册的公司，绕过欧美针对伊朗的制裁在加拿大被捕，事件在中美贸易战背景下发生，引发外界关注。

这次事件令中国与加拿大关系一落千丈，中国拘捕了在华的前外交官和商人，被视为对加拿大的报复。

6. 深圳佳士工人维权

图片版权 YUE XIN Image caption 全国各地的进步学生和毛左人士亲赴深圳坪山现场声援被捕工友。

深圳佳士科技员工要求筹建合法工会，但遭资方、上级工会及警察打压，多名工友和学生被捕，中国各地高等院校学生及左派人士声援。

分析认为，此次工人维权事件从以往的经济诉求，转化为政治诉求，但中国官方忧虑组织性活动时，要成立工会的诉求不易达成。

7. 台湾花莲地震

你的器材不支持播放多媒体材料 台湾花莲地震现场：民众从倒塌建筑内逃出

台湾花莲今年2月发生6级强震，造成17人死亡、291人受伤，当时，云门翠堤大楼倾斜的画面，看得令人提心吊胆，BBC中文也采访了经历地震的灾民。

地震暴露当地建筑防地震的问题，政府尝试加大力度进行安全评估及管理。

8. 金正恩三度访华

图片版权 AFP Image caption 金正恩在5月时第二次访华，在大连与习近平会面，当时正准备朝美峰会。

朝鲜领袖金正恩今年频频亮相国际外交舞台，首次会面选择在北京，与习近平见面，之后先后与韩国总统文在寅及特朗普进行历史性破冰会晤，他的一举一动备受国际关注，亦令朝鲜半岛核危机有缓和的迹象。

金正恩年中三个月内，三度访华，可见中国在朝鲜半岛局势中，担当重要的角色，一些分析认为，中国起初协助美国解决朝鲜问题，是希望在关税问题上争取美国的让步，但后来贸易战依旧爆发了，而习近平至今还没有访问朝鲜。

9. 范冰冰事件

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中国著名演员范冰冰突然失踪，微博123天没有更新，引发外界猜测。最终，中国的税务部门称，范冰冰逃税超过2.5亿元人民币，连同罚款等被追究8.8亿，范冰冰也发微博道歉，承认自己透过“阴阳合同”逃税。

事件显示，中国政府有意解决富人逃税的问题，税制上有需要改革，但范冰冰在案中，不用负上任何刑责，而引发了不少反对声音。

10. 中国女记者

你的器材不支持播放多媒体材料 中国女记者涉打人被捕：发生了什么事

图片版权 Weibo Image caption 一个白眼，成为两会修宪以外的另一个焦点。

这一年，两位女记者成为网民讨论的热点。

其中，今年中国举行两会期间，一名穿红衣的“全美电视台（AMTV）”女记者张慧君，在记者会上提出冗长问题时，遭身旁上海第一财经记者梁相宜翻白眼，成为修宪话题以外的一大两会焦点。

今年9月30日，中国中央电视台记者孔琳琳，在英国保守党年会的香港问题论坛上，与在场人士发生争执，孔琳琳一度涉嫌打人被捕，英国检方认为没有合理定罪机会，撤销案件。

这些事件让外界再次讨论中国新闻的“不自由”以及“党媒姓党”的问题。

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