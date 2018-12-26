图片版权 Getty Images

中国人权律师王全璋被控“颠覆国家政权罪”案件在天津市第二中级人民法院闭门审理。

天津市第二中级法院12月26日发布公告称，案件择期宣判。法院称，“因涉及国家秘密，法院依法决定不公开开庭审理”。

王全璋的妻子李文足被公安困在北京家中，不准出席旁听。有维权活动人士和维权律师的亲人到现场声援，被公安带走。

英、美、德国与瑞士驻华外交官员到场希望旁听，也被拒绝。

图片版权 Reuters Image caption 王全璋的支持者在法庭外被警察带走。

“709大抓捕”最后一个受审律师

王全璋于2015年7月被中国当局逮捕，是“709”维权律师大抓捕事件中极少数尚未受审的律师之一。他被捕后杳无音信，直到去年2月，他被控“颠覆国家政权罪”。家属未准许探监。

2015年夏天，中国当局在20多个省份对上百名律师、法律助理、维权人士及亲属实施抓捕、传唤或刑事拘留，被称为“709事件”。被检控的律师曾经处理政治敏感的案件。

图片版权 Family Image caption 王全璋2015年8月遭到关押，家属一直未被允许探视。

根据瑞典人权活动人士彼得·达林（Peter Dahlin）在推特发布的消息，天津市检察院第二分院于2017年2月13日签署对王全璋的起诉书。

起诉书对王全璋涉嫌“颠覆国家政权罪”的指控主要涉及三起事件：2009年8月，王全璋与达林等人在香港注册公司，在中国各地成立法律援助站。2014年，参与要求释放黑龙江建三江农垦公安局拘留人员。2013年至2014年期间代理三起法轮功案件。

今年7月9日，在美国纽约举行的第二届中国人权律师节把“首届中国人权律师奖”颁给了王全璋和高智晟两位律师，王全璋未能到现场领奖。

你的器材不支持播放多媒体材料 "709抓捕"家属削发抗议：我可以无发，你不能无法

持续打击

在2015年被捕的大批人中，有数十人被正式调查。周世锋、胡石根、翟岩民、勾洪国等人被判"颠覆国家政权罪"或“煽动颠覆国家政权罪”，被判三年到七年刑罚。另外一些人被判处缓刑或保释，仍处于被监视状态。

总部设在英国伦敦的国际特赦组织密切关注王全璋的案件，该组织在香港的研究员卢利安对BBC中文表示，王全璋之前所做的事“只是在尽一个律师应尽的责任，当局对他的指控是无根据的”。

卢利安说，从“709事件”牵涉的律师开始被判刑以来，就对已经存在的维权律师网络造成了很大的打击，而此次王全璋案件只会“令恐惧持续”。