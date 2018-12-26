图片版权 CNS Image caption 福建龙岩发生公交车劫持事件，官方通报称事件已造成8人死亡。

中国福建省龙岩市周二（12月25日）发生一起行凶者劫持公交车撞人事件，中国官方通报称事件已造成8人死亡、22人受伤。

当地警方没有公布具体行凶动机，但称，犯罪嫌疑人与社区官员有矛盾。

据中国官媒报道，周二（12月25日）15点20分左右，龙岩一辆35路公交车在市中心附近被劫持。行凶者先持刀杀人，随后劫持公交车冲撞多辆轿车、摩托车和行人。行凶者随后被赶来的警察合力制服。

一名在事发路段的水果店老板对中国媒体说，被劫持的公交车当时开得飞快，“只有一个人在驾驶位上开着车，车子一路开一路撞人。”

据报道，公交车上一名法医乘客曾奋起和凶徒搏斗，导致头部、腹部各中一刀。公交司机在车上被歹徒刺伤后，便打开车门让所有乘客下车，随后自己也离开车辆。

图片版权 CNS Image caption 目击者称，被劫持的公交车当时开得飞快，撞倒多辆摩托车和行人。

截至周二晚上10点，事件已造成8人死亡，22人受伤，其中1人伤重。

官方通报称，48岁的犯罪嫌疑人是本地的无业人员，他因为在父亲作为优扶对象而需要进行信息采集的问题上，与居委会（当地社区管理组织）官员发生冲突。

公交劫持事件在社交媒体上引发大量中国网友关注。有网友称，此类无差别攻击最让人后怕，“因为你不知道如何防备”。

“冤有头债有主，生活中遇到再多困难，也不是滥杀无辜的借口，”一名微博网友说。

很多网民除了谴责行凶者外，也就媒体是否要深入报道行凶者的背景和潜在动机产生不同看法。

“直接枪毙吧，希望媒体千万别介绍歹徒的身份，我们不关心他有什么冤屈，我们只希望他赶快去偿命，”一名微博网友评论道。

不过，专栏作家连鹏说，他仍希望媒体能对行凶者的背景进行深入报道。“枪毙一个罪犯很容易，难得的是深入分析何至于此，从而尽量减少未来同类案件的发生。哪怕他是人格障碍天生反社会。”

图片版权 AFP Image caption 今年六月底上海市民在上海世界外国语小学附近点烛光悼念被歹徒砍死的学生。

龙岩劫持事件的确在中国并非罕见，仅在今年，中国就发生过多起因歹徒持刀无差别袭击平民而导致大量人员伤亡的案例。

2018年9月12日，湖南衡阳一名男子驾驶路虎越野车在当地的一个广场上冲撞碾压人群，共造成15人死亡，43人受伤。

2018年6月28日，在上海徐汇区一所较为著名的小学门口，一男子持刀砍死2名小学生。

2018年6月25日，山东省烟台市的一名男子驾驶叉车在道路上疯狂撞人，最终被警方击毙。

2018年4月27日，一名男子在陕西米脂县的一所小学门口，连续刺伤21名学生，最终导致9人死亡。

独立学者邓聿文曾向BBC中文分析称，中国频繁发生的因个人泄愤或报复社会而制造的袭击事件，是“弱者对弱者的报复”。

他表示，由于社会个体自由受到严格约束、群体自治也被取缔，在这种情形下，几乎所有的公共产品都由政府来提供和分配，社会很容易发生争夺公共产品和资源的战争。“所以，很多资源争夺的失败者就会把自身处境之‘恶’运归咎于社会，是社会害了自己，”邓聿文说。