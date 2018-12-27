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中国国家安全部原副部长马建因受贿、强迫交易、内幕交易，于12月27日被大连市中级人民法院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

判决书中多处提及流亡美国的中国富商郭文贵，称马建帮助郭文贵实际控制的公司强迫交易，“情节特别严重，影响特别恶劣”。

大连中院公告称，鉴于马建案的犯罪事实、证据涉及国家秘密，大连市中级人民法院于2018年8月16日依法对该案进行了不公开开庭审理。马建当庭表示服从判决，不上诉。

受贿罪、强迫交易罪和内幕交易罪

大连中院判决马建犯受贿罪、强迫交易罪和内幕交易罪三项罪名，每项均与郭文贵相关。

大连中院12月27日公布消息称，经审理查明，马建在1999年至2014年利用担任国安部原副部长等职务便利，为郭文贵及其实际控制的北京政泉置业有限公司等单位及个人提供经营帮助，并亲自或通过亲属非法收受财物共计折合人民币1.09亿余元。

大连中院表示，2008年至2014年，马建与郭文贵共谋，分别指派他人采取威胁等手段，令郭文贵控制的政泉公司控股中国民族证券有限责任公司。马建后在2013年非法得知民族证券将与方正证券合并的内幕消息后，指使其亲属购买方正证券股票，卖出后获利共计4929万余元。

大连中院一审判决，马建以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以强迫交易罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；以内幕交易罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同时马建受贿所得财物、由此产生的额外收益和内幕交易违法所得均上缴国库。

北京政泉控股也官司缠身。此前大连中院裁决，政泉控股及其高管强迫交易、挪用资金，判处证券控股罚款600亿元。政泉控股对此提出上诉，而在马建宣判前一天，辽宁省高级人民法院二审维持原判。

马建与郭文贵

图片版权 Getty Images Image caption 郭文贵现正在美国寻求政治庇护。2018年11月，郭文贵与特朗普前白宫首席战略顾问班农就海航前董事长王健死亡一事举行发布会。

1956年出生的马建长期在中国国安系统工作。公开资料显示，他在国安系统中历任副处长、处长、副局长、局长、部长助理等职务。他自2006年起担任国安部副部长，2016年新华社发布消息称其因严重违纪问题被立案审查并开除党籍。

现年51岁的郭文贵祖籍山东，在北京以房地产起家。在2016年10月31日发布的胡润百富榜上，郭文贵资产为180亿元人民币。

据中国腾讯新闻报道，郭文贵曾以社交圈“盘古会”为平台结交高官，织成利益勾结网络。他于2014年逃离中国，逃亡前后他此前的商业伙伴和政界后台先后遭到中国政府逮捕。从2017年初开始，郭文贵通过推特、海外媒体等渠道进行“爆料”，指控王岐山、孟建柱等中共高官。

中国外交部2017年4月指，国际刑警组织在北京要求下，向郭文贵发出红色通缉令，但并未透露其被控罪行。

郭文贵现正在美国寻求政治庇护，目前尚未对马建判决结果发表评论。

在美国的他遇到来自中国公司和个人的诉讼，起诉方包括海航集团、中国知名媒体人胡舒立，地产大亨潘石屹夫妇等等。郭文贵否认对他的所有指控，坚称自己清白。