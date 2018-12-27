华为孟晚舟事件后在英美市场遇多重政治阻力

图片版权 EPA Image caption 美国在8月已经通过一个防务政策法案，禁止政府向华为和中兴采购设备后，现在特朗普考虑在新年发布行政命令进一步限制中国的通讯设备制造商。

中国电讯巨头华为的高管孟晚舟最近在加拿大被捕，华为海外发展四面楚歌，现在又面对英美市场的政治阻力增加。

《泰晤士报》报道引述英国国防大臣表示“深切关注”中国技术公司华为参加提升英国移动网络系统。这是首位英国内阁官员就“华为为题”发出明确警告。

国防大臣加文·威廉姆森发表评论前，英国的几个盟国出于安全考虑，已经禁止，或限制使用华为的网络技术产品。澳大利亚，新西兰和美国已经限制在他们国内的5G移动网络使用华为的技术。威廉姆森说，英国要参考盟国的榜样。

不过据《独立报》报道，因为英国面对脱欧后不确定的前景，需要寻求欧盟外的贸易伙伴，因此不愿意过度激怒中国。英国许多移动网络一直同华为合作，因此很难在短时间内杜绝使用华为的设备。

相比之下，美国一直采取了更强硬的做法，一直以安全威胁为由敦促英国和其他盟国停止使用华为和其他中国制造商提供的设备。美国总统特朗普正考虑在新年发布行政命令，宣布全国禁止美国公司使用中国公司华为和中兴的产品的紧急命令。

这是特朗普政府针对华为和中兴这两个中国最大的网络设备公司采取的最新措施，旨在将他们排除在美国市场之外。3名消息人士对路透社说，这项行政命令已经酝酿了8个多月，最早可能在一月初发布。美国商务部会按此政令组织美国公司购买那些具有安全风险的外国电讯制造商的产品。

Image caption 国防大臣加文·威廉姆森：“我深切地关注华为向英国的5G网络提供技术。我们必须要仔细关注此事。”

一位消息人士说，虽然这个行政命令不可能对华为和中兴点名，但是商务部会理解为得到限制中兴和华为公司出售设备的授权。这个行政命令会启动“国际紧急经济权力法”，让总统有权监管商业行为，已应对威胁到美国的国家紧急状态。

美国政府在8月已经通过一个防务政策法案，禁止政府向华为和中兴采购设备后，现在特朗普考虑在新年发布行政命令进一步限制中国的通讯设备制造商。

不久前，英国军情六处负责人扬格（Alex Younger）最近也说，必须要对华为这样的公司“做出决定”，因为其他国家的政府已经采取措施禁止华为公司进入。

《泰晤士报》报道引述英国国防大臣的话说，“我深切地关注华为向英国的5G网络提供技术。我们必须要仔细关注此事。”

图片版权 Reuters Image caption 美国一直以安全威胁为由敦促英国和其他盟国停止使用华为和其他中国制造商提供的设备。

最近英国指责中国大规模工业间谍计划， “广泛和严重的”网络攻击，入侵英国和盟国的网络。英国外交部说，为中国国家安全部效力的黑客正在从欧洲，亚洲，美国盗窃商业机密。

英国官员说，中国的活动是否广泛，已经“危及”英国和全球的经济增长。

华为公司强烈否认关于他们的产品具有安全威胁的任何说法，并且发表声明说"没有任何政府要求华为建造后门或干扰任何网络，我们的所有员工都不会容忍这样的行为。"

华为海外发展受阻时，美国和中国正在进行高层贸易谈判，试图解决两国的贸易纷争。

根据2018年第二季度的全球手机供应的统计数据，华为已经超过苹果成为全球智能手机的第二大制造商。