时间来到2018年的第52周，也是最后一周。一场海啸席卷印尼，带走了至少430人的生命；中美科技领域的竞争可能在2019年对两国关系影响重大；在年尾节假相接之际，中国多地针对圣诞节颁布禁令，甚至有要求称“不过洋节”，体现出中国官方对西方宗教文化的戒备。

另一方面，习近平在纪念中国改革开放40周年大会上的讲话影响继续在发酵，曾任中共中央前总书记赵紫阳政治秘书的鲍彤认为，那番讲话是中国改革的悼词；与此同时，今年在中国，一群信仰马克思主义的左翼青年形成了一股不容小觑的政治力量，BBC中文记者为您独家带来他们的故事。

1.印尼突发火山海啸 伤亡惨重 史上曾创灾难纪录

图片版权 EPA Image caption 2018年底的印尼海啸爆发前，巽他海峡的喀拉喀托火山（Krakatau volcano）已经再度喷发数日。

12 月23日晚，印尼爪哇岛与苏门答腊之间的巽他海峡突发海啸，截至目前已造成至少430人死亡。印尼官员估计，这次海啸与巽他海峡中的喀拉喀托火山（Krakatau volcano）爆发、引发海底岩层滑坡和月圆引发涨潮等因素有关。喀拉喀托火山是近代喷发最猛烈的一座活火山之一，它在1883年的大爆发是人类有历史记录以来造成人员伤亡最严重的火山海啸灾害，共造成不同区域超过3.6万人死亡，其威力相当于广岛原子弹爆炸受到冲击的1.3万倍。

台湾媒体报道，有8名台湾人在当地旅游，逃往山上避难，其中两人伤重，当地医护人员已协助救治并将重伤者送往医院。

2.中美贸易战： 两国之间高科技较量激战正酣

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战背后，是两国在高科技行业的较量

对中国的高新科技行业，即将过去的2018年绝对不是一个好年份。4月，美国商务部下令处罚违反美国对伊朗、朝鲜制裁禁令的中兴（ZTE），七年内禁止美国公司向这一中国通讯业巨头销售零部件；之后伴随中美贸易战年中开打，“中国制造2025”计划重点扶持的新兴产业受到全面狙击；12月，在中美贸易战休战之际，另一中国科技巨头华为集团创始人之女、首席财务官孟晚舟因涉嫌违反美国对伊朗制裁禁令在加拿大被捕。

虽然贸易战贯穿了这一年中美竞争的始终，但这背后，一场两国之间高科技较量激战正酣。

3.圣诞在中国：多地再颁圣诞禁令 “洋节”争议显官方对宗教忧虑

图片版权 Getty Images Image caption 2018年12月22日，北京一名女士在圣诞树旁自拍。

闪闪发光的圣诞树，商场循环播放的圣诞歌，这样的场景在中国上海街头随处可见。但在河北、贵州和广西的一些城市，却成为“重点整顿”的目标。

学者认为，中国当局对圣诞节的戒备心并非新鲜事，但在近期中国收紧对基督教会控制后，多地发布针对圣诞节禁令很可能是地方政府为了规避政治风险而“揣测上意”。

4. 中国改革开放40周年：“不该改的、不能改”的讲话VS“宣布中国改革业已死亡的悼词”

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“该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”中共最高领导人习近平12月18日在庆祝改革开放40周年大会上曾这样表示。有分析人士认为，这暗示着中国政治体制改革绝无可能。

曾任中共中央前总书记赵紫阳政治秘书的鲍彤向BBC中文分析表示，习的讲话是一篇宣布中国改革业已死亡的悼词。

5. 中国左翼青年的崛起和官方的打压

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过去几十年，中国国家主导的市场经济令一部分中国人先富起来。而曾经被中国共产党宣称为社会主义国家领导阶级的工人，在国企转制、下岗、出口型经济转型和城市化建设中，日益被边缘化，权利无保障，有的工人群体甚至被列入“低端人口”。

在中国社会空间不断紧缩之下，一批关注社会底层、信仰马克思主义的左翼年轻人在网络和街头集结，对他们所不满的劳工权利无保障、贫富差距加大等社会现实问题发起挑战，形成一股不可小觑的政治行动力量。他们家庭背景各不相同，但大多就读于中国一流大学、喜欢读马克思著作、拥护社会主义，在学校就积极参加社团、为校内工人的权益奔走，但也因此遭到中国当局的严厉打压。