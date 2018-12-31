韩国瑜能在高雄复制“深圳模式”吗

图片版权 Getty Images Image caption 深圳（左）和高雄（右）。

刚就任台湾高雄市长的韩国瑜近日接受台湾媒体专访时，提到高雄“拼经济”的一连串策略。其中，与中国大陆城市交流成为其施政重点，韩国瑜特别提到中国南方一线城市“深圳”，期许两地加强两地城市经贸交流。

“两岸一家亲，亲上加亲”

台北市长柯文哲作东，以“两岸一家亲”为热点的两岸城市论坛闭幕不久，韩国瑜接受台湾中天新闻的专访立即回应，并添上“亲上加亲，合作愉快，交流的水乳交融”，为高雄与中国大陆各大城市交流重新论述。

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韩国瑜强调，两岸城市经贸往来是高雄市拼经济，台湾人民赚钱的活路，其呼吁执政的民进党政府切莫反对或阻饶两岸交流。关于城市交流、中国南方大城深圳，是韩国瑜提到未来城市发展模式的首选。韩国瑜专访中表示，深圳与高雄都是位居南方的移民城市，只有百分之三是原居民，因此，“大家都为了生存、经济性很强，高雄未来也想走这条路。”

1980年，紧邻香港的深圳成为中国最早成立的经济特区之一，1992年，邓小平南巡，开启了深圳加速发展之路。短短几十年，深圳吸引了无数港台资本以及国外资本投入，工厂林立，“北上广深”被普遍看作中国大陆的一线城市。深圳市2017年GDP总量达到2.24万亿元人民币，已几乎和香港相同。深圳已成为世界知名的“信息科技”之都，“腾讯”以及“华为”总部皆设在深圳。郭台铭旗下“富士康”工厂在深圳有三十多万员工。

高雄难以享受的特别待遇

图片版权 Getty Images Image caption 作为中国一线城市的深圳GDP已和香港旗鼓相当，但高速发展中也出现了一些值得警惕的社会问题。

英国牛津大学国际关系博士汪浩接受BBC 中文访问时说，深圳模式的成功是“倾全国之力”的结果。不管是税务，土地，人口流动以及环境等法规上，深圳经济特区享有特权，吸引世界资本投资，还设立了股票交易所。汪浩认为，深圳模式空前绝后。

与高雄的比较，在台湾现行法令基础上，高雄不可能享有当年深圳拥有的一切特别待遇，因为“如果高雄可以有特殊待遇，其他县市也不会接受，”汪浩表示。

但汪浩指出，另一方面，今年中国的股市表现不佳，深圳当地科技公司或新创公司立刻收缩，长期炒作过高的办公楼与房屋物价，都遭受打击。

汪浩强调，人口老化带来的医疗社会福利保险，深峻的贫富差距，城市”低端人口“何去何从，年轻人租不起买不起深圳房子的普遍现象，都是深圳享有特权发展之后，如今面临的挑战。他认为，高雄近来石化工业转型后，渐进发展的科技产业譬如视觉虚拟(Virtual Reality)产业，或可从中观察高雄转型发展的趋势。

汪浩指出，深圳高速发展下除了贫富差距外还有其它难题。深圳1993年港资玩具工厂大火，因为安全措施贫乏，造成八十多名年轻女工葬身火窟，以及近年来富士康工人”连环跳“自杀的国际新闻，都是值得警惕的代价。

图片版权 AFP Image caption 韩国瑜强调，两岸城市经贸往来是高雄市拼经济，台湾人民赚钱的活路。

香港中文大学社会学系副教授陈敬慈（Chris Chan）接受BBC中文访问时说，深圳发展是靠两个世代，千万农民工移居深圳所打造。高雄目前的产业变化以及农民人口结构与深圳发展步伐不同。

陈敬慈指出，深圳模式的特点是高度去中心化，亦即中央及广东省权力下放自各乡镇，彼此高度竞争，以台资港资等小工厂为主力。农民工是被牺牲的族群，”今年发生的尘肺病工人抗议都是明证，“陈敬慈表示。

网民反应

韩国瑜的言论也引起中国大陆网民热议。在中国着名的视频网站BiliBili，网友直接逐字点评韩国瑜的论点。有网友直言，“先回归，一切好谈”，“咱国家不要再笨了，先统一，再来谈”，“有钱才亲，没钱就不亲”; 或赞誉韩国瑜“这人挺有脑子的”。然而，也有网民批评“台北都打不过深圳，高雄算了吧”，“高雄的GDP连三线的镇江都比不了，学深圳…”

台湾网民则认为，中美贸易战下，深圳模式都受打击，高雄不需要迈进，亦有网友认为，扩大城市交流是韩市长重要的政策，也需要民众支持。