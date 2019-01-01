图片版权 CNA Image caption 死猪2018年12月31日漂至台湾金门田埔，现场封锁戒护。

台湾总统蔡英文今天（1月1日）发表2019新年谈话，针对非洲“猪瘟议题”再次呼吁大陆在疫情防治上互相合作，并批评“若连猪瘟防疫都无法真心合作，哪来的两岸一家亲？”似乎将“猪瘟议题”提升至政治层级。

国台办发言人马晓光日前则批评民进党当局称大陆隐匿疫情、防疫失控，是完全不实指控及故意炒作，借题发挥，意图煽动台湾民众对大陆的不满情绪。两方各说各话，也牵动着两岸情势的发展。

猪瘟疫情透明度

2018年8月中国大陆爆发猪瘟疫情后，台湾政府就多次指出，大陆未按两岸协议主动通报疫情，台湾陆委会副主委邱垂曾向BBC中文表示，中国猪瘟疫情已经“失控”。并谴责“中国对猪瘟疫情的讯息很不完整”。他还呼吁对岸“少点政治、多办正事”。

2018年12月18日，蔡英文呼吁中国政府切勿隐匿灾情。今天在发表新年谈话时，蔡英文再次提及“猪瘟议题”，表示一旦猪瘟传入，不仅会重创相关产业、影响民生经济，更会造成台湾民众对对岸负面观感。她更说，“如果连疫情防治都不愿意一起合作，哪来的‘两岸一家亲’？与其千方百计让政治人物说通关密语，不如务实在两岸民众最关心的民生安全上合作”，她再次呼吁对岸放下成见、放下对立，以民生安全为重。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾总统蔡英文针对非洲"猪瘟议题"呼吁大陆在疫情防治上互相合作

据了解，非洲猪瘟疫情2018年8月初从辽宁开始在中国大陆扩散，据台湾媒体统计，截至2018年12月30日，累计已有103例疫情，遍及大陆23省区市。中国农业农村部称非洲猪瘟疫情总体可控。

中国国务院台湾事务办公室也在去年12月26日表示，非洲猪瘟在中国并非“大规模疫情”，且中国并未向台湾出口猪肉，因此不适用“两岸检疫协议”，中方也都已经确实向国际组织通报。

国台办发言人马晓光更批评，民进党当局称中方隐匿疫情、防疫失控，“这完全是不实指责，是故意炒作，是借题发挥，意图煽动台湾民众对大陆的不满情绪。”

疫情牵动两岸情势

大陆猪瘟疫情爆发后，蔡英文多次呼吁大陆合作对抗疫情，更批评大陆隐满疫情。大陆则批评台湾当局煽动台湾人对大陆的不满情绪。

两岸隔空互批，在防疫工作上不见任何合作迹象。专家分析，蔡英文若持续不在两岸关系上，做出符合大陆所要求的表态，也就是承认“九二共识”，两岸在任何事情上可能都难以合作。

台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌向BBC中文表示，蔡英文1日提及的两岸一家亲，并不是要认同“两岸一家亲”，而是有点在玩文字游戏，单纯是言词上的运用。就像当年她当选总统时，提到两岸会“维持现状”，代表的不见得是承认九二共识的“维持现状”。他说，“蔡英文还是把球，丢回去给大陆。”

林德昌强调，两岸关系非常特殊，经贸交流密切，但并未促进政治交流的进步。他表示，蔡政府必须认知到中国这个大国在某些议题上不会让步，因此“若蔡英文坚持不让步，那冲突就会持续，也没有沟通空间。”他进一步表示，台湾地方选举已经给了明确答案，就是台湾人希望两岸和平发展。

另一方面，台湾首次喊出“两岸一家亲”的地方首长、台北市长柯文哲则强调，最重要是两岸彼此有善意。他1日接受媒体采访时表示“像九二共识、两岸一家亲，在台湾就被标签化，每次都要拿出来讲。”并强调最重要还是彼此有善意，“大家都心里面有芥蒂，你再讲什么也没有用。”

图片版权 CNA Image caption 台湾举行非洲猪瘟防疫模拟演习。

台湾口蹄疫阴影

台湾此刻对待非洲猪瘟如此防范，原因也可能来自历史上的类似惨痛教训。据台湾报导指出，1997年口蹄疫（foot-and-mouth disease，FMD）在全台湾爆发，防范失灵下，上千万头猪只被扑杀，猪肉产品在市场滞销，也无法顺利出口外销至今，重创台湾畜产业。

直到20多年后，台湾才预计能在2019年，从口蹄疫疫区除名。如此惨痛经验，使台湾政府对猪瘟更加防范。非洲猪瘟比起口蹄疫，更难处理。因为前者传染性强，猪只死亡率甚至高达 100%，也不像口蹄疫还有疫苗，但欧盟设立的防疫机构表示，非洲猪瘟主要通过病猪与健康猪之间的相互感染，人类不会感染非洲猪瘟。

不过，台湾担心，若大量猪只染猪瘟而灭亡，将会引发严重的经济及民生问题。12月29日台湾媒体《民视新闻》访问一台湾猪农苏鹏，他提到，当年口蹄疫爆发时，不只猪肉滞销，所有相关产业，譬如食品加工业者以及饲料业者全遭波及，损失惨重。

另外，台湾媒体《农传媒》之前报导也曾指出，台湾曾是全球最大猪肉输出地，主要外销到日本，全盛时期曾一年赚进500亿新台币。但是1997年口蹄疫爆发，台湾生鲜猪肉从此无法踏进日本国门，直到今年，台湾有望在2020东京奥运前，重新恢复对日本出口生鲜猪肉。在这一敏感时期，台湾对非洲猪瘟的来袭，可谓全民戒备。

当下台湾媒体以及社交网路上，猪瘟的疫情是民生热点。政府、媒体及民众互相通告，不准携带任何肉品以及加工品入境台湾，许多机场也加重防疫人员，一个多月来，已经有多位民众因为携带肉干或腌制猪肉被罚款。相关报导也发现，机场厕所皆是民众在入境前最后一刻丢弃的肉制品。“全民防猪瘟”成为台湾共识。

台湾多家媒体也报导，在非洲猪瘟的阴影下，台湾畜产业者也被迫面临转型。譬如政府补助饲料费用，要求畜产业者不再用容易滋生病毒的厨余饲养猪只，改善饲养场的卫生以及防疫技术的升级。

图片版权 Getty Images Image caption 非洲猪瘟具有传染性，死亡率高达100%，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。

非洲猪瘟是什么？

根据联合国粮农组织（FAO）与世界动物卫生组织（OIE）介绍，非洲猪瘟为病毒性猪病，是猪瘟中最具破坏性的一种。该病症状为发热，内脏器官出血，感染后2-10天内死亡。

非洲猪瘟具有传染性，死亡率高达100%，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。

欧盟设立的非洲猪瘟专项研究项目ASFORCE称，人类不会感染非洲猪瘟。这种病主要通过病猪与健康猪之间的直接或间接接触传播，传播方式包括：

喂饲含有病死猪肉或猪肉产品

吸食过病猪血液的生物性媒介

衣物、汽车、住宅等污染物

一旦疫情爆发，需要立刻大规模扑杀所有猪，并将所有遗体、肉制品与垃圾废料集中清运消毒。