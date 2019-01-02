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中国领导人习近平，今日（1月2日）在北京人民大会堂举行“告台湾同胞书”四十周年纪念会，并发表主题演说。

习近平以九二共识基底，再提一国两制。习近平表示，一国两制会考虑“台湾现实情况”，若台湾接受一国两制，“回归祖国”，台湾的“私人财产”或“宗教信仰”等权益会得到充分保障。

习演说强调，反台独及统一台湾是两岸唯一出路，并以“中国人不打中国人”作结论，连续以三个“和平”为句首，结束演说。与习之前一贯强硬作风或可比较。

此外，习近平提到，台湾民生经济依靠中国，似也呼应了在台湾当下激辩的陆资活化台湾经济的讨论。

告台湾同胞书

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1979年，美国与中国建交，并与台湾断交。中国大陆在邓小平领导下，逐渐走入市场经济主导的路线。当年1月1日，中共当局发表第五次告台湾同胞书，向台湾提出统一呼吁，并首次提出了开放两岸三通，结束军事对峙，等呼吁。外界公认这份文件底定了四十年来中共对台政策的目标。

一国两制

此次演讲一大重点，习近平提到一国两制，表示“一国两制”在台湾的具体实现形式会充分考虑“台湾现实情况”，又提及“和平统一后，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。”

“中国人不打中国人”

图片版权 AFP Image caption 习近平承诺“中国人不打中国人”，但坚称“不放弃武力统一”。

习近平演讲后段虽然重复中共一贯论述，以“中国人不打中国人”、“不放弃武力统一”、打击“台独与境外势力”等修辞。不过习近平演讲以“最大诚意”向台湾人民召唤统一。并以两岸同胞要“共谋和平、共护和平、共享和平”。三个和平字眼结束演说。习近平此次演讲，是否意味着其对台强硬政策，在2019年转向柔性诉求，值得持续关注。

民生经济

习近平提及，台湾的市场，有赖于中国大陆，才能活络。习演讲强调，“两岸要应通尽通，提升经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通”。习近平并提到可“率先实现金门、马祖同福建沿海地区通水、通电、通气、通桥”。

习近平此次抛出的经济论述，或能与台湾九合一选举后，众多政治人物反复强调，扩大陆客或陆资投资台湾市场，“两岸一家亲”等诉求相比对。

不过，蔡英文在昨日发表的元旦谈话，却表示，中国大陆在猪瘟防疫上，还没有“真心”合作，谈“两岸一家亲”实属空谈。