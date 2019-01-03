图片版权 Getty Images

BBC中文上周推出特写报道《高压下崛起的中国左翼青年》，讲述一群信仰马克思主义的中国左翼青年如何在政治高压下发起抗争，帮助底层工人维权， 在社交媒体上收到了许多读者的热评。

对于这些左翼青年运动，您如何看？ 对他们的崛起您最关注什么？是他们思想的萌芽、在某些政治或社会问题上的观点，还是他们抗争的经历和反思？

欢迎参加BBC中文的《你问我答》栏目，用下列表格与我们分享您最关注、最感兴趣的话题，我们将选取最多人感兴趣的问题，邀请左翼青年以及研究相关问题的专家学者回答。