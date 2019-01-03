图片版权 AFP Image caption 杨鸣章主教上周仍有发表圣诞文告。

罗马天主教香港教区证实，香港教区主教杨鸣章逝世，终年73岁。

教区社会传播处透过电邮向BBC中文证实，杨鸣章主教因肝衰竭，香港时间星期四（1月3日）13:30（05:30 GMT）在教区属下医院不治去世。

杨鸣章1945年生于上海，1978年晋铎成为罗马天主教香港教区神职人员，2017年8月获教皇方济各任命为香港教区主教。

杨鸣章曾发表一些亲北京言论，在同性恋等议题上采保守立场，引来争议。