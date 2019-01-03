杨鸣章病逝：罗马天主教香港主教73岁去世
- 2019年 1月 3日
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罗马天主教香港教区证实，香港教区主教杨鸣章逝世，终年73岁。
教区社会传播处透过电邮向BBC中文证实，杨鸣章主教因肝衰竭，香港时间星期四（1月3日）13:30（05:30 GMT）在教区属下医院不治去世。
杨鸣章1945年生于上海，1978年晋铎成为罗马天主教香港教区神职人员，2017年8月获教皇方济各任命为香港教区主教。
杨鸣章曾发表一些亲北京言论，在同性恋等议题上采保守立场，引来争议。