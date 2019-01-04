图片版权 CNA Image caption 位于金门的台湾福建省政府停摆。省府秘书长翁明志（前中）与同仁在省府大楼前留影。

台湾福建省政府成立近百年，2019年开始官方不编列预算，2018年12月31日吹熄灯号。随着该机关走入历史，也代表台湾福建省政府只存在象征意义，实际不再运作。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾金门离岛小岛——狮屿。岛上插有中华民国国旗，对面高楼大厦是福建厦门市（2018年4月20日资料照片）。

台湾福建省政府停止运作

矗立在台湾金门的“福建省政府”，去年12月31日结束业务，原有的22名员工，自2018年6月起陆续退休或拨至其他机关，仅保留6人移至“行政院金马联合服务中心”继续办公。

图片版权 cns Image caption 金门一栋经历过两岸炮战的老楼。“战地风情”已成吸引游客的卖点。

事实上，终止台湾福建省政府业务是2018年6月所做的决定。台湾目前有三个省级机关，分别为福建省政府、台湾省政府及省谘议会，其中福建省政府因金马地区实施战地政策，1956年起虚级化。

台湾行政院长赖清德当时表示，为使国家资源做最有效的运用，提高行政效能，决定自2019年起将省级机关预算归零。

“福建省政府”变迁

台湾的“福建省政府”於1927年7月3日由“福建省政治委员会”改设而成，原本设于中国福建省福州市，1949年8月随国民党军队迁驻离台北以西300多公里的金门，推行地方政务，并督导实际管辖地如金门、连江县等，推行县政。

图片版权 cns Image caption 福建泉州晋江市金井镇围头是大陆距离金门最近的地方。1958年"炮击金门"战役期间，不到3平方公里的这个小渔村就落下了5万多发炮弹，由此得名"海峡炮战第一村"。

1956年7月台湾为了“统一”目标，实施金门、马祖地区“战地政务试验办法”，该“福建省政府”曾一度搬迁至台北，进行收复福建地区的重建计划方案及相关研究。

该政府直到1996年才迁回金门办公，1997年台湾实施“冻省”或称“精省”后，省政府的地位就不是自治单位，而是降为行政院派驻机关，扮演地方和中央沟通的桥梁，如推动地方重大政策及经费争取。

台湾福建省政府前秘书长丶现任金马联合服务中心执行长翁明志向BBC中文举例，连结金门本岛和一旁小岛的金门跨海大桥能成功推动，就是福建省政府持续向中央争取经费，才能成功。

翁明志坦承，“福建省政府”的存废一直备受讨论，国会审查预算时，“省政府”编列预算，屡次遭到台湾民意代表的质疑。时代所趋，政府才决定将福建省府的预算归零。翁明志说，“其实立法院是想要废掉省政府，但是省府是宪政机关，除非修改宪法，否则不得废除。”

因此“福建省政府”名衔仍旧存在，但实际上不再运作。

两个“福建省”

图片版权 cns Image caption 台湾福建省政府所在地金门紧靠大陆。2018年8月5日，福建向金门供水工程正式通水。

台湾和中国大陆至今各拥有“福建省”，运作的政府机关台湾称为“福建省政府”，只负责管辖金门、马祖，而大陆则称为“福建省人民政府”统领大陆福建省土地，虽然名称不同，但还是造成部分民众误解。

翁明志说，1949年到台湾的人，会写信到省政府寻亲，要寄到大陆福建省人民政府的信，却误寄到金门的台湾福建省政府。他猜测，“对岸应该也会收到很多因为搞错名字而寄错的信。”

翁明志表示，台湾福建省政府的影响力无法和大陆福建省政府相比，“多数人根本不知道中华民国还有‘福建省政府’。”

“福建省政府”熄灯后

香港媒体大公网分析称，台湾政府撤销这台湾省籍福建省，两省级建制，就是要消灭连结两岸的象征性制度安排，玩柔性台独和渐进台独的把戏。

不过曾任台湾国防部副部长、两岸关系专家林中斌则认为，撤销“福建省政府”业务，无法百分百认定是台独作为或贴上台独标签，不能过度解读。“这是有实际考量。”

“台湾福建省政府就像盲肠一样，没有功能了。把它割掉又怎麽样呢？”