图片版权 Getty Images Image caption 蔡英文明确表态，台湾不接受“一国两制”，对习近平的讲话作出了强硬回应。

中国国家主席习近平昨日（1月2日）于“告台湾同胞书”40周年纪念会上发表谈话，强调“世界上只有一个中国”、“台湾为中国一部分”，呼吁以“两制”台湾方案解决统一问题。

台湾总统蔡英文当日即发表强烈回应称，台湾绝对不接受一国两制，这就是当下“台湾共识”；蔡又说明，台湾与中国的对谈必须经台湾人民授权，以“政府对政府”方式进行。

BBC 中文分析两岸此次言论交锋，并访问各界专家观点。

没有软化的习近平、逐渐强硬的蔡英文

图片版权 Getty Images Image caption 台湾和中国大陆的复杂关系没有出现改变的迹象。

美国战略暨国际研究中心（CSIS）亚洲事务资深顾问葛来仪（Bonnie Glaser）接受BBC中文采访时表示，习近平这次谈话，仍然持续其对台一贯政策，主要包括，不排除武力统一台湾、反台独、强调一国两制与九二共识、以经济利益为诱因招唤台湾接受统一。

葛来仪认为，以习近平在结尾提到三次“和平”字眼，并不代表习近平的两岸政策出现软化。

葛来仪指出，蔡英文的态度自2016年10月就逐渐趋向强硬。因为“蔡英文一开始的善意并没有得到回应，蔡英文此次回应的多数观点，也是她之前强调的论点，譬如呼吁中国承认中华民国政府存在的事实。”

外界指出，这是蔡英文掌权后，首次公开表示不接受“九二共识”。

台湾淡江大学大陆研究所助理教授黄兆年也向BBC中文表示，此次两岸交锋，并没有太多新意。重点在于，2016年10月，中国称九二共识是蔡英文“未完成的考卷”，蔡英文这次进行了回答。黄教授认为，蔡英文“强调九二共识就是一国两制，并强烈拒绝”是一个向内也向国际社会，首次完整直接的回应。

黄兆年解释，两岸方面对政治制度分歧太大，所以双方搭台谈判的难度颇高。黄教授统计，此次习近平谈话用了九次“中华民族”，蔡英文则讲了九次“民主”字眼，反应出民族主义与民主制度在人类政治史上一直存在的竞逐关系。因此，黄兆年认为，虽然两方都说可以搭台对话，但在中国要求以统一为前提，台湾要以台湾人民民主授权为大前提对话，现在不大有可能搭建起双方政府谈判的舞台。

两岸三地网民激烈回应

图片版权 Getty Images Image caption 国民党前主席连战访问北京时街上出现的标语。台湾各界尤其是不同党派对于“统一”具有非常不同的观点。

习近平与蔡英文的喊话，引起全球华人的激烈反应。

在BBC中文的脸书页面，许多香港网民强调“香港前车之鉴，一国两制是谎言”，也有大陆网友说明，“中国人不打中国人，但是台独及其分裂势力，与背后外国势力，都不是中国人，所以可以打。”有些台湾网友则认为“中国人不打中国人，但会打台湾人”。

根据台湾中央社2017年报导，香港回归二十周年之际，台湾智库所做的民意调查显示52.5%台湾民众认为香港“一国两制”是失败。另外，就两岸政策，39.7%认为台湾应走自己的路，33.4%认为要维持现状。

台湾政治人物回应

香港浸会大学政治与国际关係系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan ）向BBC中文表示，此次习近平将一国两制作为核心议题，会让一直支持“九二共识”原则的国民党感到尴尬。

今日（1月3日）高雄市长韩国瑜向台湾媒体说明，九二共识的“一中各表”是两岸稳定的基石。

“可以怀疑明天太阳会不会从东边出来，但是不要怀疑共产党必须收复台湾的决心；可以怀疑太阳会不会从东边出来，但是不要怀疑台湾人民追求民主自由的决心。”韩国瑜说。

台湾新兴政党时代力量则发表声明，呼吁靠九二共识的“通关密语”与中国政府交流的县市首长不要逾越民主原则的红线。

台湾前总统马英九在今日（1月3日）接受台湾媒体专访表示，蔡英文不接受九二共识，“这蛮奇怪”。马认为九二共识对台湾只有好处没有坏处，并表示蔡的强硬态度让两岸冲突升高。

“一国两制”不受欢迎？

图片版权 Getty Images Image caption 有评论指，此次习近平将一国两制作为核心议题，已经超出了"九二共识"范畴。

习近平在谈话中将一国两制推到核心。他提到，台湾若接受一国两制，可以在经济上继续分享中国发展的红利，台湾民众的财产以及宗教等自由会受到保障，并能在世界上获得尊重。

据此，高敬文表示，因为香港近年来一国两制的实施存在太多争议，让一国两制对台湾丧失吸引力。

高表示，虽然中国政府给台湾一国两制之前的空间都比较宽鬆，譬如台湾在一国两制下仍可保有宗教，私人财产自由。

高敬文又指出，”有趣的是，习近平没有论及，台湾政府现有军队在一国两制下是否要解散。“葛来仪指出，江泽民掌权时，曾经提到一国两制下，台湾可以有自己的军队，但习近平提到的一国两制之红利中，似乎没有这个选项。葛来仪还认为，保障宗教自由保障一说在中国当下难以被信服。

北京大学国际关係学院教授梁云祥接受港媒”有线新闻“访问则表示武统最大阻碍是美国，但是，和平统一最大阻力，是现在台湾很难接受中国大陆现时的”管理制度“和”价值观“。

利益

习近平谈话提到台湾的民生经济出路是依恃中国的经济发展，也提醒自蔡英文上任来，台湾与中国大陆的经贸往来所面临的难题。蔡英文则强烈回应，反对中国以”利中“为核心，利诱及吸引台资人才走进中国大陆安排的”经济统战“。

两岸经贸合作在中美贸易战的背景下是否也会遭受影响？葛来仪向BBC中文表示，在中美贸易战下，台湾经济短期会面临波动，中期下来，许多厂商可能会搬回台湾或迁移去东南亚或南亚，这”或也能减少台湾经济依赖中国下的脆弱性“。