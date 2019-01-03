“嫦娥四号”登月：崛起大国雄心与地缘政治含义

图片版权 NASA Image caption 由于月球自转一周所花时间和绕地球公转一圈所花时间相同，人们从地球上永远只能看到月球的一面。（图为月球背面）

中国的探月车降落月球被看作中国向太空超级大国迈出重要的一步。1月3日上午10点26分，“嫦娥4号”探测器成功在月球背面着陆，并通过“鹊桥”中继卫星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图。

2013年“嫦娥3号”成功在月球正面着陆，现在中国成为世界上第一个在月球正面与背面完成探测器软着陆的国家。月球背面没有像正面的许多平坦表面，那里表面多山而且崎岖不平，探测器在背面软着陆的难度更大。

中国表示要在2030年赶上俄罗斯和美国成为主要的太空强国。中国计划在明年建造自己的载人太空站。

据《每日电讯报》报道，虽然中国坚持其太空计划纯粹是和平性质，但是美国国防部指责中国在努力实现在危机发生时能阻止其他国家利用太空设备的能力。

中国不但在民用太空技术取得成就，还测试了反卫星导弹。美国国会出于安全考虑，禁止美国航天局与中国航天部门进行双边合作。

到目前为止，美国是唯一完成载人登月的国家。美国总统特朗普2017年表示希望再次完成载人登月，为最终实现登陆火星做准备。

图片版权 CNA Image caption “嫦娥四号”于周六凌晨从西昌卫星发射中心发射升空。

1959年苏联发射的太空探测器首次拍摄到显示月球背面崎岖不平表面的图片。不过之前从未有探测器在月球背面着陆。

中国已经为此登月计划作了许多年的准备。《卫报》引述澳大利亚战略政策研究所的高级分析员戴维斯（Malcolm Davis）说，形容中国探测器在月球背面着陆是一个“值得夸耀的成就”。

“其中包含了许多地缘政治和太空政治，这不仅仅是科学探索，这关系到中国崛起成为超级大国的问题”，戴维斯说，“中国对太空计划十分热心。中国民族主义高涨，他们把中国的太空角色看作中国崛起的关键部分。”

《每日电讯报》报道，在月球背面着陆的技术难度更大，主要的挑战是月球背面到地球之间不能直接进行无线电通讯。为解决此问题，中国在去年5月发射了"鹊桥"通讯中继卫星进入月球轨道，在地面和月球探测器中间传输数据和指令。

报道说，月球夜间持续时间相当于地球14天，气温会下降到摄氏零下173度，白天气温会高达摄氏127度。因此月球探测车要有能力应对气温变化，还要产生足够能量应对长夜。

《独立报》报道，中国在2017年已经表示为载人登月做准备。2013年中国发射的“嫦娥三号”太空探测器登月成为自1976年苏联探测器登月后第一次地球探测器登月。

《每日电讯报》报道，中国计划明年发射“嫦娥五号”探测器登月并且计划从月球带回样本。上次人类登月采样也是1976年由苏联探测器完成。