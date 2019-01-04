图片版权 Getty Images / NurPhoto Image caption 印尼是台湾最主要的外籍劳工来源。

台湾推动“新南向政策”，成立产学合作国际专班，希望吸引更多东南亚学生赴台湾就读，据台湾媒体报导，有立委爆料，位于台湾新北市的醒吾科技大学安排印尼学生，每周有四天必须到隐形眼镜工厂当包装工，每天工作长达十小时，学生变成“外劳”，甚至强迫穆斯林学生吃猪肉。印尼媒体报导，印尼政府将暂停此类赴台湾留学生计划，同时要求台湾政府说明情况。

印尼学生沦为劳工

台湾国民党籍立法委员柯志恩2018年12月27日指出，台湾醒吾科技大学利用教育部“新南向国际产学合作专班政策”，向印尼当地招生。据台湾媒体报导，柯志恩说，该校有200名印尼学生一天必须站10个小时包装隐型眼镜，一周工作逾40个小时。

柯志恩向台湾媒体表示，学生不断向学校反应，但校方解释学生若不去工作，学校和公司的合作无法持续。她并指出，因为有学生疲累不堪，才向她爆料。根据柯志恩说法，业者还称该专班的外籍学生比外劳还好用，因为不需要依照聘请外劳作财产登录。

对此，台湾醒吾科技澄清，大一学生集体打工是学校协助学生赚取生活费，完全符合就业服务法等规定。

不过该事件已引发大批印尼媒体关注，《雅加达邮报》报导，印尼外交部发言人纳索尔（Arrmanatha Nasir）2日表示，印尼将暂时停止赴台湾大学实习计画。他说等到两方达成更好的协议才会再次启动该计画。纳索尔向印尼媒体透露，驻台北印尼经贸代表处已与台湾政府合作重新审视新南向政策架构之下，台湾8所产学合作计画的学校。

该事件已演变成台湾与印尼的外交事件，台湾驻印尼代表处主任陈忠，今天(4日)大动作在雅加达召开记者会，回应印尼媒体提问。BBC中文在记者会前，得到陈忠回应，他表示，台湾媒体部分报导不实，教育部已有派人到学校了解，他说，“学生对於该实习感到认可，或许有少部分学生不满意，但学校没有违法行为。”

陈忠向BBC中文说明，根据相关规定，印尼学生到台湾第一年可以实习丶工作20个小时，第二年开始增至40个小时。他强调，学生没有一天工作十小时，业者也未强迫学生吃猪肉。