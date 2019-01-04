图片版权 xinhua Image caption 在2013年中国摧毁了一枚35000多公里上空的卫星，人们一度认为如此高度的卫星不可能受到攻击。

英国报纸引述政府消息人士和军事专家说，中国登月显示了中国这个崛起超级大国对英国和世界的威胁增加，中国可能抢先建立月球基地，占据太空军事主宰地位。

周四（1月3日）上午中国国家航天局证实中国的太空探测飞船“嫦娥4号”成功在月球背面着陆，中国成为第一个完成探测器在月球背面软着陆并且发送回世界第一张近距离拍摄的月背影像图。

月球背面没有像正面那样平坦，那里多山而且崎岖不平的表面加大了探测器软着陆的难度。因为背对地球，探测器需要中继卫星和地面联系。中国为此专门发射了“鹊桥”中继卫星。

虽然北京说“嫦娥4号”登月翻开了“人类探月的新篇章”，但是《每日电讯报》的科技记者克纳普顿（Sarah Knapton）和该报首席记者雷纳（Gordon Rayner）撰文说，政府消息人士和专家警告说，此次太空进展令中国占据有利地位，以后能够建立第一个月球基地，并且占据太空军事主宰地位。

报道说，中国的太空项目在国防部指导下进行，而且中国计划明年建立载人太空站。中国表示要在2030年赶上俄罗斯和美国成为主要的太空强国。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国"嫦娥四号"着陆成功 首度披露月球背面图片

英国政府消息人士说，“中国是个令人担忧的问题，有些人会说中国的威胁比俄罗斯更大。”他还认为“当然存在来自中国的情报威胁。中国人非常聪明，善于获取不属于他们的信息。他们有长期计划，但你无从了解他们的目的是什么。”

国防专家就警告说，目前“所有人都有自由”的太空相关法规，无力阻止任何国家干扰GPS定位卫星，发起网络攻击，或使用激光摧毁太空装置。

中国已经展示了打击卫星的能力，在2013年中国利用导弹摧毁了一枚35000多公里上空的卫星。人们曾经一度认为如此高度的卫星不可能受到攻击。美国国会出于安全考虑，禁止美国航天局同中国航天部门进行双边合作。

“中国的太空野心”

国际战略问题研究所(IISS)的研究员英科斯特（Nigel Inkster）曾经是英国军情六处的行动和情报主管。他说：“我认为中国并不回避其太空野心，当然里面有军事因素…中国非常清楚美国有取得太空军事能力的计划，因此中国在努力确保能够赶上并超过美国，发展军事能力，形成可信的威慑。”

“这（中国探月）就发出信号，展示现在他们有了更强的能力。我认为特朗普一定会以此为理由，坚持建立一支新型（美国）太空部队。”

中国是继美国和俄罗斯后成功在地球以外实现软着陆的第三个国家。虽然“嫦娥4号”探测器主要是探索月球表面以及太阳系形成的历史，但探测器还试图培育土豆，寻找矿产，探索新型通讯联络方式。

Image caption 英国宇宙物理学者瑞斯：中国的技术发展加上国家干预能力，如果他们想抢先建立月球基地，他们就能如愿。

《每日电讯报》引述澳大利亚战略政策研究所研究中国军事和太空的专家戴维斯博士（Malcolm Davis）的话说，“中国现在做的（探月）不仅仅是为了科学目的。中国的太空项目由军方管理，他们所做的一切或直接服务于军方，或有长期战略收益。”

戴维斯之前对英国《卫报》说，中国的太空项目关系到中国崛起成为超级大国的问题，其中包含了许多地缘政治和太空政治， “中国民族主义高涨，他们把中国的太空角色看作中国崛起的关键部分。”

牛津大学研究现代中国政治的印度裔教授拉纳·米特说：“中国许多技术发展都和军队部门的研究相关，因此北京肯定会考虑把太空技术用于军事用途。”

“世界第二强国”

英国新保守主义外交智库亨利杰克逊协会周五（1月4日）发表报告警告说，明年中国可能超过英国成为仅次于美国的世界第二强国，因为中国一直在研发领域大量投资，国防预算迅速增长，已经“对西方构成严重挑战”。

上月英国外交大臣威廉姆森（Gavin Williamson）宣布计划投入1.6亿英镑用于对付未来威胁，这些威胁包括网络战和太空战。

《每日电讯报》报道，中国最新的太空成就很可能让中国在美国之前实现人类重新登月的计划。不过英国宇宙物理学者瑞斯（Martin Rees ）说，“中国要走很长一段路，其太空项目记录才能和欧美媲美。”

不过他又说，“中国的技术发展加上国家干预能力，如果他们想在建立月球基地方面领先的话，他们就能如愿。”