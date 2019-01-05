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在太空探索领域，中国的发展相对较晚。但是中国把宇航员送入太空仅15年后，太空探测器就成功在月球背面登陆，这是人类太空探索史的首次。

在未来数十年，中国不仅计划建设一个全新的太空站，还计划在月球上建立基地、探索火星。

更重要的是，中国领导人习近平支持“航天梦”，并且为此进行了巨额投资。同时，中国媒体将“航天梦”描述成实现“民族复兴”的一部分。

那么，为何习近平和其领导的中国如此希望在太空领域有所作为？这对世界其他地区又意味着什么？

为什么要探索太空？

英国皇家航空学会教授海沃德（Keith Hayward）表示，中国探索太空的动机与美国、俄罗斯等其他国家一样，首当其冲的是军事需要。 “如果军方没有需求，“那一半的资金就没有了”。

第二，“这是一种炫耀的好方法”。“你可以说这是太空版的'丝绸之路'，它表明中国是一股不可忽视的力量，”海沃德说。

第三，为了迄今尚未开发的资源，这些资源可能会让发现它们的人变得富有。

海沃德说，在过去的50多年中，这三大原因推动了太空投资。

“嫦娥四号”在2019年1月成功着陆似乎是第二种，有助于中国成为一支在全球和地区都不可忽视的力量。

BBC新闻网科技编辑保罗·林孔（Paul Rincon）指出，“嫦娥四号”成功在月球背面着陆将有助于研究月球的历史、填补天文观测的空白，并且能让人类对月球上的辐射有更多了解。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国“嫦娥四号”着陆成功 首度披露月球背面图片

海沃德认为，这次着陆很了不起，“这告诉大家，‘我们还没有派人登上月球，但我们已经十分接近了。’”

“这也向邻国发出信号——这是一种展示软实力的好方法，也展示了一些硬实力。”

中国顶尖科学家欧阳自远2006年曾对中国官方媒体《人民日报》表示：“月球探测是一个国家综合国力的体现。”

“对于提高我国在国际上的威望，增强我们民族的凝聚力都是很有意义的，”欧阳自远说。

新一轮太空竞赛？

对美国等国家来说，中国的成功可能会让他们感到担忧。

2018年8月，美国副总统彭斯（Mike Pence）公布了组建"美国太空军"的计划，称需要进行这项计划是因为“我们的对手已经把太空变成了一个作战区域”。当时，他的话被解读为抨击俄罗斯和中国。

尽管中国进行了一些成功试验，未来还有一些太空计划，但海沃德似乎并不认为美国需要担心。

图片版权 XINHUA Image caption 玉兔二号巡视器继续月背行走

“（在太空探索方面），美国仍然是支出大国，不一定通过美国国家航空航天局（NASA），而是通过美国国防部，”他说，“我认为中国无法达到这样的水平。”

但这是新一轮太空竞赛吗？毕竟，就在几天前，美国航空航天局（NASA）“新视野”号（New Horizons）探测器飞越了太阳系边缘天体“天涯海角”。同时，印度也宣布2022年将首次向太空派遣一个三人小组。似乎大家都希望有所作为。

另外，中国在太空探索方面的进步会让其他国家感到担忧并导致他们调整未来的计划吗？

海沃德教授表示，不太可能，“很难迅速做出回应，毕竟这是一些长期计划”。

欧洲航天局（European Space Agency）国际月球探索工作组（International Lunar Exploration Working Group）执行主任福因（Bernard Foing）则指出，任何进步都对世界有利。

“中国已经展现出了巨大进步，以及与国际伙伴合作的意愿，”他说。

但是，有一个国家无法与中国合作。如果美国国会未给予明确许可，美国反间谍法将限制美国航空航天局与中国人进行双边合作。

还有人认为，尽管中国似乎有意在追赶美国和俄罗斯，但它可能并不认为自己在与其他国家竞争。

“中国所遵循的是自己的动机和利益，不会因与他国竞争调整自己的计划，”乔治·华盛顿大学空间政策研究所创始人洛格斯登（John Logsdon）去年对《连线》杂志表示，“在我看来，中国想做什么就决定去做，不会与其他人不确定的计划进行正式竞争。”

图片版权 China National Space Administration Image caption “嫦娥四号”拍摄的第一批月球背面图片，这也是世界首张近距离拍摄的月背影像。

当然，太空探索不仅是政治游戏。英国皇家航空学会梅西博士（Robert Massey）指出，“嫦娥四号”也有科学目标。

欧阳自远也曾在2013年接受BBC采访时说到了中国的科技目标。“在科学方面，除了地球，我们也需要知道月球等兄弟姐妹的起源和进化，从中可以了解到关于地球的信息，”他说。

而且，月球还有巨大的资源潜力，一些资源“可以解决人类至少一万年的能源需求”。

不过，将它们带回地球仍然是一个挑战，但中国正试图解决这个问题。“嫦娥五号”和“嫦娥六号”的目标是将月球上的岩石和土壤送回地球实验室。