中国人口料十年后见顶倒跌　快将不是全球人口最多国家

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中国社会科学院一份报告预测，中国总人口在2029年会达14.42亿的高峰，2030年开始进入持续的负增长，到2050年减少至13.64亿，人口减少或会带来不利的社会经济后果。

这个预测和联合国相似，联合国预测，到2025年时，中国“全球人口最多国家”这个宝座会让给印度，到2030年，中国人口会达14.41亿，到随后出现下降趋势。

不利的社会经济后果

中国社会科学院人口与劳动经济研究所发布了《人口与劳动绿皮书》，报告指出，中国人口会在10年后到达最高峰水平，之后出现负增长，到2065年，人口将减少到12.48亿，回到1996年的规模。

报告指出，长期的人口衰退，尤其是伴随着不断加剧的老龄化，会带来不利的社会经济后果。

“中国的人口负增长已经势不可当，从现在开始亟须开展研究和进行政策储备。”报告说。

从2011年开始，中国老年人口进入快速增长期，2010至2040年，平均每年增加746万人，到2040年，社会上4个人便有近1人是老人家。

这对劳动力带来很大影响。社科院报告指出，中国现在出现劳动人口持续减少的问题，2017年劳动人口减少了578万人，这种负增长会对劳动市场带来结构性的改变，并对各种相关制度的的改革“提出了迫切要求”。

2015年中国取消了一孩政策，起初人口学家预测会带来新生人口高峰，但2017年中国全国出生人口比上一年减少63万（出生率下降3.5%），只有约1723万人。

官方虽然未公布2018年的确实数字，但中国人口计生专家何亚福估计，会较2017年低100至200多万，随时跌破1500万的水位，中国好可能在2019年，需要推进全面开放生育政策。

BBC中文去年在互动平台收集读者意见，问及年轻人为何生育意愿低，读者回馈说，“教育医疗和住房新三座大山不解决，谁敢生孩子？”“房价是最好的避孕药。”

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中国一些城市楼价高企，家长为子女的教育投资也在上升，但中国经济发长放缓，人民币出现贬值，股市下跌，例如上海股市去年跌了超过两成，许多中产阶级迎来“消费降级”的问题。

多个省市的政府推出不同的措施鼓励生育，例如在税收、教育、社会保障等方面提供优惠，或是直接提供免费生育服务、提供现金补助等等，但大多无法扭转出生率下降的局面。

中国过去因为推行一孩政策，在重男轻女文化上，一些人会为了生男孩，而选择放弃女婴，这导政中国有男女失衡的问题。

美国哈佛大学约翰·斯旺安斯特拉国际研究与社会学荣休教授怀默霆指出，中国劳动人口下滑，虽然会令年轻人工资水平因为劳动力供应逐渐下降的情况下有所上涨，但这种趋势会威胁到中国在出口导向制造业领域的国家竞争力。

他说，需要赡养的老人数量快速攀升，老年人通常消费较少，也影响中国试图将经济重心转向国内消费的努力。

而老龄化问题亦伴随着不断上升的养老及医疗开支。