图片版权 EPA Image caption 金正恩于1月7日至10日与夫人李雪主一起访问中国。（此图片由朝中社1月7日发布）

中国和朝鲜官方媒体证实，应中国国家主席习近平邀请，朝鲜领导人金正恩正在中国访问。

一众朝鲜高级官员乘火车前往中国丹东的消息周一（1月7日）持续流传，但官员的身份当天未获得确认。

周二（1月8日）早些时候，朝鲜中央广播电台和中国官方媒体均证实，金正恩于1月7日至10日与夫人李雪主一起访问中国。中国官媒引述消息来源为中共中央对外联络部新闻发言人。

图片版权 Reuters Image caption 这列据信为金正恩乘坐的专列1月8日抵达北京火车站。

韩联社报道称，金正恩周一下午从平壤出发，随行的还有金永哲、李洙墉等高级官员。

金正恩对中国的此轮访问，正值其计划与美国总统特朗普（Donald Trump）举行第二次会晤之际。

此外，1月8日还是金正恩的生日。2014年1月8日，美国前NBA明星罗德曼（Dennis Rodman）曾在平壤体育馆向金正恩献唱《生日快乐歌》。

金正恩与特朗普于去年6月在新加坡会晤，这是历史上美国在任总统与朝鲜领导人的首次会晤。

第四度访华

图片版权 AFP Image caption 金正恩此次访华，正值美国和朝鲜筹备第二次领导人峰会之际。

金正恩此次乘坐专列访华，随行人员包括数名朝鲜高级官员，这是他在近一年内第四次访问中国。

2018年3月27日，在没有提前公布任何消息的情况下，金正恩突然乘火车访问北京，这是其掌权七年来的首次外访。

在此次访华仅40多天后，金正恩5月7日乘飞机抵达中国东北城市大连，与习近平会晤。

6月19日，刚刚与特朗普见面后的金正恩第三次访问中国。分析认为，金正恩此行一大任务是向中方通报“特金会”的情况。

尽管金正恩去年曾三次访华，但与之形成鲜明对比的是，在习近平掌权后的前六年，他并未与习近平举行任何会面。

此外，中国国家主席习近平尚未回访平壤。去年9月9日，朝鲜举行阅兵式庆祝建国70周年，中国派出党内排名第三的政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书，作为习近平的“特别代表”访朝。

BBC驻首尔记者劳拉·比克（Laura Bicker）说，金正恩有两次访华分别发生在他与韩国总统文在寅和美国总统特朗普举行历史性会面之前，一些人认为这是战略协调的机会。

图片版权 KCNA Image caption 李雪主、金正恩、习近平与彭丽媛（从左至右）

劳拉·比克说，此次访问可能也会加剧人们的猜测，即第二届美朝峰会将很快举行。

本周早些时候，特朗普表示，美国和朝鲜将在不久后宣布再次会晤的地点。

特朗普在华盛顿对记者说，美国正在与朝鲜进行“良好的对话”，但目前仍将继续对朝鲜实施制裁。

今年元旦，金正恩在新年致辞中表示，朝鲜仍致力于无核化，他也已准备好随时与特朗普会见。但他警告称，如果美国不解除制裁，他将考虑采取不同的措施。

“如果美国不履行在全世界面前做出的承诺……并坚持对我们的国家施加制裁和压力，在别无选择的情况下，我们只能考虑新的方法来保卫我们的主权和利益，”金正恩说。