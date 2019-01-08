图片版权 Getty Images Image caption 宣武师范学校附属第一小学发生恶性伤人事件

周二（1月8日）上午，位于北京市中心的宣武师范学校附属第一小学（宣师一附小）发生恶性伤人事件，目前官方通报称共有20个小孩受伤，其中3人伤势较重。

根据央视新闻报道，嫌疑人是学校的劳务人员，为发泄不满将学生打伤。

校工伤孩

北京市西城区人民政府新闻办公室官方微博下午通报称，1月8日上午11点17分左右，宣师一附小校内发生一男子伤害孩子事件。事件中共有20个孩子受伤，其中3人伤势较重，目前无生命危险，嫌疑人被当场控制。通报未披露嫌疑人的身份、作案动机以及作案方式等细节信息。

随后央视新闻报道，嫌疑人贾某某今年49岁，系该学校聘用的劳务派遣人员，日常从事维修工作。今年1月，贾某劳务派遣合同将到期，劳务公司未与其续签合同。而贾某为发泄不满情绪，持日常工作用的手锤在课间将多名学生打伤。

央视新闻称，公安机关已对嫌疑人采取刑事拘留措施，正在进行进一步审查。

图片版权 Getty Images Image caption 宣武师范学校附属第一小学发生恶性伤人事件

中国官方媒体《环球时报》旗下环球网引述宣武医院工作人员称，至少有十几个宣师附小的学生正在宣武医院进行救治，其中两名在神经外科抢救，一名在骨科。

根据北京市宣武师范学校附属第一小学官网资料，该小学于1908年建校，是北京市首批百年老校。学校现占地面积约27000平方米，有超过2500名学生。

此前，中国内地也曾多次发生校园暴力事件。2017年6月，江苏一家幼儿园的校门口发生爆炸，造成至少8人死亡，65人受伤。

社媒刷屏

伤人事件在社交媒体上引发了公众的强烈愤慨。

“一个人如果遭遇不公和委屈，没有说理的地方，心中的积怨无处发泄，最后必然积累成对社会的不满。 现在的维稳，都是堵和压，按下葫芦浮起瓢的事已不胜枚举。以个体的力量，报复不了强大的公权机构，也对付不了成年人，那就选择孩子出手，这个原因在类似事件中已多次出现。”微博网友“胡贵云律师”分析此次恶性事件的原因。

图片版权 Xinhua Image caption 2017年6月，江苏一家幼儿园的校门口发生爆炸，造成至少8人死亡，65人受伤。

而在伤人事件发生前一天，《北京晚报》发表报道称“北京校园整体安全系数最高”，引发许多网友转发嘲讽。

《北京晚报》报道称，《平安中国蓝皮书：平安北京建设发展报告（2018）》针对1200名北京居民的调查显示，超九成对北京“感到安全”。 问卷调查研究发现，北京整体安全感状况相对较好，其中“校园安全感”最好。

微博网友“疯狂老北京”转发报道并评论：“实力打脸！昨天发布北京校园整体安全系数最高！今天就。。。。 ”

“今天下午，北京西城区某小学20个无辜的孩子被一男子伤害。说明全中国各个中小学都要补上‘如何求救脱险’这门逃生课。”